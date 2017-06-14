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Московский листок

Памфилова исключила регистрацию Навального на президентских выборах

Опубликовано 14.06.2017 в разделе комментариев 0

Памфилова исключила регистрацию Навального на президентских выборах

Политик Алексей Навальный не имеет шансов быть зарегистрированным на президентских выборах 2018 года из-за судимости, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "Я понимаю, и он понимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости ", - цитирует Памфилову телеканал "Дождь".

"В 55-й статье Конституции тоже сказано о том, что могут быть ограничены права федеральным законодательством. Конституционный суд эту ситуацию рассматривал в 2014 году", - пояснила Памфилова. При этом она не исключила, что "вдруг произойдет какое-то чудо, и Навальный напишет кассационную жалобу".

Сам же Навальный неоднократно заявлял, что не видит юридических препятствий для своего участия в выборах президента в 2018 году, поскольку "в Конституции России прямо записано, что участвовать в выборах не может тот, кто содержится в местах лишения свободы", а он приговорен условно.

 



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