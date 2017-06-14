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Московский листок

В Североморске нашли две тонны бесхозной взрывчатки

Опубликовано 14.06.2017 в разделе комментариев 3

В Североморске нашли две тонны бесхозной взрывчатки

2 тонны бесхозной взрывчатки было обнаружено вблизи военного объекта на главной базе Северного флота – Североморске, передает Интерфакс со ссылкой на управление ФСБ России по Северному флоту в среду.

"В непосредственной близости от одного из военных объектов в Североморске обнаружено захоронение более 2 тонн тетраоксид диазота. Приняты меры по предотвращению чрезвычайного происшествия", - сообщили в УФСБ.

Отмечается, что изъятый тетраоксид диазота используется при изготовлении авиабомб, а также в сфере строительства для дробления скальной породы. По данным ФСБ, взрывчатка была оставлена подрядной организацией, зарегистрированной в Северо-Кавказском регионе России и привлеченной для строительства военного объекта.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 14.06.2017 14:28
После испытания ельце-путиными углеводородной бомбы оккупированной РСФСР уже никакая взрывчатка не способна принести столько жертв и разрушений...
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(без названия)
начальник матчасти написал 14.06.2017 13:56
"тетраоксид диазота" - это ядовитая жидкость. Сильный окислитель. Компонент ракетного топлива (окислитель), не взрывоопасен
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Ага,бесхозное...
Тот самый Артналет написал 14.06.2017 13:43
Это не захоронение,особенно с учетом "северокавказской фирмы".
Это закладка.В ожидании времени "Ч".
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