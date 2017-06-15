Отметили праздник

Например, в сельской местности люди до рекламы и не знали, что приближается праздник "День России". Хорошо что именно один день, а не два и не десять. Весна и начало лета нынче ничего хорошего не сулит сельчанам. А жить - то хочется. На власть надежды мало и она с каждым днём исчезает. Ягоды, сливы, всходы огурцов, винограда погибли, надо садить снова, однако время упущено. Да и картошка взошла поздно. Так что праздновать некогда, надо работать, чтобы зимой с голоду не подохнуть. А тут власть затевает какую - то реформу выплаты пенсий. В каждой налоговой квитанции напоминают, что надо переходить на карточки. Мало кто из стариков понимает что это такое. Да и те кто владеет сотовыми телефонами иногда говорят, что деньги с их счетов исчезают. Не все сразу, а постепенно. Воровство не имеет предела и нет защиты от власти.

Тяжко и жутко стало жить. В Москве и крупных городах постреливают. Иногда просто для развлечения, а иногда и попадают. Но вот расстрел 9 человек потряс народ. И слушая по телевидению подробности волос встаёт дыбом. Стрелок не только стрелял, а добивал прикладом или контрольным выстрелом. Трудился больше получаса, даже вспотел. Не успели забыть и снова стрельба. Уложил четырёх человек. Стрелок оказалось имел целый арсенал вооружения. Обнаружилось когда этот арсенал заговорил. Можно было предотвратить своевременно? Конечно можно. Нужен участковый, которых нет, оптимизация прошла. С улицы полицейских убрали, а посадили в кабинеты. Нет не тех кого сократили, а тех кто нужен большим чиновникам. Теперь российский капитализм подровнялся с американским. Что же ещё надо США, если мы ничем не отличаемся от их порядков? Однако чиновники на это не обращают внимание и живут совершенно другой жизнью. Телевидение показывает новое награждение, которое проводит президент в Кремле. К чему бы это? Что выдающегося совершили награждаемые? И кто из народа знает их? Оказывается это награждение приурочено к "Дню России". Выступая перед награждёнными президент отметил: "Что все эти трудности были преодолены". Какие трудности и кто их преодолел осталось за кадром. Наверное речь должна идти о народе. Ему стало легче жить, поликлиники стали доступны каждому и бесплатно. Интересную мысль высказала главный кардиолог России И.Чазова: "Но я надеюсь, что лет через 10 - 20 мы достигнем тех показателей, которые имеют наши зарубежные коллеги. Правительство ставило нам задачу в 2015 году уменьшить число умерших от ишемической болезни сердца на 18 тысяч человек. Мы не справились с этой задачей. Ежегодно умирает от сердечно - сосудистых заболеваний 1 миллион 200 тысяч человек. Если так продолжится далее то к 2030 году в России останется 85 миллионов человек". Это прогноз учёного медика, а не шарлатана. И что правительство намерено делать? Медики об этом не знают. Да если бы и знали, что они могут предпринять? Нужны денежные вливания и серьёзные, а их нет. Триллионы наших денег находятся за рубежом. И никого это не волнует. Нет даже разговора об этом. А тут ещё Т.Голикова выступила на форуме и доложила, что 700 миллиардов рублей бюджетных средств израсходованы с нарушением. Мягко сказано. Фактически разворованы. И как власть принимает меры по их возврату? Например, по делу Реймера - генерал - полковника проведено расследование и прокурор просит 9 лет тюрьмы и штраф 1 миллион рублей. Фактически Реймер со своими подельниками украли более 2 миллиардов рублей. И так по всем громким делам. Более того у России есть секретные заёмщики, которые задолжали и не вернут в 2017 году 1 миллиард долларов. Сумма для России приличная. Власть транжирит деньги направо и налево не информируя население. А денежки - то собирает с народа.

Обрадовал граждан страны Чубаис. Его менеджер А.Гарьков увёл 740 миллионов рублей и тишина. А сколько таких в верхних эшелонах власти? По Роснано, которое возглавляет А.Чубаис это не первый случай. Счётная палата неоднократно проверяла расходование бюджетных средств и каждый раз выявляла нарушения. Меры принимались? Нет не принимались. Почему? Никто не знает, но догадываются. Однако от этого воровства меньше не стаёт.

