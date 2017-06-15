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Московский листок

Прямая линия Путина: редкостная беспомощность

Опубликовано 15.06.2017 в разделе комментариев 0

Максим Калашников комментирует прямую линию-2017 Путина. А где же ответы на главные вопросы? В «петле Рейгана».



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