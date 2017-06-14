Заммэра города Биарриц рассказал о виллах семьи Путина во Франции

Две виллы в районе города Биарриц на Лазурном берегу Франции принадлежат семье президента России Владимира Путина, сообщил журналу Time заместитель мэра города Джоселин Кастаньед. По его словам, один из этих домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову, а другой – новому мужу бывшей первой леди Артуру Очеретному. Первая вилла находится в Биарицце, а вторая - в Англете.

По словам Кастаньеды, члены семьи Путина регулярно приезжают в город. «Люди видят их на рынке, на прогулках. Но мы не подходим и не делаем с ними селфи. Нас не волнует, кто они», -пояснил он.

При этом заммэра отметил, что у него нет данных, что эти виллы были куплены незаконным путем. По его словам, при их покупке родственники Путина проходили через те же проверки, через которые проходят все иностранные инвесторы.

Почетный консул России в городе Александр де Миллер де Ла Серда сообщил изданию, что бывшая жена президента Людмила Путина почти каждый год приезжала в Биарриц. Иногда она останавливается в самом дорогом отеле Miramar, а иногда - в упомянутой вилле Очеретного.

Ранее о том, что предполагаемый второй муж бывшей жены Владимира Путина Людмилы Путиной владеет виллой на берегу Атлантического океана во Франции стоимостью более €5 млн, сообщал портал Meduza со ссылкой на расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Журналисты выяснили, что виллу в стиле ар-деко "Сюзанна" Очеретный приобрел в декабре 2013 года. Кадастровая оценка стоимости виллы, до ее покупки составляла порядка 5,4 млн евро. В рекламе говорилось, что дом сохранил многие уникальные детали интерьера: мраморные полы, молдинги, оригинальные люстры.

"Это местная достопримечательность: полукруглое крыльцо здания украшает барельеф архитекторов Жана и Жоэля Мартелей, который признан памятником архитектуры. Площадь виллы — 450 квадратных метров: четыре спальни, гостиная и столовая с выходом на террасу, музыкальная комната и бильярдная. «Сюзанну» окружает просторный парк в 5000 квадратных метров с открытым бассейном, окна виллы смотрят на Атлантический океан, вокруг — поля для гольфа; в таких местах состоятельные люди встречают старость", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что купив виллу, новые хозяева решили практически полностью ее переделать. Работы, по свидетельствам местных жителей, начались в октябре 2016-го. Сейчас вилла стоит практически без стен, окруженная строительными лесами. "Судя по проекту реконструкции, в здании должны появиться панорамные окна, зона отдыха на крыше с небольшим бассейном, полностью будет обновлен интерьер ", - сообщает издание.

Журналисты сомневаются, что Артур Очеретный, будучи "не слишком удачным" бизнесменом, мог позволить себе виллу почти за 6 миллионов евро и ее реконструкцию. В августе 2010 года он окончательно ушел из бизнеса, возглавив некоммерческий фонд «Центр развития межличностных коммуникаций». Официально организация никак не связана с Людмилой Путиной, но с момента создания фонда ее называли (в том числе в государственных СМИ) негласной покровительницей центра.

Фонд зарабатывает, в том числе, тем, что проводит курсы повышения квалификации для библиотекарей и психологические тренинги. Кроме того, фонд получает деньги от государства и госкомпаний. В 2012 году «дочка» РЖД перечислила организации 25 миллионов рублей. В 2015-м мэрия Москвы выделила фонду 250 миллионов рублей.

Журналисты отмечают, что всего в нескольких километрах от "Сюзанны" находится другая вилла, владельцем которой является Кирилл Шамалов – предполагаемый муж предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой. Местные жители утверждают, что неоднократно видели в этих местах Людмилу Путину с дочерью.

«Она здесь бывает, но они приезжают в черных лимузинах с тонированными стеклами, поэтому мы ничего не видим, - журналистам жительница соседнего с виллой Тихоновой дома.

«Я как-то видела маму с дочкой на рынке. Да, они перемещаются по городу совершенно открыто. Не думаю, что тут их кто-то узнает. Ведь, помимо того, что они родственницы президента, они мало чем выделяются», - сообщила изданию другая соседка.