Дежавю 36 лет спустя

Путин имеет дело с той же «петлей Рейгана», что и Брежнев. Но с куда худшими шансами на успех
Последнее время живу с ощущением дежавю. Снова переживаю юношенские впечатления от экономической войны. Только теперь не против могучего СССР, а супротив хило-сырьевой Эрэфии. Как и при Рейгане, янки делают все, чтобы уменьшить валютные доходы Москвы, одновременно заставив ее нарастить расходы. Отрезая ее и от западных долгих кредитов, и от технологий, особенно для топливно-энергетического комплекса.
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«Новый законопроект США по введению дополнительных санкций нацелен на ограничение и фактически приостановку иностранного финансирования любых проектов связанных со строительством газопроводов Россией", - говорит управляющий директор BGP Litigation Алексей Нечаев.
Под ударом, по его словам, окажется не только Nord Stream 2, но и направленная в Китай "Сила Сибири", а также "Турецкий поток". "Газпром столкнется с дополнительными трудностями в реализации проектов, так как компания ведет активные переговоры о привлечении, в том числе, иностранного проектного финансирования", - объясняет Нечаев.
В общей сложности три "мегастройки" будут стоить "Газпрому" 21,3 млрд долларов, сообщал в январе управления "Газпрома" Андрей Воробьев.
Обеспечить эту сумму за счет собственных средств практически нереально: валютная выручка от продажи газа обвалилась вместе с ценами на нефть и по итогам 2016 года стала минимальной за 12 лет (31,2 млрд долларов), несмотря на то, что физические объемы поставок были рекордными. Финансовые резервы "Газпрома" сокращаются пять кварталов подряд и за это время упали в 2,2 раза (до 896 млрд рублей), поскольку свободный денежный поток не покрывает расходов на капвложения.
Дыра в бюджете "Газпрома" на ближайшие три года составляет 15 млрд долларов, подсчитали аналитики Сбербанк CIB Алекс Фэк и Валерий Нестеров. До 2019 года холдинг планировал привлечь на Западе займы на сумму 27 млрд долларов, сообщал Bloomberg в январе.
Вероятно, в случае введения санкций останется возможность для кредитования в Китае, говорит Нечаев из BGP Litigation. Впрочем, стоимость таких кредитов вырастет, а Пекин усилит рычаги давления на Россию.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ssha-perekroyut-finansirovanie-truboprovodov-gazproma-1002092977?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
Все это и вправду до боли напоминает времена Рейгана (1981-1988) и его экономическую войну на сокрушение СССР. То есть, ни черта Москва уроков из истории не вынесла. Ни черта не подготовилась. Ни своих длинных кредитов, ни технологий, ни источников заработков помимо сырья. На те же грабли – с разбегу…
У Советского Союза тогда были свои источники "длинных денег" (он не вкладывался в долговые бумаги США), он смог сам протянуть газопровод в Европу (Уренгой-Помары-Ужгород-Западная Европа).
Напомню, как это было (из книги Максима Калашникова "Борьба исполинов", 2009 г.
«Сражение за газопровод выиграли советские технократы. Не партийно-государственные аппаратчики, а красные менеджеры. Воспитанные еще сталинской школой, русские директоры совершили организационное чудо.
«… Соединенные Штаты добились объявления эмбарго на поставку средств управления газопроводами, арматуры, газовых кранов и другой „военно-стратегической“ продукции, принудили французов отказаться от продажи нам газовых турбин, воспользовавшись тем, что лицензия на их производство имела „американское гражданство“, и организовали антисоветскую кампанию в средствах массовой информации… В последнем случае западноевропейским обывателям внушалось, что нельзя попадать в кабальную зависимость от СССР по поставкам газа, что США завалят Европу дешевым углем, что вслед за газом придется принимать советские танки и прочая чушь. Чушь чушью, а пришлось серьезно корректировать первоначальную программу работ с учетом значительно сокращенных возможностей обеспечения газопровода перекачивающими агрегатами. Слава богу, что Италия не поддалась шантажу со стороны США и пошла на поставку нам компрессоров, а ФРГ и Франция втихаря поставляли нам новейшие технологии», – вспоминает Юрий Баталин. («ЮП, роман-хроника», журнал «Россияне», № 5-6, 1996 г. с. 142.)
