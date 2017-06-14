"Авторитетный" бизнесмен Михайлов потребовал взыскать с Навального и ФБК 500 тысяч рублей

Бизнесмен Сергей Михайлов потребовал взыскать с оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией 500 тыс. рублей по иску о защите чести и достоинства, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Люблинского суда Москвы Людмилу Морозову.

"Михайлов просит признать порочащими его честь и достоинство сведения, распространённые в материале о (генеральном прокуроре Юрии) Чайке, разместить опровержение ряда утверждений и взыскать в его пользу по 250 тысяч рублей с каждого из ответчиков — Алексея Навального и ФБК", - пояснила Морозова.

В частности, бизнесмен требует опровергнуть присутствующее в фильме утверждение, что он является криминальным авторитетом. Он также просит признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности и удалить с интернет-ресурса.

По словам пресс-секретаря суда, Михайлов также требует от ответчиков возместить судебные расходы в сумме чуть более 20 тыс.руб.

Напомним, что в расследовании ФБК о семье прокурора Чайки утверждается, что швейцарский партнер сыновей прокурора в 90-х помог Михайлову купить виллу и оформить швейцарскую визу. Авторы фильма называют Михайлова "главой Солнцевской ОПГ" и "криминальным авторитетом 90-х". В расследовании также упоминается его арест швейцарской полицией по обвинению в отмывании денежных средств и незаконном приобретении недвижимого имущества.