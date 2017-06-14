Экс-глава ФСИН Реймер получил 8 лет колонии за махинации с электронными браслетами

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов.
"Признать Реймера виновным в мошенничестве и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей", - цитирует РИА Новости решение суда.
Бывший заместитель руководителя ФСИН Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей, а экс-директор государственного Центра информационно-технического обеспечения и связи Виктор Определенов — шесть лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей. Всех фигурантов также лишили генеральских званий.
Накануне суд признал Реймера, Криволапова и Определенова виновными в хищении более 2,7 млрд рублей при закупке электронных браслетов для ФСИН. Прокурор просил суд приговорить Реймера к девяти годам заключения, оштрафовать на 1 млн рублей и лишить звания и государственных наград.
По данным следствия, 2010–2012 годы в системе ФСИН было создано предприятие для производства электронных браслетов, госзаказ разместили без конкурса. Фактически созданием браслетов занималось другое предприятие, а к производству браслетов были привлечены заключенные. При цене в 19 тысяч рублей контрольное устройство закупалось за 108 тысяч.
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А.Каммерер написал 14.06.2017 14:58
стоик785 написал 14.06.2017 14:56
фыва-23 написал 14.06.2017 14:45
Ничего себе, хищение признали на более 2,7 млрд. рублей, а штраф на (800 + 600 + 700 тыс. руб.) 2,1 млн. рублей. Менее 1/1000, а разница куда пошла?