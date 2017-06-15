В КНР взрыв бытового газа разворотил детский садик, есть погибшие дети и родители

В Китае прогремел взрыв в детском саду в городе Фэнсянь в провинции Цзянсу, сообщает в Twitter агентства Синьхуа. По меньшей мере семь человек погибли и еще 59 получили ранения, сообщается в Twitter People's Daily. Ведется расследование инцидента.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на очевидцев, взрыв прогремел вечером 15 июня в 4:50 по местному времени. Таким образом в тот момент на месте событий было много взрослых, которые пришли за своими детьми.

Не исключено, что взорвался газ в соседней забегаловке. Сообщается, что ворота детского сада искорежены, кругом разбросаны осколки стекла.

На снимках с места происшествия видно, что некоторые люди лежат на земле, по всей видимости, без сознания. Их тела окровавлены, а одежда частично обгорела. Среди раненых есть маленькие дети. "Многие люди могли погибнуть", - сообщил один из очевидцев новостному онлайн-порталу Sohu.

Отметим, что в КНР и ранее случались внезапные и крайне опасные взрывы - но в индустрии... В китайском городе Дунъин в августе 2015-го на территории химического предприятия произошел мощный взрыв. Его успели запечатлеть на видео. Сообщения о взрыве изначально появились в социальных сетях, а затем были подтверждены СМИ. Приблизительное время взрыва - 23:25 по местному времени. Судя по фотографиям, взрыв был такой силы, что его можно было видеть за многие километры от места события. Один "громкий" взрыв раздался со стороны химического завода, приводит Reuters описание инцидента одной из государственных радиостанций КНР. Пользователи социальных сетей сообщают, что после взрыва у домов в пределах 50 километров дрожали стекла.

А вот в детсадах в КНР был замечен лишь один вопиющий инцидент - в январе текущего года.

Полиция КНР задержала мужчину, который устроил резню в детсаду. В итоге пострадали более десяти малышей. Преступление совершено в детском саду, расположенном в городе Пинсян Гуанси-Чжуанского автономного района КНР, передает CNN со ссылкой на китайские государственные средства массовой информации.

Примерно в 15:30 в дошкольное заведение пробрался 41-летний мужчина, вооруженный ножом.

Злоумышленнику удалось вскарабкаться по стене здания и проникнуть внутрь. Затем он причинил ранения 11 малолетним воспитанникам, передает РИА "Новости".

По предварительным данным, до пяти детей получили тяжелые ранения. Пострадавших доставили в больницу. В настоящий момент их жизни вне опасности.

Мотивы нападавшего неизвестны.

Добавим, похожий случай произошел в том же Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая в 2012 году. Тогда мужчина вломился в помещение одного из жилых домов, используемое в качестве детского сада, и напал на воспитанников. В тот момент в здании находились 16 детей. Все они получили ранения, причем трое пострадавших скончались. Для расправы преступник использовал тесак.

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