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Московский листок

Русские наци готовили "белых братьев" к терроризму и борьбе с левыми в Швеции?

Опубликовано 15.06.2017 в разделе комментариев 0

терроризм неонацизм швеция
Русские наци готовили "белых братьев" к терроризму и борьбе с левыми в Швеции?

Националисты из Швеции, обвиняемые по делу о взрывах во втором по величине городе страны Гетеборге, проходили подготовку в России. По сведениям шведской прокуратуры, двое из трех фигурантов тренировались в лагере ультранационалистического "Русского имперского движения" (РИД) под Санкт-Петербургом.

Об этом говорится в обвинительном заключении гетеборгского прокурора Матса Юнгквиста, представленном еще в минувшую пятницу, 9 июня, сообщает "Фонтанка". Согласно прокурорскому заявлению, обвиняемые по делу 23-летний Виктор Мелин, 51-летний Джимми Йонассон и 20-летний Антон Тулин (в фамилиях Мелин и Тулин ударение ставится на второй слог) имели связи со скандинавской радикальной национал-социалистической организацией "Северное движение сопротивления" (NMR). Как сообщал шведский таблоид Expressen, Мелин был одним из руководителей движения в Гетеборге.

Однако прокурор в обвинительном заключении отметил, что националисты закладывали бомбы не от имени NMR, сообщала газета Göteborgs-Posten. Более того, фигуранты дела критиковали руководство организации за недостаточную, по их мнению, радикальность.

Также прокурор сообщил, что, по данным полиции безопасности, обвиняемые Мелин и Тулин летом 2016 года прошли военную подготовку в России. "Именно тогда они узнали, как изготовить бомбы, использовавшиеся на улицах Гетеборга", - цитировала Юнгквиста шведская Expressen.

По словам прокурора, курс тренировок был интенсивным, занял "от нескольких дней до недели". Подъем осуществлялся в 07:00 утра, отбой - в 22:00 вечера. Лагерь располагался на территории ряда заброшенных зданий неподалеку от Петербурга, цитировала заявление прокурора Göteborgs-Posten.

Юнгквист также отметил, что следствие располагает фотографией, на которой обвиняемые стоят с автоматами Калашникова в военной форме. При этом прокурор сообщил, что фигуранты проходили подготовку на курсах "Партизан", которые, "согласно секретному докладу полиции безопасности", связаны с РИД и являются его военизированным подразделением, занимающимся подготовкой волонтеров для участия в боевых действиях на Украине.

Петербургское интернет-издание "Фонтанка" установило прямую связь между РИД и "Партизаном". Руководителем общественной организации "Резерв", которая проводит курсы "Партизан", является Денис Гариев. Судя по сообщениям на тематических ресурсах, он же возглавляет "Русское имперское движение" и "Имперский легион Петербурга" (военно-патриотический клуб РИД). Руководство "Резерва" открыто заявляло, что готовит добровольцев для отправки в Донбасс, сообщала "Фонтанка".

Сетевому изданию также удалось найти подтверждение того, что снимок с Тулиным и Мелиным, попавший в распоряжение шведских следователей, действительно был сделан во время курса "Партизан". Фотографии из соцсети "ВКонтакте" с тренировки, на которых шведских националистов нет, совпали по ряду характеристик со снимком, на котором они присутствуют. "По датам и составу группы очевидно, что это та же группа в то же время, среди персонажей - известный инструктор "Резерва", - пишет "Фонтанка". То же заброшенное здание, в котором проходила эта тренировка, можно найти на фотографиях "Партизана".

Денис Гариев, которого издание называет единственным к настоящему времени "фронтменом "Резерва", заявил журналистам, что на курсах в августе шведских граждан не было. По поводу обучения конкретно Тулина и Мелина собеседник издания ничего сообщать не стал.

По данным прокурора, в августе 2016 года обвиняемые вернулись в Швецию и два месяца спустя приступили к закладке бомб в Гетеборге. Двоим из проходящих по делу предъявлены обвинения в попытке убийства или нападения при отягчающих обстоятельствах. Всем троим вменяют в вину создание угрозы общественной безопасности. Как заявил Юнгквист, он считает совершенные преступления политически мотивированными, но доказательств умысла на терроризм следствие получить не смогло.

Обвиняемые вину отрицают. Они находятся под стражей с февраля этого года.

Первый из серии устроенных националистами взрывов произошел 11 ноября 2016 года в здании шведской левой организации, жертв не было. Второй прогремел 5 января 2017-го в центре для беженцев на западе Гетеборга. Беженцы не пострадали, один из сотрудников центра получил ранения ног. Третьего взрыва не было, поскольку подрывники неправильно собрали схему и взрывное устройство не сработало. Бомбу обнаружили и обезвредили 25 января 2017 года на территории кемпинга для временного размещения беженцев.

От редакции: У националистов Руси Великой вообще очень тёплые отношения с "братьями по расе". Вот, например, олигарх-помещик Стерлигов (открывший недавно в Ленинграде магазин хлеба, где буханка стоит от 300 рублей), на вилле которого готовились боевики БОРН - явно организации-предшественницы РИД... Но ведь Германа Стерлигова никто к ответственности не привлёк. Торгует себе и сеет ксенофобские нстроения в магазине своём питерском. А свято место БОРН - уже не пустует, крышевавшийся депутатом Госдумы Мищенко отряд наци-боевиков сидит, как и сам Мищенко, зато идея воплощается в новые боевые организации. Империю они хотят строить, конечно же, с оружием в руках. Забавно, что шведские националисты, умудряясь проходить у русскиз наци подготовку, зачастую воюют в ДНР и ЛНР с другой стороны - но вопросов расы и крови это нисколько не усугубляет. "Белые братья" выбирают поле для терроризма там, где им наиболее ярко мерещатся враги. Любопытно, по линии интерпола ожидаются какие-то действия, или же, как и в случае БОРН, "патриотов" оставят на попечение точно таких же патриотов России для руских в силовых структурах? Шведские левые - нам не чужие, мы с ними дружим с 2008-го, и они могли погибнуть по вине "русских братьев"... Но такого рода терроризм для ФСБ - непрофильный, его присекать не любят, а вот взрыв в метро питерском устроившие, вот это их клиенты, и цвет кожи подходящий...

Д.Ч.

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