В России появятся кандидаты и доктора теологии

Министерство юстиции РФ подписало приказ об утверждении научной степени по теологии, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на первой всероссийской научной конференции "Теология в гуманитарном образовательном пространстве". "14 июня 2017 года окончательно подписан Минюстом приказ о том, что теология - не как теология со степенью истории, философии, филологии - а как теология, кандидат и доктор, имеет право быть", - цитирует министра Интерфакс. "Сегодня поистине исторический день", - отметила она.

По словам Васильевой, Минобрнауки будет увеличивать число бюджетных мест по этому направлению. "В этом году мы выделили на бакалавриат 279 мест, на магистратуру - 180, 16 - на аспирантуру. В 2018-2019 гг. - уже 632 места. Этот процесс будет развиваться и дальше", - отметила министр.

Агентство отмечает, что приветствие участникам конференции по теологии передал глава администрации президента России Антон Вайно, подчеркнув, что считает признание теологии как комплексной и научной дисциплины "важным и значимым результатом многолетнего конструктивного взаимодействия органов власти, религиозных организаций, педагогических и экспертных сообществ, мощным стимулом для развития гуманитарного знания".

Ведущий конференцию митрополит Волоколамский Иларион, в свою очередь, передал Вайно благодарность "за те усилия, которые были предприняты администрацией президента и им (Вайно) лично для того, чтобы мы подошли к сегодняшнему дню с такими результатами". По словам священнослужителя, РПЦ уже запланировала "издание порядка шестидесяти учебников по всем направлениям церковной науки".