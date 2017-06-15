Навального пока не берут в президенты

Алексей Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента России. Причина – судимость главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). С таким заявлением выступила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«У него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости», — заявила Памфилова.

А что, во время выборов Собянина у него не было судимости? Но потребовался спарринг-партнер для того, чтоб выборы не выглядели совсем уж фарсом, и не только на судимость наплевали, но даже и накидали голосов "Единой России" для прохождения муниципального барьера.

Вот и сейчас еще не решили, надо ли подкреплять легитимность Путина борьбой с Навальным или сойдут и Зюганов с Жириновским. А что? Три раза все было тип-топ, так и в четвертый получится... Опять же стремно как-то - а ну как нанятый играть Бонапарта актер и вправду почувствует себя императором французов, да и двинет куда-нибудь под Бородино свою гвардию?

Ну а если все же решат регистрировать Навального, то Памфилову, думаю, последнюю спросят. И останется только вопрос - подаст она в отставку сразу после этого или сделает вид, что ничего не было?

А.Б.