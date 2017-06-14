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Московский листок

Сенат США одобрил ужесточение санкций против России

Опубликовано 14.06.2017 в разделе комментариев 1

Сенат США одобрил ужесточение санкций против России

Сенат США в среду, 14 июня одобрил поправку, предусматривающую ужесточение санкций в отношении России. Как передает "Интерфакс", "за" проголосовали подавляющее большинство сенаторов, "против" - двое. Для экономии времени поправки были внесены в законопроект, который изначально предусматривал санкционное давление на Иран. Теперь документ будут рассматривать в палате представителей, откуда он, в случае одобрения, попадёт на стол президента Трампа. В случае их принятия действующий президент США не сможет их отменить или ослабить.

Как следует из документа, санкции введены ответ на "нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", "наглые кибератаки и вмешательство в ход выборов (в США)", а также "продолжающуюся агрессию в Сирии".

Документ предполагает новые санкции против ключевых секторов российской экономики: горнодобывающей промышленности, металлургии, морского и железнодорожного транспорта. Согласно тексту поправки, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. В настоящее время это ограничение составляет 90 дней.

Кроме того, будут предприняты серьезные ограничительные меры для энергетического сектора РФ. Документ предлагает сократить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней.

Новые ограничения также затронут инвестиции в российские экспортные нефте- и газопроводы. Под санкции могут попасть инвесторы, которые вложат в отрасль более миллиона долларов (более пяти миллионов за 12 месяцев). Также расширился запрет на помощь в разработке шельфовых месторождений, теперь поддержку нельзя оказывать и частным компаниям, доля в которой принадлежит лицу из санкционного списка.

Также Сенат предлагает изучить возможный эффект от введения полного запрета на инвестиции в российские суверенные долговые бумаги: евробонды и облигации федерального займа (ОФЗ). Сейчас, по данным ЦБ, на нерезидентов приходится треть всех инвестиций в российские ОФЗ.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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сенат США это Оливер Стоун
корнхолио написал 14.06.2017 22:20
забашлять ему не получится...
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