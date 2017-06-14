Матвиенко рассказала о миллиардных тратах Запада на политическую деятельность в РФ

Запад ежегодно выделяет порядка 70-90 миллиардов рублей на финансирование политической деятельности в России, заявила в эфире телеканала "Россия 1" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, эти деньги направляются через различные некоммерческие организации, фонды и гранты.

"Вмешательство во внутренние дела России идет многовекторное, закачиваются огромные деньги. По данным Росфинмониторинга, ежегодно 70–90 млрд руб. направляются на политическую деятельность", - заявила Матвиенко.

«Сегодня, когда в мире разжигается антироссийская истерия, очень важно нам заботиться о сохранении своего суверенитета», - отметила спикер Верхней палаты.

Напомним, ранее стало известно, что Совет Федерации на заседании в среду создал Временную комиссию, которая займется отслеживанием "деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ".