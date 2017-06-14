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Московский листок

Будни реновации: муниципального депутата Андрееву судят, избитая депутат Галямина в больнице

Опубликовано 14.06.2017 автором Антон Вотречев в разделе комментариев 0

Будни реновации: муниципального депутата Андрееву судят, избитая депутат Галямина в больнице

Прошлое заседание состоялось 5 июня. На нем заслушали двух полицейских, оформлявших рапорты о задержании депутата. От них слушатели узнали много нового и интересного. Каждый из полицейских утверждал, что писал рапорт длиной на страницу самостоятельно и сочинял его сам, при этом как-то так получилось, что оба сочинили абсолютно идентичные тексты. Как это получилось, никто из них объяснить не смог.

Один из полицейских заявил, что двое его коллег вели депутата Андрееву под руки, и он решил прийти на помощь и сделать то же самое. На вопрос, под какую руку он взял депутата – надо полагать, под третью – он ответить не смог.

Другой сотрудник полиции долго пытался вспомнить, какие действия описаны в статье 20.2. КоАП, в нарушении которой он обвинил Андрееву в своем рапорте, и после долгих размышлений сообщил суду, что это мелкое хулиганство (статья 20.2. КоАП РФ – нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

В рапортах обоих сотрудников (они, напомню, идентичны) был обнаружен мем дня: Андреева продолжала вести диалог с населением, чем препятствовала сотрудникам полиции в исполнении их служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Как именно диалог с населением мешает полицейским охранять общественный порядок, ни один из сотрудников объяснить не смог.

В связи с неявкой некоторых свидетелей судебное заседание было перенесено.

Судебное заседание состоится 14 июня, в среду, в 14-30, в Лефортовском районном суде г. Москвы. Судья Галиханова, зал 4, от входа в суд по лестнице на 2 этаж и сразу направо.

Тем временем, из больницы, где после избиения полицаями находится депутат другого района, Юлия Галямина - пришли её вести. Там уже не будни реновации, а будни оптимизации здравоохранения. Слово ей самой:

- Не спится даже после 3 таблеток снотворного. Все болит. Поэтому попробую объяснить, зачем все это нужно. Я пошла на Тверскую не из-за какого-то Навального (и за него ходила, когда его сажали, надеюсь, что больше идти по такому поводу не придётся, но если не дай бог - пойду, конечно). Пошла, потому что пошли мои дети, которые тоже пошли не из-за Навального, а потому что им плохо живётся в полицейском, казённом, ханжеском и пошлом государстве, и при этом они любят свою страну. Пошла, потому что я не могу не пойти на акцию, где будут бить людей, потому что я обязана их поддержать, у меня есть опыт несанкционированных акций.

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