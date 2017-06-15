Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дать или не дать? Вот в чем вопрос...

Опубликовано 15.06.2017 автором М.Долгих в разделе комментариев 0

москва собянин реновация
Дать или не дать? Вот в чем вопрос...

Достойно ль

Смиряться под ударами судьбы,

Иль надо оказать сопротивленье…

Шекспир

 

Мне жаль Собянина. Его печальный образ стоит у меня перед глазами…, точнее сидит… в своем кабинете… ночью… один. Перед глазами лист бумаги, в руке карандаш.

Pro et contra, - слагает он нехитрый пасьянс своей судьбы.

Что я имею? Два бюджета Москвы на распил. Полтора миллиона человек под расселение, 25 миллионов квадратных метров под снос. Противники и сторонники. Противников меньше, сторонников больше. Их всегда больше. Тех, кто верит обещаниям и ждет халявы, всегда больше. На этом построены все религии мира – на обещании одних и ожидании других. Причем я им обещаю халяву не после смерти, а еще в этой жизни, и надо всего-то, - проголосовать «за». И здесь даже не в счет те, кто живет в аварийном жилье – живя в таком, проголосуешь за что угодно, лишь бы получить хоть что-то, подходящее для жилья. Я имею ввиду тех, у кого обои отвалились и проводка плохая, а клеить и чинить неохота. Они сидят спокойно и ждут. Те, кто против, наоборот – митингуют, кричат, обзываются и требуют моей отставки. Первых назову «тихими», вторых – «буйными».

С другой стороны имею: более семи миллионов квадратных метров жилья уже построенного и непроданного, больше того, с отсутствием всяких перспектив его продать в каком-либо обозримом будущем, поскольку скорость прироста неликвида составляет 6,8 % в год. А 7 млн. кв.м жилья – это почти треть всего объема реновации! Было бы полнейшим идиотизмом строить новое жилье под реновацию, имея уже построенное и пустующее. Надо же как-то заселять поля аэрации. Но ведь это ж неликвид, ну не хочет никто туда ехать, не нравится оно, да и дорого. А у нас ведь есть те, блаженные, ожидающие от меня подарка в виде новых хоромов. Вот и хорошо. Известно же, дареному коню… Они ведь уже согласились и даже проголосовали, они будут сидеть смирно, они же тихие.

А если туда отправить буйных? Хорошо бы, но опасно. Они и так бунтуют, а нажми на них еще, что тогда будет? Страшного, конечно, ничего не произойдет, гайки закрутим и все. Но. При закрученных гайках, когда движения скованны, дурная энергия идет в голову и человек начинает… думать. А это уже страшно. Когда человек начинает думать, он рано или поздно чего-нибудь придумает. И не дай бог, попадется ему на глаза какой-нибудь Маркс со своим манифестом или Ленин по фамилии Ульянов. Все, пиши – пропало. Человек из буйного превращается в идейного, а с таким уже не совладать. Тут можно смело начинать обратный отсчет и паковать чемоданы. Вопрос о смене власти перестает быть актуальным. В повестке дня будет лишь дата.

Что же делать, как нейтрализовать буйных? Ведь до реновации они были вполне лояльные граждане. Отменить закон? Нельзя. Все уже поделено, распилено, спрятано и потрачено. Куплены яхты, особняки и супертачки, под колесами которых наши дебилоподобные олигархические отпрыски уже подавили энное количество зазевавшихся пешеходов. Пусть это и в мыслях. Но кто же откажется от такой завораживающей перспективы? Нет. Обратной дороги закону не будет, ну, ежели, конечно, не бунт. К нему, правда, в ближайшем будущем, особой перспективы нет, но зачем судьбу испытывать.

А может дать им всем квартиры на соседних улицах, как обещал, построить дома получше, чтобы замолкли? Глядишь, все и успокоится. На всех, конечно, не хватит, но не зря же голосование было, знаем всех, кто «против» поголовно: адреса, пароли, явки. Да их не так уж и много, всего-то, процентов 15-20, пусть подавятся!

Так или примерно так рассуждал наш герой. Но как он поступит? А вы как думаете?

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Воронежские рабочие - Путину
Воронежские рабочие - Путину
15.06.2017
На кладбище нет митингов, и даже инфляции
На кладбище нет митингов, и даже инфляции
14.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пригревать на груди следующую гадюку (1)
Навального пока не берут в президенты (0)
Дать или не дать? Вот в чем вопрос... (0)
Зачем вам писать Путину на "прямую линию"? Пишите мне (3)
Памфилова исключила регистрацию Навального на президентских выборах (3)
Сенат США одобрил ужесточение санкций против России (4)
Заммэра города Биарриц рассказал о виллах семьи Путина во Франции (10)
Матвиенко рассказала о миллиардных тратах Запада на политическую деятельность в РФ (7)
В России появятся кандидаты и доктора теологии (17)
Экс-глава ФСИН Реймер получил 8 лет колонии за махинации с электронными браслетами (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: АААААААААААААААААААааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!
Максим Калашников Максим Калашников: ЕСЛИ БЕЗ УНЫНИЯ
Максим Калашников Максим Калашников: Дебаты Игоря Стрелкова и Юрия Болдырева \ АНОНС \
Максим Калашников Максим Калашников: Чубайс заступился за своего подельника с 32 домами и квартирами
Дарья Митина Дарья Митина: Авария!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss