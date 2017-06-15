Зачем вам писать Путину на «прямую линию»? Пишите мне

За неделю до сентябрьских выборов в Госдуму президент стоящей на четвереньках России принимал в Кремле большую делегацию «ЕдРа».

Ну, это такой знак своим наместникам в регионах, чтобы у них не оставалось никаких сомнений насчет «Партии жуликов и воров». И чтобы более лучше пригляделись к портретам удостоенных державным вниманием соискателям депутатских мандатов.

Среди приглашенных оказалась и прославленная фаворитка Владимира Владимировича панночка Н.Поклонская. К тому времени она окончательно решила променять генеральский мундир символа «крымской весны» на цивильное платье думской «единоросски».

Получив слово, Няша рассыпалась в таких двусмысленных комплиментах хозяину кремлевских палат, что видавшие виды телевизионщики только руками развели.

- Спасибо, Владимир Владимирович вам за то, - с придыханием говорила крымская прокурорша, - что вы у нас есть…

Немая сцена как в «Ревизоре» длилась секунд 15. Растерявшийся от такой похвалы гарант понес явную околесицу. Дескать, если вы будете избраны в Думу, то вам нужно будет заняться здравоохранением Крыма, социалкой, дорогами и Керченским мостом.

Не, вы представляете? Каким же толстокожим надо все - таки надо быть, чтобы на такое признание в любви нести чепуху про дороги и Крымский мост.

Но кто после этого сомневался, что хозяин России непременно возьмет ее в Думу? Так и случилось. Не только взял, но и дал престижную должность зампреда ключевого комитета по безопасности и преодолению проклятой коррупции.

Уверен, под таким сладким соусом пройдет сегодня и его 15-я по счету телевизионная «прямая линия» с восхищенным с народом. Вы помните, почему политтехнологи предложили не проводить ее в апреле, да?

Во-первых, триумфальное шествие по стране блокбастера «Он вам не Димон», набравшего дикое число просмотров. Только о нем и судачили независимые газеты (если такие у нас есть) и социальные, неподвластные кремлевской цензуре Сети.

Но поскольку официальной реакции властей не случилось, 26 марта на Пушкинской площади состоялось знаменитое антикоррупционное шествие. На него впервые вышло очень много школьной и студенческой молодежи. А также привлекательных девушек и женщин, которые сразу привлекли внимание омоновцев.

Этих милашек они тоже, как дрова, бросали в автозаки на радость зарубежным фотокорреспондентам. И эти снимки стали хитами всех ведущих и завидущих мировых СМИ. Умеем же привлечь к себе внимание, если захотим.

А 3 апреля, в день приезда в Северную столицу президентов Путина и Лукашенко здесь прогремел взрыв в метро, который унес жизни 16 жителей города. 60 получили жестокие ранения и увечья. Какая уж тут «прямая линия», да?

Правда, вопреки ожиданиям, сердобольный Владимир Владимирович не сорвал погоны ни с одного силовика, проморгавшего террористов. И даже не сделал устного замечания бывшему сотруднику КГБ губернатору Полтавченко, который приветствовал дорогих гостей «кровавым салютом». И эта снисходительность породила очень много подозрений и слухов – вы догадываетесь, каких.

Говорить ничего не буду, потому что у нас сегодня хватают и сажают уже не за дела, а за предчувствия и предощущения. За те самые мыслепреступления, которые так доходчиво описал мистер Оруэлл в своей антиутопии «1984». Для того и отбирают компьютеры у пишущей братии без суда и следствия.

В чем особенность телевизионных шоу – будь то пресс-конференция или «прямая линия»? Она в том, что герой дня должен выглядеть триумфатором. Заботливым отцом нации, добрым дедушкой царем, который готов в лепешку расшибиться для благополучия и счастья своих подданных. И даже поддатых.

Этому чиновному злыдню из какой-нибудь Жердевки он категорически посоветует провести бабушке водопровод. А другому зарвавшемуся чинуше-оглоеду прикажет починить дедушке крышу дома своего.

А когда к твоему приезду в родной город трудолюбивые посланцы бывших союзных республик устраивают теракт – тут, сами понимаете, не до широких жестов.

Тут надо уметь ловко ответить на вопрос: «И кого мы тогда полтора года бомбили в Сирии, если эти мерзавцы с легкостью необыкновенной проникли в колыбель трех революций и запросто учинили в ней кровавое злодеяние?»

Так вот, друзья, главная задача организаторов сегодняшнего театра одного актера в том и заключается, чтобы не прозвучал в эфире такой каверзный вопрос. Потому что даже я не знаю на него ответа.

С одной стороны, вопросы должны быть настолько острыми и животрепещущими, чтобы показать, в какой (простите) заднице оказалась Россия после 16 лет мудрого правления питерской команды Собчака.

С другой – надо вселить в электорат надежды на то, что выход из вышеуказанной (простите) задницы все же существует. И, может быть, даже не один. А потому оптимизм сегодня с экранов ваших телевизоров будет литься через край. Подставляйте кастрюли.

В принципе для хозяина Кремля эти линия не имеет никакого значения. Земля бы не рухнула в тартарары, если бы она и не состоялась.

Но у нее есть стратегическая цель – показать широкой публике, миру и этому забияке Трампу, что хозяин страны в отличной физической форме. И может 3,5-4 часа держаться, не падая, у микрофона. Разве что водички из графина попьет.

Ударной будет декабрьская пресс-конференция - аккурат за три месяца до президентских выборов. Вот уж где состоится настоящая раздача слонов для завоевания симпатий самых разных слоев избирателей

Вы помните, с какими цифрами Владимир Владимирович одолел коварного Навального и иже с ним 18 марта 2018 года. Напоминаю: 70х70.

Тогда, к примеру, для привлечения симпатий студенчества можно будет помиловать Варвару Караулову, столь неосмотрительно отправившуюся в Сирию к своему любимому.

Что говорить? Умеет Владимир Владимирович в нужную минуту утереть нос отечественному правосудию.

И вот уже катайский прокурор, который просил посадить воспитательницу Евг.Чудновец на 5 лет колонии за репост 3-секундного ролика, просит у нее прощения. Ошибочка, мол, вышла. Нас в Кремле поправили.

Или вот дело видеоблогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского. Почему оно достойно того, чтобы войти во все отечественные и зарубежные учебники криминалистики?

Да потому что, признав существование «чувств верующих» и осудив парня на 3,5 лет условно за их поругание, судья Шопоняк признала тем самым и существование сатаны, рая, ада, ангелов и чертей, обслуживающих эти организации. Кстати, 5 июля рассматривается кассационная жалоба невинно осужденного и неизвестно еще, каким будет вердикт.

И я совсем не исключаю, что на декабрьской «прессухе» член КПСС с 1973 года В.Путин скажет: «А никаких таких особых чувств верующих не существует. Даже патриарх не сможет доказать, что он верующий. Так что зря вы там осудили парня».

И все сразу поймут: царь у нас хороший, это боярышник плохой.