В Карелии самораспустилось Костомукшское отделение КПРФ

Руководитель Костомукшского отделения компартии Александр Баринов объявил о прекращении деятельности местной парторганизации. В телефонном разговоре с нами он подтвердил данную информацию, сказав, что устал от многолетней бессмысленной борьбы внутри партии за принципы демократического централизма. Федеральное и региональное руководство КПРФ, называя первичные и местные отделения компартии основой её, фактически всегда игнорируют мнение коммунистов по наиболее важным для компартии вопросам. Потому нынешнее решение о прекращении деятельности местного отделения КПРФ в Костомукше отнюдь не спонтанное, оно вызревало давно, теперь логически воплотившись.

На редкой республиканкой партконференции Александр Баринов не поднимал вопрос — почему то или иное решение рескома КПРФ опять принималось в обход мнения членов местных отделений. В прошлогодние парламентские выборы он, в очередной раз наткнувшись на полное игнорирование позиции рядовых коммунистов, пригрозил даже, что сам выйдет из партии и других не станет уговаривать в ней оставаться. После сентября 2016 г. возникла ситуация когда Костомукшское местное отделение компартии вроде бы приостановило свою деятельность, по крайней мере, такое заявлялось. Но, как то ни странно покажется, тревожная интонация уже даже не привычного внутрипартийного спора, а организационного развала, не побудила секретарей республиканского комитета КПРФ броситься урегулировать конфликт, который в итоге завершился ожидаемо. А. Баринов сдержал данное им слово – объявил о роспуске парторганизации в Костомукше.

Возможно, такой исход затянувшегося разлада устроит людей возглавляющих сегодня республиканское отделение КПРФ, поскольку они системно, начиная, наверное, с 2014 года, а то и раньше, ликвидируют внутрипартийную демократию, прямо говоря, выдавливая из компартии тех, кто рисковал им публично возражать.

В нынешние губернаторские выборы республиканское отделение КПРФ опять входит в состоянии внутреннего раздрая. В лице нынешнего первого секретаря республиканского комитета КПРФ Евгения Ульянова мало кто видит партийного руководителя способного хотя бы продемонстрировать лидерские качества, борясь за пост главы Карелии, но других «вагоноважатых» у партии в республике нет. Потому делегаты партконференции Ульянову поручат баллотироваться на пост главы Карелии. Больше некому. От этой из года в год разрастающейся безысходности и уходит Александр Баринов. Кто пожелали, пошли за ним следом.

Компартия в Карелии постепенно тает, теряя прежних сильных своих руководителей. К сожалению. Средний возраст её членов в республике достиг уже 73 лет.

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