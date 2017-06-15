Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Навального пока не берут в президенты

Опубликовано 15.06.2017 в разделе комментариев 0

суд выборы навальный приговор
Навального пока не берут в президенты

Алексей Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента России. Причина – судимость главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). С таким заявлением выступила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. 

«У него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости», — заявила Памфилова. 

А что, во время выборов Собянина у него не было судимости? Но потребовался спарринг-партнер для того, чтоб выборы не выглядели совсем уж фарсом, и не только на судимость наплевали, но даже и накидали голосов "Единой России" для прохождения муниципального барьера.

Вот и сейчас еще не решили, надо ли подкреплять легитимность Путина борьбой с Навальным или сойдут и Зюганов с Жириновским. А что? Три раза все было тип-топ, так и в четвертый получится... Опять же стремно как-то - а ну как нанятый играть Бонапарта актер и вправду почувствует себя императором французов, да и двинет куда-нибудь под Бородино свою гвардию?

Ну а если все же решат регистрировать Навального, то Памфилову, думаю, последнюю спросят. И останется только вопрос - подаст она в отставку сразу после этого или сделает вид, что ничего не было?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Воронежские рабочие - Путину
Воронежские рабочие - Путину
15.06.2017
На кладбище нет митингов, и даже инфляции
На кладбище нет митингов, и даже инфляции
14.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пригревать на груди следующую гадюку (1)
Навального пока не берут в президенты (0)
Дать или не дать? Вот в чем вопрос... (0)
Зачем вам писать Путину на "прямую линию"? Пишите мне (3)
Памфилова исключила регистрацию Навального на президентских выборах (3)
Сенат США одобрил ужесточение санкций против России (4)
Заммэра города Биарриц рассказал о виллах семьи Путина во Франции (10)
Матвиенко рассказала о миллиардных тратах Запада на политическую деятельность в РФ (7)
В России появятся кандидаты и доктора теологии (17)
Экс-глава ФСИН Реймер получил 8 лет колонии за махинации с электронными браслетами (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: АААААААААААААААААААааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!
Максим Калашников Максим Калашников: ЕСЛИ БЕЗ УНЫНИЯ
Максим Калашников Максим Калашников: Дебаты Игоря Стрелкова и Юрия Болдырева \ АНОНС \
Максим Калашников Максим Калашников: Чубайс заступился за своего подельника с 32 домами и квартирами
Дарья Митина Дарья Митина: Авария!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss