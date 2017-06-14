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Московский листок

Матвиенко рассказала о миллиардных тратах Запада на политическую деятельность в РФ

Опубликовано 14.06.2017 в разделе комментариев 2

Матвиенко рассказала о миллиардных тратах Запада на политическую деятельность в РФ

Запад ежегодно выделяет порядка 70-90 миллиардов рублей на финансирование политической деятельности в России, заявила в эфире телеканала "Россия 1" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, эти деньги направляются через различные некоммерческие организации, фонды и гранты.

"Вмешательство во внутренние дела России идет многовекторное, закачиваются огромные деньги. По данным Росфинмониторинга, ежегодно 70–90 млрд руб. направляются на политическую деятельность", - заявила Матвиенко.

«Сегодня, когда в мире разжигается антироссийская истерия, очень важно нам заботиться о сохранении своего суверенитета», - отметила спикер Верхней палаты.

Напомним, ранее стало известно, что Совет Федерации на заседании в среду создал Временную комиссию, которая займется отслеживанием "деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Бывалый написал 14.06.2017 20:48
"очень важно нам заботиться о сохранении своего суверенитета&#187;, - отметила спикер Верхней палаты."
--
Значит опять что-то будут захватывать, доказывая сначала "настамнет", а потом "оновсегдабылонаше"
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то есть согласно логике Матвиенко весь Запад тратит на россию чуть меньше
kerg написал 14.06.2017 20:39
чем госпредприятия на поддержку дружка ПУ ролдугина, которому накидали 2 миллиарда баксов в офшор?! То есть она хочет унизить этих западных нищебродов, что копейки выделяете?!
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