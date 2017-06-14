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Московский листок

"Авторитетный" бизнесмен Михайлов потребовал взыскать с Навального и ФБК 500 тысяч рублей

Опубликовано 14.06.2017 в разделе комментариев 5

"Авторитетный" бизнесмен Михайлов потребовал взыскать с Навального и ФБК 500 тысяч рублей

Бизнесмен Сергей Михайлов потребовал взыскать с оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией 500 тыс. рублей по иску о защите чести и достоинства, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Люблинского суда Москвы Людмилу Морозову.

"Михайлов просит признать порочащими его честь и достоинство сведения, распространённые в материале о (генеральном прокуроре Юрии) Чайке, разместить опровержение ряда утверждений и взыскать в его пользу по 250 тысяч рублей с каждого из ответчиков — Алексея Навального и ФБК", - пояснила Морозова.

В частности, бизнесмен требует опровергнуть присутствующее в фильме утверждение, что он является криминальным авторитетом. Он также просит признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности и удалить с интернет-ресурса.

По словам пресс-секретаря суда, Михайлов также требует от ответчиков возместить судебные расходы в сумме чуть более 20 тыс.руб.

Напомним, что в расследовании ФБК о семье прокурора Чайки утверждается, что швейцарский партнер сыновей прокурора в 90-х помог Михайлову купить виллу и оформить швейцарскую визу. Авторы фильма называют Михайлова "главой Солнцевской ОПГ" и "криминальным авторитетом 90-х". В расследовании также упоминается его арест швейцарской полицией по обвинению в отмывании денежных средств и незаконном приобретении недвижимого имущества.

 

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Коммунист....1 написал 14.06.2017 15:06
У пизьдесьмена?
Рашкинского?
У циничных воров и взяточников рОсвенцима Путлерстан?
"Честь"?
Да я лично в "расстрельные" команды НКВД запишусь!!!)))
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надо было до кучи потребовать признать солнцевскую ОПГ - благотворительной организацией
Семен Петрович написал 14.06.2017 14:38
и потребовать компенсацию от государства за уголовное преследование ее членов
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четыре
восемь написал 14.06.2017 14:09
КРЫСЫ загомонили о своей чести и достоинстве.
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вот поди братва сейчас прикалывается
корнхолио написал 14.06.2017 14:09
а если еще и суд выиграет, что вообще все помрут со смеху...
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дожили.... солнцевские требуют суд защитить их
иванИванов написал 14.06.2017 14:00
честь и достоинство... толи еще будет.
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