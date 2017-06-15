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Московский листок

Читать конституцию вслух на Красной площади теперь можно, но за 20 тысяч

Опубликовано 15.06.2017 в разделе комментариев 0

протест либералы конституция
Читать конституцию вслух на Красной площади теперь можно, но за 20 тысяч

Тверской суд Москвы 15 июня оштрафовал на 20 тысяч рублей Ильдара Дадина за чтение Конституции РФ на Красной площади столицы 12 мая, что признали несанкционированной акцией. 

"Дадин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко. 

12 мая Дадин и еще десяток активистов были задержаны на главной площади страны. Их доставили в полицию и составили на них административные протоколы по упомянутой статье КоАП, после чего отпустили. 

Одна из задержанных активисток Ирина Яценко процитировала запись из полицейского протокола: "Участвовали в публичном мероприятии в группе граждан в количестве 10 человек в месте, в котором проведение публичных мероприятий запрещено, а именно на территории, непосредственно прилегающей к резиденции президента РФ на Красной площади, дом 1, при этом в руках держали Конституцию, которую читали вслух". 

Дадин рассказал журналистам, что они с активистом Сергеем Ожичем читали по очереди статьи Основного закона на Красной площади. В какой-то момент к ним подошел полицейский и предупредил, что если они не уйдут, их задержат, что в конечном счете и произошло. 

Это было уже третье задержание Дадина за административное правонарушение после его освобождения из колонии 26 февраля. 10 марта его задержали во время одиночного пикета у здания ФСИН, но отпустили без составления протокола. В начале апреля его задержали за одиночный пикет у здания столичного главка МВД, доставили в ОВД "Тверской" и отпустили после оформления протокола. 

В 2014-2015 годах Дадина неоднократно задерживали за участие в митингах и шествиях, и в результате он стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митинга. В декабре 2015 года Дадин был приговорен к трем годам колонии, но позже этот срок сократили до двух с половиной лет. Активист отбывал наказание сперва в карельской, а затем в алтайской колонии. 

В феврале этого года Верховный суд отменил приговор, и Дадина отпустили на свободу. Конституционный суд РФ признал статью, по которой осудили активиста, соответствующей Конституции, но рекомендовал изменить ее.

Напомним, 1 июня Ильдар Дадин, отсудивший у Министерства финасов РФ два миллиона рублей за свое незаконное уголовное преследование, теперь попросил привлечь это ведомство в качестве ответчика по административному иску, связанному с получением и использованием каналом РЕН ТВ кадров записей с видеокамер карельской колонии, где он отбывал часть срока, и взыскать с минфина 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Исковые требования были уточнены в ходе подготовки к слушаниям по данному иску в Замоскворецком суде Москвы 1 июня, сообщил ТАСС адвокат Дадина Николай Зборошенко. "Мы ссылаемся на позицию ЕСПЧ, который присуждал соразмерные суммы по аналогичным делам", - пояснил он.  

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