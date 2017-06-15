Дать или не дать? Вот в чем вопрос...

Достойно ль

Смиряться под ударами судьбы,

Иль надо оказать сопротивленье…

Шекспир

Мне жаль Собянина. Его печальный образ стоит у меня перед глазами…, точнее сидит… в своем кабинете… ночью… один. Перед глазами лист бумаги, в руке карандаш.

Pro et contra, - слагает он нехитрый пасьянс своей судьбы.

Что я имею? Два бюджета Москвы на распил. Полтора миллиона человек под расселение, 25 миллионов квадратных метров под снос. Противники и сторонники. Противников меньше, сторонников больше. Их всегда больше. Тех, кто верит обещаниям и ждет халявы, всегда больше. На этом построены все религии мира – на обещании одних и ожидании других. Причем я им обещаю халяву не после смерти, а еще в этой жизни, и надо всего-то, - проголосовать «за». И здесь даже не в счет те, кто живет в аварийном жилье – живя в таком, проголосуешь за что угодно, лишь бы получить хоть что-то, подходящее для жилья. Я имею ввиду тех, у кого обои отвалились и проводка плохая, а клеить и чинить неохота. Они сидят спокойно и ждут. Те, кто против, наоборот – митингуют, кричат, обзываются и требуют моей отставки. Первых назову «тихими», вторых – «буйными».

С другой стороны имею: более семи миллионов квадратных метров жилья уже построенного и непроданного, больше того, с отсутствием всяких перспектив его продать в каком-либо обозримом будущем, поскольку скорость прироста неликвида составляет 6,8 % в год. А 7 млн. кв.м жилья – это почти треть всего объема реновации! Было бы полнейшим идиотизмом строить новое жилье под реновацию, имея уже построенное и пустующее. Надо же как-то заселять поля аэрации. Но ведь это ж неликвид, ну не хочет никто туда ехать, не нравится оно, да и дорого. А у нас ведь есть те, блаженные, ожидающие от меня подарка в виде новых хоромов. Вот и хорошо. Известно же, дареному коню… Они ведь уже согласились и даже проголосовали, они будут сидеть смирно, они же тихие.

А если туда отправить буйных? Хорошо бы, но опасно. Они и так бунтуют, а нажми на них еще, что тогда будет? Страшного, конечно, ничего не произойдет, гайки закрутим и все. Но. При закрученных гайках, когда движения скованны, дурная энергия идет в голову и человек начинает… думать. А это уже страшно. Когда человек начинает думать, он рано или поздно чего-нибудь придумает. И не дай бог, попадется ему на глаза какой-нибудь Маркс со своим манифестом или Ленин по фамилии Ульянов. Все, пиши – пропало. Человек из буйного превращается в идейного, а с таким уже не совладать. Тут можно смело начинать обратный отсчет и паковать чемоданы. Вопрос о смене власти перестает быть актуальным. В повестке дня будет лишь дата.

Что же делать, как нейтрализовать буйных? Ведь до реновации они были вполне лояльные граждане. Отменить закон? Нельзя. Все уже поделено, распилено, спрятано и потрачено. Куплены яхты, особняки и супертачки, под колесами которых наши дебилоподобные олигархические отпрыски уже подавили энное количество зазевавшихся пешеходов. Пусть это и в мыслях. Но кто же откажется от такой завораживающей перспективы? Нет. Обратной дороги закону не будет, ну, ежели, конечно, не бунт. К нему, правда, в ближайшем будущем, особой перспективы нет, но зачем судьбу испытывать.

А может дать им всем квартиры на соседних улицах, как обещал, построить дома получше, чтобы замолкли? Глядишь, все и успокоится. На всех, конечно, не хватит, но не зря же голосование было, знаем всех, кто «против» поголовно: адреса, пароли, явки. Да их не так уж и много, всего-то, процентов 15-20, пусть подавятся!

Так или примерно так рассуждал наш герой. Но как он поступит? А вы как думаете?

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