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Московский листок

Путин ответил - он не станет отправлять в отставку Собянина

Опубликовано 15.06.2017 в разделе комментариев 2

путин рейтинг
Путин ответил - он не станет отправлять в отставку Собянина

Все, что нужно знать о пресс-конференции Путина, уже с утра написал Александр Головенко.

Зачем вам писать Путину на "прямую линию"? Пишите мне

Но все же один вопрос к Путину у нас имелся. 

Дело в том, что мы подготовили обращение к Путину, и очеь хотим получить на него реакцию главы государства, как бы самонадеянно это не звучало.

Собянин не соответствует Москве и её жителям!

Однако ж что в том необычного, что глава государства ответит уважаемым гражданам, зачем он сделал главой великого города человека, явно не соответствующего поставленной перед ним задаче? Ну если только его задачей, которую поставил перед ним президент, не было удивить всех до последней крайности - ну тогда справился...

Мы хотели как положено обратиться к президенту официально, через государственный портал РОИ, но не прошли тамошней цензуры.

"И.о. референдума" запретил отставку Собянина

И направили текст петиции на Change.org. Тут статус, конечно, иной и президент не обязан реагировать. Но если бы наша петиция была единственная! А там множество подобных обращений - и все к Путину, и все с одним предложением - отправить в отставку Собянина и его странную команду.

И вот ответ Путина на прямой линии.

Спросили Путина и о программе реновации жилья в Москве. Президент России заявил, что к реализации этой программы не надо относиться формально, нельзя насильно втаскивать в нее москвичей. Говоря о своем отношении к ней, президент отметил важность того, как это будет делаться. "Потому что у нас есть известная поговорка: гладко было на бумаге — вы забыли про овраги". Мне руководство Москвы говорит, что все предусмотрели, говорит о том, что дома будут строиться в шаговой доступности, прямо практически в тех же местах, рядом буквально. Но мы знаем как у нас на практике часто получается", — рассказал Путин. 

"Конечно, все нельзя предусмотреть, нужно относиться к этому неформально. Вот и о чем я думаю и к чему призываю своих московских коллег, но как я чувствую, мэр Москвы настроен именно на такую работу, важно, чтобы он добился от своих подчиненных такого подхода", — заявил президент.

То есть ни о какой отставке Собянина Путин на сегодня и не думает. При том, что деятельность Собянина, и это можно понять из слов президента, полного доверия у него не вызывает, но он ждет от него, что он чего-то там добьется от своих подчиненных... От тех самых, от которых давно Следственный комитет должен добиваться совсем другого - признательных показаний.

Мне кажется, напрасно г-н Путин записывается в подельники к г-ну Собянину. Напрасно возлагает на себя ответственность за перспективу его работы в роли столичного градоначальника. Но президент гораздо умней всех нас вместе взятых по своей должности. Видимо считает обоснованным аасоциировать свою репутацию с репутацией мэра Собянина.

Сегодня стоял в пробке на Тверской - там в прошлом году ремонт был грандиозный, всю же улицу закрывали, сам Собянин обращался к москвичам, мол, потерпите, зато потом на века сделаем... И вот уже переделывают, причем с обеих сторон и на всем протяжении улицы. И вот стою, читаю в навигаторе реплики, делать больше все равно нечего - все про Собянина, и все почему-то весьма не лестные. Но Путин-то в пробках не стоит, ему дорогу расчищают - зачем ему читать реплики москвичей, стоящих в пробках по вине "настроенного на работу" главы города? Путину докладывают: Собянин старается. Путин реагирует - пусть старается дальше.

А обращений к нему Путин не читает, видимо, принципиально. Передоверяет это клеркам. А клерки, по сути, и правят страной, одной теме давая ход, а другую придерживая.

И спрашивается - а зачем нам президент? Для мебели? Чтоб висел хмурой фотографией над столом каждого анонимного чиновника, освящая воровство, мздоимство и раздолбайство?

Ну хорошо висит...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
авторр написал 15.06.2017 19:54
дай денег на КВАРТИРУ!!!!(и не одну-и + машину-
-в пробках стоять)
-правдоруб епаный
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(без названия)
Урга написал 15.06.2017 19:30
Еще бы, в воровской "Малине" так не принято! Ворует, "бабками" делится, чего надо? Неужели слушать московское " Быдло"?!- Поняли кто у власти?
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