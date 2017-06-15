Путинская Россия тратит слишком много нефтерублей на оборону

Россия тратит на оборону "слишком много", и в ближайшие годы эти расходы будут сокращены, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Мы и так тратим (на оборону) достаточно много. Эти расходы достигли в прошлом году трех с лишним процентов", - сказал президент в фильме, показанном на телеканале Showtime (цитата по РИА "Новости").

По его словам, "это для нас и так много". "В этом году основная статья экономии бюджета - как раз за счет сохранения оборонных расходов. Постепенно это вернется к показателям 2,7-2,8% ВВП в ближайшие три года", - добавил Путин.

Отметим, что президент дал подобное обещание, несмотря на то, что его срок полномочий подходит к концу. Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, и Путин об участии в них пока не объявлял, хотя эксперты предупреждали, что власть будет периодически посылать обществу соответствующие сигналы.

Что касается военных расходов России, то в конце апреля Стокгольмский институт исследования проблем мира подсчитал, что в 2016 году они выросли на 5,9% и составили 69,2 млрд долларов. Таким образом, РФ заняла по тратам на оборону третье место в мире, потеснив Саудовскую Аравию. На первом месте остаются США (611 млрд долларов), на втором - Китай (215 млрд долларов).

Отметим также, что заявление Путина о планах РФ по сокращению военных расходов прозвучало на фоне сообщений о противоположных планах США. Увеличение военного бюджета было одним из главных пунктов предвыборной программы нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В марте текущего года Трамп предложил проект бюджета США на 2018 финансовый год (начинается 1 октября), который предусматривает увеличение финансирования Пентагона на 54 млрд долларов - до 639 млрд долларов. При этом сенаторы считают данное предложение недостаточным и хотят увеличить оборонный бюджет еще больше - на 91 млрд. Напомним, что при предыдущей администрации, возглавляемой Бараком Обамой, в США был принят закон о секвестре бюджета, который предусматривал сокращение бюджета Пентагона.

Помимо увеличения собственных расходов на оборону, США намерены увеличить военные расходы в рамках НАТО на 40%. Об этом сообщалось в мае по завершении саммита НАТО в Брюсселе. В России заявили, что подобные намерения вызывают серьезную тревогу, и пообещали принять "все необходимые меры".

В мае министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации, заявил, что расходы России на оборону в 11 с лишним раз меньше, чем у США, а по сравнению с Китаем - на одну треть. Несмотря на это, по его словам, России удалось в 2016 году "повысить боевые возможности Вооруженных сил на 14%, а также обеспечить стратегический паритет со странами НАТО".

Американский коллега Шойгу - министр обороны США Джеймс Мэттис - на днях заявил, что шокирован нынешним уровнем боеготовности американских войск. Он призвал конгресс увеличить ассигнования на нужды Пентагона.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный прикидывает:

- США сперва убили, причём исключительно на идеологическом поле брани СССР как конкурента в индустриальном секторе, но и в сырьевом тех, кто не удержал собственной индустрии в своих же руках, а пустил её на приватизацию и металлолом как "несовременную", поддавшись паническим уговорам либералов - РФ теснить тем более легко. И вот теперь, когда главным богатством осколка СССР по имени РФ является даже не нефть и газ, а территория, вопрос о боеготовности доставшихся тоже по наследству от СССР вооружённых сил - встаёт ребром. Империализм из мировой политики никуда не делся и война за рынки и за цену барреля может переходить в войну непосредственную, как это было в Ливии, например. И там тоже заседал некий самодовольный единовластник, тративший много на военно-юбилейные шоу, а вот реальную боеготовность пустивший на самотёк. И когда пришло время, вынужден был отступать под натиском им же вооружённых бандитов... РФ очень много тратит на военный пиар - на всякие учения, которые проходят тоже не по своей воле, а реактивно, как антитеза учениям НАТО. Вот "Железный волк", например, и "Славянское братство" в Белоруссии - как раз такой случай, чистейшее шоу. Это огромные траты на горючее и боеприпасы, транспортировку, съёмки. Всё - ради телевизионной картинки, которая должна успокоить дорогих россиян и припугнуть потенциального врага. Так, может, и вовсе перейти к теле-военизированному пиару, а на реальную армию не тратиться, распустить её к чертям, оставив только Росгвардию, чтоб охранять правящий класс от обворованного им народа? В общем, и тут оптимизация, как уже поступили с медициной - должна гарантировать "конституционное право на жизнь" для всего населения сырьевой империи... Путин знает, он не ошибётся. Сокращать - так сокращать, верхновному главнокомандующему виднее, как и с распродажей 19,5 % Роснефти. Наследие "совка" давно сбывать пора. Главное, чтоб Шойгу крестился почаще на парадах. И батюшек ввести в командование. Поснимались, помолились - вот и вся война. "Так - победим"...