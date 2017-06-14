Россельхознадзор предложил уничтожать любые продукты без документов

Россельхознадзор предложил уничтожать любую продукцию, которая перевозится без сопроводительных документов, заявил на правительственном часе в Совете Федерации глава ведомства Сергей Данкверт.

"Мы каждый день останавливаем перевозки продукции без документов - и животноводческой продукции, и растениеводческой - каждый день на границе останавливаем: на белорусской, казахстанской. Что происходит? Происходит то, что, я думаю, нам нужно принимать решение то же самое законодательно (как в отношении санкционной продукции), что те продукты, которые перемещаются без документов, должны уничтожаться", - цитирует Интерфакс Данкверта.

"Мы на границе даже если ставим пост, задерживаем продукцию, то вынуждены просто назад её вернуть. Но если эта продукция санкционная, мы можем ее уничтожить", - отметил он.

По словам Данкверта, эта инициатива уже обсуждалась с вице-премьером Шуваловым и вскоре будет внесена для утверждения в правительство.

"То, что без документов, должно уничтожаться даже при перемещении внутри страны, потому что это несет совершенно другие риски", - отметил глава Россельхознадзора.

Напомним, накануне Россельхознадзор сообщил, что общее количество санкционных продуктов, уничтоженных в России с 6 августа 2015 года, превысило 14 тысяч тонн.

"На 13 июня 2017 года задержано 14 059 тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 13 913 тонн. Задержана 491 тонна пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 474 тонны", - говорится в сообщении ведомства.