Герой советского кино и социалистического труда Баталов умер во сне, причастившись

В Москве в четверг, 15 июня, в возрасте 88 лет скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Актер умер в одной из московских больниц. Об этом газете "Комсомольская правда" сообщил близкий друг артиста Владимир Иванов. Информацию о кончине актера радиостанции "Эхо Москвы" подтвердили близкие Баталова. Иванов также подтвердил ТАСС сообщения о смерти актера.

"Да, мы подтверждаем, Алексей Владимирович скончался сегодня ночью", - сказали РИА "Новости" в семье актера. Последнее время Алексей Баталов тяжело болел. Ранее супруга артиста Гитана Леонтенко рассказала, что он два месяца находился в больнице после двойного перелома ноги. Позже Баталова перевели в реабилитационный центр.

В январе актер сломал шейку бедра, в феврале ему сделали операцию. У артиста диагностировали осложнения после протезирования сустава. Его состояние врачи оценивали как "средней тяжести". С мая он проходил реабилитацию. Накануне в палату к Баталову приходил священник, который его причастил.

Как рассказал "КП" Владимир Иванов, Алексей Баталов умер тихо во сне - вечером лег спать, а утром не проснулся. РБК Иванов также сообщил, что Баталов умер "сегодня под утро, во сне". По просьбе семьи артиста он не стал разглашать подробностей.

Прощание с Алексеем Баталовым состоится в московском Доме Кино, сообщил ТАСС заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев. "Дату мы пока не определили. Отпевание - в храме иконы Божией Матери на Ордынке, похороны - на Преображенском кладбище", - сказал он.

Ранее о том, что Баталов, скорее всего, будет погребен на Преображенском кладбище столицы, сообщил "Интерфаксу" Владимир Иванов. "Алексей Владимирович скончался сегодня между часом ночи и шестью утра в одном из пансионатов, где он находился в последнее время", - сказал Иванов, отметив, что родственники просили не указывать название учреждения. "Вчера Алексей Владимирович причастился. Он ушел из жизни спокойно, во сне", - сказал Иванов. По его словам, о смерти легендарного актера уже сообщили руководителю Союза кинематографистов РФ Никите Михалкову, который будет помогать в организации прощания и похорон Баталова. "Сам Алексей Владимирович просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой", - сказал Иванов.

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года в городе Владимире в семье актеров Владимира Баталова и Нины Ольшевской. Его отчимом был писатель-сатирик, драматург и сценарист Виктор Ардов. В доме семьи часто бывали известные люди, в том числе подолгу гостила известная поэтесса Анна Ахматова.

Баталов впервые вышел на сцену в возрасте 14 лет в Бугульме, где в эвакуации его мать создала свой театр. Через год он дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Лео Арнштама "Зоя".

Алексей Баталов сыграл более чем в 40 картинах, в том числе в пяти фильмах Иосифа Хейфица: "Большая семья", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", "Дама с собачкой", "День счастья", - а также в фильмах "Летят журавли", "Девять дней одного года", "Бег", "Звезда пленительного счастья", "Чисто английское убийство", "Зонтик для новобрачных".

Одна из самых известных лент с его участием - "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, где он сыграл роль слесаря Гоши. В 1981 году картина была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и Государственной премии СССР.

В качестве режиссера-постановщика Алексей Баталов снял три фильма - "Шинель" по Николаю Гоголю, "Три толстяка" по Юрию Олеше совместно с Шапиро, "Игрок" по Федору Достоевскому.

В 1950-1953 годах актер работал в Центральном театре Российской армии, в 1953-1957 годах - в МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А. П. Чехова).

Баталов много работал на радио. Среди его радиопостановок: "Казаки" Льва Толстого, "Белые ночи" Федора Достоевского, "Поединок" Александра Куприна, "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира.

В 1975 году Алексей Баталов стал преподавателем Всероссийского Государственного института кинематографии (ВГИК). С 1980 года - профессор ВГИКа. В 1963 году за художественный фильм "9 дней одного года" Баталов был награжден Государственной премией РСФСР. Премия Ленинского Комсомола за создание образов молодого человека в фильмах "Дорогой мой человек", "9 дней одного года", "Летят журавли" и других была присуждена актеру в 1967 году. Премия братьев Васильевых - в 1968 году. В 1976 году Алексей Баталов был удостоен почетного звания Народного артиста СССР.

В 1979 году Баталову присвоили звание Героя Социалистического труда. Актер награжден двумя орденами Ленина, Славянским орденом культуры "Кирилла и Мефодия". Лауреат премии "Юнона" за 1997 год, премии "Кинотавр" в номинации "Премии за творческую карьеру" за 1997 год.

В 2002 году Баталов был удостоен главной кинонаграды страны "Ника" в номинации "Честь и достоинство". В 2008 году он стал первым обладателем приза "Признание поколения", присужденном ему на кинофестивале ВГИКа.

От редакции: Выражаем соболезнования не только семье и коллегам, но всему советскому и постсоветскому, российскому, коль ему так приятнее, народу. К такой биографии - нечего прибавить. По-настоящему герой не просто социалистического труда, но и социалистического кино как такового, в мировых масштабах... И вряд ли хорошим прибавлением к этой, всей стране известной биографии было антисоветское "прозрение" в девяностых и православненькое регрессирование...

Но - такова, увы, отнюдь не индивидуальная судьба, а судьба всего народа, на место коммунистической сознательности и нравственности воздрузившего церковную мораль. Образ самоотверженного физика-ядерщика вытеснен покаянным образом в ногу с Постэпохой отступающего "гражданского"... Много ли он сыграл запоминающегося после СССР? Да ничего вовсе. Кончился СССР, кончился и советский герой - а жизнь после смерти СССР мало у кого удалась из его воспитанников и символов. И ведь жалко-то именно дорогого Нашего, Советского Баталова. А вам?

Д.Ч.