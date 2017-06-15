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Московский листок

Пригревать на груди следующую гадюку

Опубликовано 15.06.2017 автором в разделе комментариев 1

митинг навальный кремль акция
Пригревать на груди следующую гадюку

"Бен-Акива: Уже все было… всякое бывало"

(Карл Фердинанд Гуцков, "Уриэль Акоста", 1846 г. *)

Наблюдая за общественной поляризацией вокруг Навального, особенно за выдвижением его противниками из числа оппозиции тезиса о равной опасности для общества путинизма и навальнианства, невольно вспоминаю события, случившиеся почти 30 лет назад.

Тогда, в октябре 1987 года первым секретарь Московского горкома КПСС, кандидат в члены Политбюро Ельцин подверг довольно резкой критике горбачёвскую перестройку. Прежде всего, за то что, говоря сегодняшним языком, серьёзные институциональные реформы откладываются или имитируются, заменяемые обличением сталинизма.

Ельцин тогда попал в жестокую опалу, но зато стал настоящим всероссийским кумиром.

И вот тогда в ноябре 1987 года модный экономический публицист, автор знаменитых терминов-мемов тех лет "командно-административная система" и "подсистема страха" Гавриил Харитонович Попов публикует в еженедельнике "Московские новости" (нынешний эквивалент блогов сайта "Эхо Москвы") статью о том, что забегающие вперёд радикалы так же опасны для перестройки как и тормозящие её консерваторы. Не надо ни отставать, ни поспешать, а надо идти тем темпом и в том направлении, которое указывает Горбачёв Михаил Сергеевич.

И немедленно Попов получил огромную раскрутку - из авторов "Московских новостей", "Огонька" и журнала "Новый мир" он стал автором "Известий" и "Правды". Дальнейший его путь известен: кумир либерального направления в демократической оппозиции (дистанцировавшегося от сторонников популистов - Ельцина и Гдляна). Сопредседатель Межрегиональной депутатской группы и один из "диадохов" Сахарова. Возглавив в 1990 году Моссовет (от фракции "Демократической России"), создал исполком во главе с Юрием Михайловичем Лужковым. Как один из лидеров Демплаформы КПСС, энергично её колол. В июне 1991 избран мэром Москвы (вице-мэр Лужков) и делал всё, чтобы подорвать позиции КПСС (в частности, были созданы округа и управы, сломавшие районное деление, на которое были "заточены" райкомы КПСС и районные советы). В августе 1991 года призывал отобрать у Украины Крым. 

В декабре 1991 года ещё раз выступил против Ельцина (вместе с Шеварднадзе), призывая сохранить Союз. В июне 1992 года ушёл в отставку, оставив столицу под властью Лужкова на 18 лет.

После этого прославился только предложением чтобы пособия по многодетности платили русским семьям, и не платили на Кавказе (чтобы выровнять демографический баланс).

Словом, ударив в спину Ельцину, он потом продолжил эту добрую традицию и с КПСС и с "ДемРоссией". Я сравнивал его историческую роль с фигурой графа де Мирабо...

Это я к тому, что имеющие не худшую память чем я, Путин и Кириенко (заставшие все эти перипетии), не станут пригревать на груди следующую гадюку, которая укусит использующую их власть так же, как сейчас кусает Навального.

* 170 лет назад нести по кочкам клерикализм в Германии можно было только под видом наездов на консерватизм и нетерпимость к вольномыслию в иудейской общине Амстердама XVII века.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!!QQ!--TAKI-TOT-J!!!& написал 15.06.2017 01:12
"Воронежские рабочие - Путину"
- То таки они выглядят страшно истощенными под гнетом путинизма! В стране, наверное, свирепствует срашный голод! То таки да! И где их таких для кина насобирали? Б-дь! завтра же на их адрес сухари вышлю, чтобы они с голоду не померлИ!
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