Перед награждением в честь "Дня России" президент произнёс потрясающую речь: "Год за годом с развитием демократических институтов повышается уровень открытости общества и приходило осознание значимости собственных корней и традиций, понимание, что нужно идти вперёд только крепкой, самостоятельной и независимой страной. Сила государства обеспечивается политической стабильностью, единством целей и консолидацией общества. России удалось чётко обозначить национальные интересы. Мы научились их твёрдо отстаивать, опираясь, в том числе, на исторический опыт. Достойное отношению к Отечеству являет собой впечатляющий результат деятельности лауреатов государственной премии". Д.Медаедев тоже предлагал идти вперёд, а на деле идём назад. Уважаемый читатель, вы поняли о чём говорил президент. Бессмыслица, набор банальностей. Сила государства не в политической стабильности а в экономической независимости. О какой открытости президент говорит? Воровство на каждом шагу, в стране нет организации в которой бы не воровали, однако никаких мер не принимается. Да и не может приниматься. Прекратится воровство и власть уйдёт. Президент говорит о развитии демократических институтов. Как это понимать? Отвечая на вопрос американскому режиссёру президент говорит, что Ельцин предложил ему должность президента, но он отказался. Сейчас я не о том, что отказался на первый раз, а о демократии. Кто выдвигает кандидатов на любую должность. Должен народ, а у нас президент. Заняв Кремль новый президент выдвигает своего кандидата. Найдя лазейку в Конституции предпринимает шаги стать царём о чём его спрашивает Стоун. "Господа" попавшие в верхние эшелоны власти теперь правят страной. О какой демократии говорил президент? И ведь говорил не заикаясь. Почему? Да потому что народ превращён в рабов, а раб безмолвен.

Смотрите какую пропаганду осуществляет власть. Часовые фильмы снимают американские журналисты. И президент представляется народу таким каким должен быть руководитель государства. Телевидение и радио систематически информирует народ о прямой линии с президентом, которая состоится сегодня 15 - го июня. Десятки линий принимают вопросы и их уже более полутора миллионов. Однако президент ответит на несколько десятков. Зачем такая шумиха? Такие вопросы - ответы происходят ежегодно и что? Кому-то стало легче жить? Правда один раз он помог старушке провести водопровод. Действительно кинули времянку, а потом о нём забыли. А кто напомнит? Такой возможности нет, да это и не его дело. Его дело создать систему , которая бы работала не только на воровскую власть, а главное на народ, за счёт которого власть живёт и не жалуется. Ещё раз напомню читателям о том, как я только научился писать, написал письмо Сталину. Конечно до него моё письмо не дошло. Но им была создана такая система при которой даже такие письма как моё находило адресат. И приезжала комиссия, и решили вопросы.

Если бы народ знал, что творится в стране, хотя кое что СМИ сообщает. Например, в городе трёх революций принимали роды сечением и оставили в животе хирургическую простыню. Нарочно не придумаешь. Женщина ходила по больницам и наконец нашли причину её болезни после родов. Осталась жива, похлопаем её выдержке и здоровью. Сколько было разговора о тарифах по ЖКХ. Эти вопросы задавали и наверное снова будут задавать президенту, но политика не меняется. В Москве с 1-го июля тарифы повысятся. В некоторых регионах готовы поднять на 100 и более процентов. Страну превратили в сумасшедший дом, а рейтинг президента более 80 процентов. Цена на нефть колеблется в обе стороны, а цена моторного топлива идёт только вверх. И когда нибудь будет предел? Или тогда когда рубль окончательно станет деревянным.

А дело идёт к выборам президента. Фильм Оливера Стоуна поможет избрать фактически на пожизненный срок нынешнего президента. И конечно всё это демократическим путём.

Некоторые выдержки из фильма О.Стоуна телевидение показывает ежечасно и на всех каналах. Окончательно началась оголтелая предвыборная компания. Включая телевизор услышал ответ Путина на счёт предложения стать президентом . Ему надо было менять условия жизни и быть готовым прятать детей. Я так и не понял о чём шла речь. Ельцин развалил Советский Союз, 8 лет разваливал экономику и приуспел в этом, систематически пьянствовал, играл в оркестре, дирижировал, предлагал Клинтону поменяться туфлями других - то забот у него не было. Мочился в аэропорту на колесо самолёта а в нескольких метрах стояла толпа встречающих с букетом цветов. И не опасался за себя и детей, наоборот одного ребёнка ввёл в аппарат президента и что она там делала рассказал Г.Зюганов на заседании думы. И это творил президент. Нормальный человек бы застрелился от такого позора. А тут ещё вдова Б.Ельцина издевается над народом и газета "АиФ" пишет её бред: "По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которое создавали и строили новую страну в тяжёлых условиях, не потеряв в неё веру". Такой бред может произнести только те, кто в девяностые воровал миллиарды и не имел представления о жизни страны и народа. Даже комментировать противно.

Власть не только в России, а в большинстве стран мира не отличается умственными способностями, что ведёт к хаосу, а может и к войне. Вокруг такой власти подбирается аппарат почти ничем не отличающийся от неё. Вот вам и результат, и нет перспективы. Что делать? Пока готовиться к выборам.

Подвёл итог не официально начавшейся предвыборной компании В.Володин. Он сказал: "Исходя из анализа развития страны с 2000 года, только один человек может справиться с этой задачей - обеспечение благосостояния граждан и мирного неба". "Может справиться", но не справился и это уже не важно. Об этом народу думать не положено.