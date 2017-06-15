Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Отметили праздник

Опубликовано 15.06.2017 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

россия праздник
Отметили праздник

Например, в сельской местности люди до рекламы и не знали, что приближается праздник "День России". Хорошо что именно один день, а не два и не десять. Весна и начало лета нынче ничего хорошего не сулит сельчанам. А жить - то хочется. На власть надежды мало и она с каждым днём исчезает. Ягоды, сливы, всходы огурцов, винограда погибли, надо садить снова, однако время упущено. Да и картошка взошла поздно. Так что праздновать некогда, надо работать, чтобы зимой с голоду не подохнуть. А тут власть затевает какую - то реформу выплаты пенсий. В каждой налоговой квитанции напоминают, что надо переходить на карточки. Мало кто из стариков понимает что это такое. Да и те кто владеет сотовыми телефонами иногда говорят, что деньги с их счетов исчезают. Не все сразу, а постепенно. Воровство не имеет предела и нет защиты от власти.

Тяжко и жутко стало жить. В Москве и крупных городах постреливают. Иногда просто для развлечения, а иногда и попадают. Но вот расстрел 9 человек потряс народ. И слушая по телевидению подробности волос встаёт дыбом. Стрелок не только стрелял, а добивал прикладом или контрольным выстрелом. Трудился больше получаса, даже вспотел. Не успели забыть и снова стрельба. Уложил четырёх человек. Стрелок оказалось имел целый арсенал вооружения. Обнаружилось когда этот арсенал заговорил. Можно было предотвратить своевременно? Конечно можно. Нужен участковый, которых нет, оптимизация прошла. С улицы полицейских убрали, а посадили в кабинеты. Нет не тех кого сократили, а тех кто нужен большим чиновникам. Теперь российский капитализм подровнялся с американским. Что же ещё надо США, если мы ничем не отличаемся от их порядков? Однако чиновники на это не обращают внимание и живут совершенно другой жизнью. Телевидение показывает новое награждение, которое проводит президент в Кремле. К чему бы это? Что выдающегося совершили награждаемые? И кто из народа знает их? Оказывается это награждение приурочено к "Дню России". Выступая перед награждёнными президент отметил: "Что все эти трудности были преодолены". Какие трудности и кто их преодолел осталось за кадром. Наверное речь должна идти о народе. Ему стало легче жить, поликлиники стали доступны каждому и бесплатно. Интересную мысль высказала главный кардиолог России И.Чазова: "Но я надеюсь, что лет через 10 - 20 мы достигнем тех показателей, которые имеют наши зарубежные коллеги. Правительство ставило нам задачу в 2015 году уменьшить число умерших от ишемической болезни сердца на 18 тысяч человек. Мы не справились с этой задачей. Ежегодно умирает от сердечно - сосудистых заболеваний 1 миллион 200 тысяч человек. Если так продолжится далее то к 2030 году в России останется 85 миллионов человек". Это прогноз учёного медика, а не шарлатана. И что правительство намерено делать? Медики об этом не знают. Да если бы и знали, что они могут предпринять? Нужны денежные вливания и серьёзные, а их нет. Триллионы наших денег находятся за рубежом. И никого это не волнует. Нет даже разговора об этом. А тут ещё Т.Голикова выступила на форуме и доложила, что 700 миллиардов рублей бюджетных средств израсходованы с нарушением. Мягко сказано. Фактически разворованы. И как власть принимает меры по их возврату? Например, по делу Реймера - генерал - полковника проведено расследование и прокурор просит 9 лет тюрьмы и штраф 1 миллион рублей. Фактически Реймер со своими подельниками украли более 2 миллиардов рублей. И так по всем громким делам. Более того у России есть секретные заёмщики, которые задолжали и не вернут в 2017 году 1 миллиард долларов. Сумма для России приличная. Власть транжирит деньги направо и налево не информируя население. А денежки - то собирает с народа.

Обрадовал граждан страны Чубаис. Его менеджер А.Гарьков увёл 740 миллионов рублей и тишина. А сколько таких в верхних эшелонах власти? По Роснано, которое возглавляет А.Чубаис это не первый случай. Счётная палата неоднократно проверяла расходование бюджетных средств и каждый раз выявляла нарушения. Меры принимались? Нет не принимались. Почему? Никто не знает, но догадываются. Однако от этого воровства меньше не стаёт.

Перед награждением в честь "Дня России" президент произнёс потрясающую речь: "Год за годом с развитием демократических институтов повышается уровень открытости общества и приходило осознание значимости собственных корней и традиций, понимание, что нужно идти вперёд только крепкой, самостоятельной и независимой страной. Сила государства обеспечивается политической стабильностью, единством целей и консолидацией общества. России удалось чётко обозначить национальные интересы. Мы научились их твёрдо отстаивать, опираясь, в том числе, на исторический опыт. Достойное отношению к Отечеству являет собой впечатляющий результат деятельности лауреатов государственной премии". Д.Медаедев тоже предлагал идти вперёд, а на деле идём назад. Уважаемый читатель, вы поняли о чём говорил президент. Бессмыслица, набор банальностей. Сила государства не в политической стабильности а в экономической независимости. О какой открытости президент говорит? Воровство на каждом шагу, в стране нет организации в которой бы не воровали, однако никаких мер не принимается. Да и не может приниматься. Прекратится воровство и власть уйдёт. Президент говорит о развитии демократических институтов. Как это понимать? Отвечая на вопрос американскому режиссёру президент говорит, что Ельцин предложил ему должность президента, но он отказался. Сейчас я не о том, что отказался на первый раз, а о демократии. Кто выдвигает кандидатов на любую должность. Должен народ, а у нас президент. Заняв Кремль новый президент выдвигает своего кандидата. Найдя лазейку в Конституции предпринимает шаги стать царём о чём его спрашивает Стоун. "Господа" попавшие в верхние эшелоны власти теперь правят страной. О какой демократии говорил президент? И ведь говорил не заикаясь. Почему? Да потому что народ превращён в рабов, а раб безмолвен.

Смотрите какую пропаганду осуществляет власть. Часовые фильмы снимают американские журналисты. И президент представляется народу таким каким должен быть руководитель государства. Телевидение и радио систематически информирует народ о прямой линии с президентом, которая состоится сегодня 15 - го июня. Десятки линий принимают вопросы и их уже более полутора миллионов. Однако президент ответит на несколько десятков. Зачем такая шумиха? Такие вопросы - ответы происходят ежегодно и что? Кому-то стало легче жить? Правда один раз он помог старушке провести водопровод. Действительно кинули времянку, а потом о нём забыли. А кто напомнит? Такой возможности нет, да это и не его дело. Его дело создать систему , которая бы работала не только на воровскую власть, а главное на народ, за счёт которого власть живёт и не жалуется. Ещё раз напомню читателям о том, как я только научился писать, написал письмо Сталину. Конечно до него моё письмо не дошло. Но им была создана такая система при которой даже такие письма как моё находило адресат. И приезжала комиссия, и решили вопросы.

Если бы народ знал, что творится в стране, хотя кое что СМИ сообщает. Например, в городе трёх революций принимали роды сечением и оставили в животе хирургическую простыню. Нарочно не придумаешь. Женщина ходила по больницам и наконец нашли причину её болезни после родов. Осталась жива, похлопаем её выдержке и здоровью. Сколько было разговора о тарифах по ЖКХ. Эти вопросы задавали и наверное снова будут задавать президенту, но политика не меняется. В Москве с 1-го июля тарифы повысятся. В некоторых регионах готовы поднять на 100 и более процентов. Страну превратили в сумасшедший дом, а рейтинг президента более 80 процентов. Цена на нефть колеблется в обе стороны, а цена моторного топлива идёт только вверх. И когда нибудь будет предел? Или тогда когда рубль окончательно станет деревянным.

А дело идёт к выборам президента. Фильм Оливера Стоуна поможет избрать фактически на пожизненный срок нынешнего президента. И конечно всё это демократическим путём.

Некоторые выдержки из фильма О.Стоуна телевидение показывает ежечасно и на всех каналах. Окончательно началась оголтелая предвыборная компания. Включая телевизор услышал ответ Путина на счёт предложения стать президентом . Ему надо было менять условия жизни и быть готовым прятать детей. Я так и не понял о чём шла речь. Ельцин развалил Советский Союз, 8 лет разваливал экономику и приуспел в этом, систематически пьянствовал, играл в оркестре, дирижировал, предлагал Клинтону поменяться туфлями других - то забот у него не было. Мочился в аэропорту на колесо самолёта а в нескольких метрах стояла толпа встречающих с букетом цветов. И не опасался за себя и детей, наоборот одного ребёнка ввёл в аппарат президента и что она там делала рассказал Г.Зюганов на заседании думы. И это творил президент. Нормальный человек бы застрелился от такого позора. А тут ещё вдова Б.Ельцина издевается над народом и газета "АиФ" пишет её бред: "По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которое создавали и строили новую страну в тяжёлых условиях, не потеряв в неё веру". Такой бред может произнести только те, кто в девяностые воровал миллиарды и не имел представления о жизни страны и народа. Даже комментировать противно.

Власть не только в России, а в большинстве стран мира не отличается умственными способностями, что ведёт к хаосу, а может и к войне. Вокруг такой власти подбирается аппарат почти ничем не отличающийся от неё. Вот вам и результат, и нет перспективы. Что делать? Пока готовиться к выборам.

Подвёл итог не официально начавшейся предвыборной компании В.Володин. Он сказал: "Исходя из анализа развития страны с 2000 года, только один человек может справиться с этой задачей - обеспечение благосостояния граждан и мирного неба". "Может справиться", но не справился и это уже не важно. Об этом народу думать не положено.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Воронежские рабочие - Путину
Воронежские рабочие - Путину
15.06.2017
На кладбище нет митингов, и даже инфляции
На кладбище нет митингов, и даже инфляции
14.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Отметили праздник (0)
Пригревать на груди следующую гадюку (3)
Навального пока не берут в президенты (4)
Дать или не дать? Вот в чем вопрос... (1)
Зачем вам писать Путину на "прямую линию"? Пишите мне (5)
Памфилова исключила регистрацию Навального на президентских выборах (10)
Сенат США одобрил ужесточение санкций против России (4)
Заммэра города Биарриц рассказал о виллах семьи Путина во Франции (11)
Матвиенко рассказала о миллиардных тратах Запада на политическую деятельность в РФ (8)
В России появятся кандидаты и доктора теологии (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: АААААААААААААААААААааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!
Максим Калашников Максим Калашников: ЕСЛИ БЕЗ УНЫНИЯ
Максим Калашников Максим Калашников: Дебаты Игоря Стрелкова и Юрия Болдырева \ АНОНС \
Максим Калашников Максим Калашников: Чубайс заступился за своего подельника с 32 домами и квартирами
Дарья Митина Дарья Митина: Авария!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss