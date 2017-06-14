В Североморске нашли две тонны бесхозной взрывчатки

2 тонны бесхозной взрывчатки было обнаружено вблизи военного объекта на главной базе Северного флота – Североморске, передает Интерфакс со ссылкой на управление ФСБ России по Северному флоту в среду.

"В непосредственной близости от одного из военных объектов в Североморске обнаружено захоронение более 2 тонн тетраоксид диазота. Приняты меры по предотвращению чрезвычайного происшествия", - сообщили в УФСБ.

Отмечается, что изъятый тетраоксид диазота используется при изготовлении авиабомб, а также в сфере строительства для дробления скальной породы. По данным ФСБ, взрывчатка была оставлена подрядной организацией, зарегистрированной в Северо-Кавказском регионе России и привлеченной для строительства военного объекта.