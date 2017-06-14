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Московский листок

Россельхознадзор предложил уничтожать любые продукты без документов

Опубликовано 14.06.2017 в разделе комментариев 3

Россельхознадзор предложил уничтожать любые продукты без документов

Россельхознадзор предложил уничтожать любую продукцию, которая перевозится без сопроводительных документов, заявил на правительственном часе в Совете Федерации глава ведомства Сергей Данкверт.

"Мы каждый день останавливаем перевозки продукции без документов - и животноводческой продукции, и растениеводческой - каждый день на границе останавливаем: на белорусской, казахстанской. Что происходит? Происходит то, что, я думаю, нам нужно принимать решение то же самое законодательно (как в отношении санкционной продукции), что те продукты, которые перемещаются без документов, должны уничтожаться", - цитирует Интерфакс Данкверта.

"Мы на границе даже если ставим пост, задерживаем продукцию, то вынуждены просто назад её вернуть. Но если эта продукция санкционная, мы можем ее уничтожить", - отметил он.

По словам Данкверта, эта инициатива уже обсуждалась с вице-премьером Шуваловым и вскоре будет внесена для утверждения в правительство.

"То, что без документов, должно уничтожаться даже при перемещении внутри страны, потому что это несет совершенно другие риски", - отметил глава Россельхознадзора.

Напомним, накануне Россельхознадзор сообщил, что общее количество санкционных продуктов, уничтоженных в России с 6 августа 2015 года, превысило 14 тысяч тонн.

"На 13 июня 2017 года задержано 14 059 тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 13 913 тонн. Задержана 491 тонна пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 474 тонны", - говорится в сообщении ведомства.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 14.06.2017 13:23
У бабы Насти на грядке растет экологически чистая, но без документов, потому что у бабы Насти нет денег на взятки. Такую продукцию нужно уничтожать, желательно и бабой Настей вместе... да она и сама зимой помроет от голода и холода.
.
А у дяди Коли в фуре лежит много дохлятины с документами, потому что у дяди Коли есть много "бабок" и он может купить любые нужные документы.
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(без названия)
НэТ написал 14.06.2017 13:23
Покупаешь в магазине "сертифицированные" продукты и кормишь крыс. Половину продукции крысы не жрут. Роскомнадзор не объяснит, каким образом половина несъедобной продукции оказалась в продуктовых магазинах, не уничтожена и никаких "санкций" к производителям не применено?
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прикольно....
корнхолио написал 14.06.2017 13:17
можно тормозить любого фермера с прицепом огурцов и уничтожать. Ибо нет документов значит санкционка
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