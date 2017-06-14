Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Заммэра города Биарриц рассказал о виллах семьи Путина во Франции

Опубликовано 14.06.2017 в разделе комментариев 5

Заммэра города Биарриц рассказал о виллах семьи Путина во Франции

Две виллы в районе города Биарриц на Лазурном берегу Франции принадлежат семье президента России Владимира Путина, сообщил журналу Time заместитель мэра города Джоселин Кастаньед. По его словам, один из этих домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову, а другой – новому мужу бывшей первой леди Артуру Очеретному. Первая вилла находится в Биарицце, а вторая - в Англете.

По словам Кастаньеды, члены семьи Путина регулярно приезжают в город. «Люди видят их на рынке, на прогулках. Но мы не подходим и не делаем с ними селфи. Нас не волнует, кто они», -пояснил он.

При этом заммэра отметил, что у него нет данных, что эти виллы были куплены незаконным путем. По его словам, при их покупке родственники Путина проходили через те же проверки, через которые проходят все иностранные инвесторы.

Почетный консул России в городе Александр де Миллер де Ла Серда сообщил изданию, что бывшая жена президента Людмила Путина почти каждый год приезжала в Биарриц. Иногда она останавливается в самом дорогом отеле Miramar, а иногда - в упомянутой вилле Очеретного.

Ранее о том, что предполагаемый второй муж бывшей жены Владимира Путина Людмилы Путиной владеет виллой на берегу Атлантического океана во Франции стоимостью более €5 млн, сообщал портал Meduza со ссылкой на расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Журналисты выяснили, что виллу в стиле ар-деко "Сюзанна" Очеретный приобрел в декабре 2013 года. Кадастровая оценка стоимости виллы, до ее покупки составляла порядка 5,4 млн евро. В рекламе говорилось, что дом сохранил многие уникальные детали интерьера: мраморные полы, молдинги, оригинальные люстры.

"Это местная достопримечательность: полукруглое крыльцо здания украшает барельеф архитекторов Жана и Жоэля Мартелей, который признан памятником архитектуры. Площадь виллы — 450 квадратных метров: четыре спальни, гостиная и столовая с выходом на террасу, музыкальная комната и бильярдная. «Сюзанну» окружает просторный парк в 5000 квадратных метров с открытым бассейном, окна виллы смотрят на Атлантический океан, вокруг — поля для гольфа; в таких местах состоятельные люди встречают старость", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что купив виллу, новые хозяева решили практически полностью ее переделать. Работы, по свидетельствам местных жителей, начались в октябре 2016-го. Сейчас вилла стоит практически без стен, окруженная строительными лесами. "Судя по проекту реконструкции, в здании должны появиться панорамные окна, зона отдыха на крыше с небольшим бассейном, полностью будет обновлен интерьер ", - сообщает издание.

Журналисты сомневаются, что Артур Очеретный, будучи "не слишком удачным" бизнесменом, мог позволить себе виллу почти за 6 миллионов евро и ее реконструкцию. В августе 2010 года он окончательно ушел из бизнеса, возглавив некоммерческий фонд «Центр развития межличностных коммуникаций». Официально организация никак не связана с Людмилой Путиной, но с момента создания фонда ее называли (в том числе в государственных СМИ) негласной покровительницей центра.

Фонд зарабатывает, в том числе, тем, что проводит курсы повышения квалификации для библиотекарей и психологические тренинги. Кроме того, фонд получает деньги от государства и госкомпаний. В 2012 году «дочка» РЖД перечислила организации 25 миллионов рублей. В 2015-м мэрия Москвы выделила фонду 250 миллионов рублей.

Журналисты отмечают, что всего в нескольких километрах от "Сюзанны" находится другая вилла, владельцем которой является Кирилл Шамалов – предполагаемый муж предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой. Местные жители утверждают, что неоднократно видели в этих местах Людмилу Путину с дочерью.

«Она здесь бывает, но они приезжают в черных лимузинах с тонированными стеклами, поэтому мы ничего не видим, - журналистам жительница соседнего с виллой Тихоновой дома.

«Я как-то видела маму с дочкой на рынке. Да, они перемещаются по городу совершенно открыто. Не думаю, что тут их кто-то узнает. Ведь, помимо того, что они родственницы президента, они мало чем выделяются», - сообщила изданию другая соседка.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
тамара написал 14.06.2017 22:30
А мы-то думали,что он бессеребренник и продолжает жить в ленинградской коммуналке и ездит на Запорожце .
Ответить
все под контролем эмануэль..
замечание написал 14.06.2017 21:53
Благотворители в рыночной экономике никогда не оставляют страждущих ..это матрица такая. Кто не работает, тот ест.
Ответить
(без названия)
и нашевсенавсегда написал 14.06.2017 21:46
ХЕР С МАСЛОМ ВАМ РАССКАЖЕТ
завтра-ПАЙДЁТЬ ЛИ ОНО призиденьтом...
Ответить
(без названия)
завтра написал 14.06.2017 21:40
будити внимать
-АПЩЕНИЯ БОГА С АРХАНГЕЛАМИ (ваяву)
Ответить
(без названия)
яЙЙя написал 14.06.2017 21:40
Ну, а чем дочки Вовы Плешивого хуже Лизы Письковой? Загнивающая Гейропа - это сказки для гопоты путенских пропагандонов типа жыдка Шапиры (так называемого "журналиста Соловьева", который тоже имеет виллу, но не во Франции, а в Италии).
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
В регионах полицаи и казаки уже "вяжут" и нагайками свистят, столица сырьевой империи пока отстаёт
В регионах полицаи и казаки уже "вяжут" и нагайкам...
12.06.2017
На кладбище нет митингов, и даже инфляции
На кладбище нет митингов, и даже инфляции
14.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сенат США одобрил ужесточение санкций против России (1)
Заммэра города Биарриц рассказал о виллах семьи Путина во Франции (5)
Матвиенко рассказала о миллиардных тратах Запада на политическую деятельность в РФ (6)
В России появятся кандидаты и доктора теологии (8)
Экс-глава ФСИН Реймер получил 8 лет колонии за махинации с электронными браслетами (7)
"Авторитетный" бизнесмен Михайлов потребовал взыскать с Навального и ФБК 500 тысяч рублей (7)
В Североморске нашли две тонны бесхозной взрывчатки (3)
Россельхознадзор предложил уничтожать любые продукты без документов (9)
Будни реновации: муниципального депутата Андрееву судят, избитая депутат Галямина в больнице (6)
Госдума приняла закон о реновации в Москве (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Дебаты Игоря Стрелкова и Юрия Болдырева \ АНОНС \
Максим Калашников Максим Калашников: Чубайс заступился за своего подельника с 32 домами и квартирами
Дарья Митина Дарья Митина: Авария!
Дарья Митина Дарья Митина: Саудовская Аравия и Катар признали свое поражение в Сирии
Дарья Митина Дарья Митина: Постановление Президиума ЦК ОКП "О взаимодействии с профсоюзом трудящихся мигрантов "
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss