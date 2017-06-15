Правящий класс продолжает "прессовать" испортивших "праздник": Мальцев в тяжёлом состоянии

Соратники оппозиционного политика Вячеслава Мальцева сообщили об ухудшении его здоровья в спецприемнике, где он отбывает 10 суток административного ареста по обвинению в неповиновении полиции в ходе массовых протестных акций в центре Москвы 12 июня.

"В данный момент Вячеслав находится в крайне тяжелом состоянии и даже не может встать", - цитирует "Интерфакс" члена оргкомитета движения "Новая оппозиция" Дениса Романова. По его словам, у Мальцева произошел тяжелый приступ, причиной которого стала ночь, проведенная на бетонном полу в спецприемнике.

При этом собеседник агентства утверждает, что сотрудники полиции не позволяют госпитализировать Мальцева, а тюремный врач не может определить, что с ним происходит.

Мальцев был задержан 12 июня в ходе упомянутых акций протеста. На следующий день Замоскворецкий суд Москвы назначил оппозиционеру наказание в виде 10 суток ареста, признав виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

В преддверии этих событий, поздно вечером 10 июня, в дом Мальцева в подмосковной деревне Лохино нагрянули силовики и провели обыск. Соратники Мальцева сообщали, что его вместе с супругой, а также оппозиционера Константина Зеленина доставили в отделение полиции в Одинцово без объяснения причин. Позднее Мальцева и его жену отпустили.

Тогда же в доме Мальцева задержали его сторонника Алексея Политикова по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции во время антикоррупционного митинга "Он нам не Димон" в Москве 26 марта. Политикова повезли в местное отделение Следственного комитета.

Напомним, Басманный суд Москвы санкционировал арест Алексея Политикова - седьмого фигуранта дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе акции в Москве 26 марта. Судья Елена Ленская удовлетворила ходатайство следователя, передает ТАСС. Подробный репортаж о ходе заседания публикует "Медиазона".

Судья назвала Политикова "неформальным участником объединения, пропагандирующего свержение действующей власти" и постановила: "Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 августа". Она указала, что суд учел степень и тяжесть инкриминируемого Политикову обвинения, а также признал достаточными доводы следствия о причастности оппозиционера к совершению преступления. Суд не нашел оснований для избрания обвиняемому более мягкой меры пресечения, о которой просила защита и он сам.

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