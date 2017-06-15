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Московский листок

Бла-бла-мэйкер Путин уже улучшил оплату труда учителей в Иркутской области

Опубликовано 15.06.2017 в разделе комментариев 1

регионы школы силовигархия иркутск
Бла-бла-мэйкер Путин уже улучшил оплату труда учителей в Иркутской области

Власти Иркутской области отреагировали на вопрос местной жительницы Алены Остальцовой, которая во время прямой линии президента РФ Владимира Путина, пожаловалась на мизерную зарплату учителей. В пресс-службе регионального правительства заверили, что министерство образования области проведет соответствующую проверку, передает "Интерфакс".

Во время разговора с президентом Остальцова пояснила, что уже год работает учителем начальных классов в городе Шелехов, но за этот период не разу не получила зарплату более 16,5 тысяч рублей. "Также я не получала подъемные как для молодого специалиста. Я очень люблю свою работу. Очень люблю работать с детьми. Но зарплата не оставляет мне выбора. Как существовать на эти деньги?" - обратилась она к Путину.

Исходя из фотографий, которые молодой педагог из Шелехова публикует на своей странице в соцсети "ВКонтакте", можно сделать вывод, что она работает учителем начальных классов в средней общеобразовательной школе N5. В апреле учительница опубликовала фотографию благодарности, полученной ею от администрации школы с подписью директора, за "творческий подход в работе с одаренными детьми и успешную подготовку к олимпиадам". Отметим, что доступ к официальному сайту школы Остальцовой на данный момент заблокирован из-за неуплаты.

Тем временем, по данным областного правительства, размер средней зарплаты педагогов в Шелехове в 2017 году составляет 32 тысячи 215 рублей, а в прошлом году - 30,7 тысячи рублей. Средняя зарплата учителя в регионе, в свою очередь, составляет более 31,9 тысячи рублей.

"Уровень заработной платы каждого конкретного педагога может отличаться от среднего, как в большую, так и в меньшую сторону. Зарплата педагогических работников формируется из гарантированной части и стимулирующих выплат", - пояснила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

По ее словам, в гарантированную часть зарплаты входит оклад, размер которого одинаков для всех вне зависимости от возраста, стажа и других факторов, доплаты за квалификационную категорию и звание, выплаты за дополнительную работу - классное руководство, заведование кабинетом и другие, а также районный и северный коэффициенты.

В пресс-службе администрации Иркутской области также отметили, что для поддержки молодых педагогов, приехавших работать в сельскую местность или отдаленные северные города региона, местное министерство образования выплачивает единовременное денежное пособие.

В 2016 году такие выплаты получили 89 молодых специалистов. Однако, как пояснили чиновники, город Шелехов не относится к сельской территории, районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Как следует из этого, Алена Остальцова не может претендовать на те подъемные, об отсутствии которых она, в частности, жаловалась главе государства.

"Учредителями общеобразовательных организаций в каждом конкретном муниципальном образовании Иркутской области являются органы местного самоуправления. К их компетенции отнесены вопросы установления единовременных выплат (подъемных) "на местах" и прочих мер поддержки молодым специалистам", - добавили в администрации региона.

Эти программы, как уверяют чиновники, действуют в ряде территорий Иркутской области. Во многих муниципальных образованиях молодым специалистам до 29 лет, впервые приступившим к работе по специальности в образовательных организациях, установлен дополнительный повышающий коэффициент, в некоторых муниципальных образованиях осуществляются единовременные выплаты (подъемные), с целью решения жилищных вопросов молодых специалистов при трудоустройстве предоставляется ведомственное жилье по договору социального найма.

В администрации руководства региона также добавили, что заработная плата педагогам выплачивается из средств субвенции на общее образование, выделяемой муниципалитетам из областного бюджета, которая не уменьшалась с 2014 года и на текущий год запланирована в размере 17,7 млрд рублей. Тем не менее, по факту обращения местного педагога к президенту в регионе пообещали провести проверку.

В соответствии с "майскими указами", подписанными Владимиром Путиным 7 мая 2012 года в день его вступления в должность президента РФ, к 2018 году средняя зарплата врачей, учителей, педагогов детских садов, преподавателей вузов, социальных работников должна составлять 200% от средней зарплаты в регионе.

В конце 2016 года аналитики Центра стратегических разработок констатировали, что выполнение президентского указа о повышении зарплаты врачам и преподавателям привело к резкому сокращению штатов, недовольству людей и разбалансировке региональных бюджетов.

Одним из наиболее проблемных в этом плане регионов стал Забайкальский край, где работники сферы образования неоднократно в последние два года устраивали протестные акции и забастовки из-за невыплаты зарплаты.

3 февраля 2017 года на встрече спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с работниками учреждений социальной сферы одна из учительниц рассказала о крайне низких зарплатах преподавателей в Ивановской области. По словам женщины, она, будучи педагогом, получает всего семь тысяч рублей в месяц.

После этого глава Минобрнауки Ольга Васильева обещала разобраться. Уже в конце февраля министр опровергла информацию о том, что учителя в Ивановской области получают такую крайне низкую зарплату. "Информация не подтвердилась, там зарплата 15 тысяч. Почему такая маленькая сумма - это касалось январских выплат и больших январских праздников", - объяснила она.

От редакции: Процесс пошёл... Животворящее слово Путина "работает". То что при этом его же, Путина же правящий класс системно грабит народ - это уже не важно. Главное - вот! Работает "прямое президентское правление". Ну, а отдельные недочёты - это устранимо. Повысят зарплату, хоть на три рубля, а повысят - подчиняются они мультимиллиардерам нефтевластным, значит и вся иерархия легитимна. Убегут из РФ при этом миллиарды, которые в виде оттока капитала ускорились с начала года вдвое - но это тоже дело наживное. Главное - во президента веровать. И тогда обрящете.

Д.Ч.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Григорьич написал 15.06.2017 19:22
Неужели непонятно - не нужны учителя этой стране.
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