Экс-глава ФСИН Реймер получил 8 лет колонии за махинации с электронными браслетами

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов.

"Признать Реймера виновным в мошенничестве и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей", - цитирует РИА Новости решение суда.

Бывший заместитель руководителя ФСИН Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей, а экс-директор государственного Центра информационно-технического обеспечения и связи Виктор Определенов — шесть лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей. Всех фигурантов также лишили генеральских званий.

Накануне суд признал Реймера, Криволапова и Определенова виновными в хищении более 2,7 млрд рублей при закупке электронных браслетов для ФСИН. Прокурор просил суд приговорить Реймера к девяти годам заключения, оштрафовать на 1 млн рублей и лишить звания и государственных наград.

По данным следствия, 2010–2012 годы в системе ФСИН было создано предприятие для производства электронных браслетов, госзаказ разместили без конкурса. Фактически созданием браслетов занималось другое предприятие, а к производству браслетов были привлечены заключенные. При цене в 19 тысяч рублей контрольное устройство закупалось за 108 тысяч.