Действительно, нашим пришлось остановиться на варианте сооружения не двух «ниток» в Европу, а одной. Американское эмбарго стало стимулом для развития отечественного производства. На «Невском заводе» в 1982–1985 гг. смогли наладить выпуск своих газоперекачивающих станций мощностью сначала 16 тысяч, а затем и все 25 тысяч киловатт. Огромную роль здесь сыграли самарские (куйбышевские) двигателестроители из КБ имени Н. Кузнецова. Когда США отказались продавать нам агрегаты для перекачки газа, кузнецовцы смогли сделать свой. Они смастерили его на основе турбовинтового мотора НК-12, детища начала 50-х гг. (Эти двигатели до сих пор служат на стратегических ракетоносцах Ту-95МС.) Кстати, самарские агрегаты и в начале 2000-х гг. составляли треть газоперекачивающих двигателей на трубопроводах «Газпрома». (А. Кузнецов. Самара: тема для думских раздумий. – Журнал «Российская Федерация сегодня», ноябрь 2006 г., № 22, С. 36.)
Таким образом, советские технократы и военно-промышленный комплекс ответили на американскую попытку подрыва экономики СССР. В итоге из сорока станций на газовой трассе Сибирь – Европа 24 были советского производства, а 16 – итальянского.
А в перспективе трасса должна была состоять из семи «ниток»! Организатором огромного трубопроводного строительства стал Юрий Петрович Баталин.
Он свидетельствует: со второй половины 1982 г. трубопроводостроители вошли в ритм. Была принята целевая программа, применены передовые методы организации работы, управление процессом «по отклонениям». В 1981–1983 гг. все шло без срывов. Прокладку трассы вели особые «трудовые отряды» – комплексные технологические потоки. Они строили по 19 км «нитки» за месяц против 7, 2 км по старым нормативам. Баталин называет фамилии отличившихся начальников тех потоков: Михельсона, Пинецкого, Геворкяна, Винокурова, Решетникова, Маслакова, Рикошетова и Беляевой…
Баталин пишет, что американское эмбарго только влило в советских строителей новые силы, породило этакую фронтовую злость. Теперь наши тянули трассу, чтобы посадить врага в лужу. К июлю 1983 г. все 4650 км экспортного газопровода были в основном готовы. В сентябре восемьдесят третьего уренгойский газ поступил в Восточную Германию и Польшу. Западноевропейцы оказались не готовы к приему товара: они-то рассчитывали, что русские завершат сооружение трассы только в апреле 1984-го. Н у, а потом еще будут испытывать «нитку», заполнять ее газом. А русские пошли другим путем: завершая каждый отрезок газопровода, они его сразу испытывали и заполняли «голубым топливом»…
Австрия и Франция стали забирать газ в первых числах 1984 г. А к 1985-му СССР в полтора раза превзошел Соединенные Штаты по добыче природного газа.
Как свидетельствует Баталин, великая стройка вобрала в себя самые передовые технологии: организации работ, строительства, сварки. Применялось суперблочное сооружение технических объектов. И пусть американцы хвалятся, что своими санкциями нанесли СССР ущерб в миллиард долларов. Около 5 млрд рублей (тот же миллиард долларов) мы выиграли за счет нововведений в строительстве. Нашим удалось компенсировать потери!
Так советские менеджеры-технократы (в отличие от партийно-государственных чинуш) смогли одержать победу над американскими «ястребами», специалистами по тайным операциям и мастерами саботажа. Смогли обеспечить экспансию русского газа в Европу. Смогли дать стране необходимый приток валюты и сорвать планы Рейгана по разорению Советского Союза...»
полный текст -
http://iknigi.net/avtor-maksim-kalashnikov/61103-borba-ispolinov-maksim-kalashnikov/read/page-16.html
Как видите, у СССР нашлись и деньги на стройку, и мощная промышленно-технологическая база, чтобы заместить импорт. А что есть у нынешней шайки-лейки? Разве что Песков-пиар-пропаганда. А, ну еще ОМОН и Залдостанов с елками…
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вот так! написал 16.06.2017 00:28
пусть по купает норвежский,по 600 долларов за 1000 кубометров,как и прибалтийские шавки.
тогда окончательно сдохнет украинская промышленность,а следом развалится и укра.
ну а попытки американцев прижать Россию с строительством ее газопроводов понятны.
это для того,чтоб страны ЕС закупали американский сланцевый газ и попали в полную зависимость от США.Устранение экономического конкурента.
так же такими препонами,америка пытается помешать построить обходные газопроводы,чтоб Россия не зависела от ублюдочных укронацистких капризов и шантажа.
ну а украинский пудель, америке,своему хозяину, радостно подвывает...
лцубан3 написал 16.06.2017 00:27
1975 - 15,8 млрд. руб
1985 - 37,9 "
1989 - 36,9 "
Так что никакого отрезания СССР не было, было значительное увеличение внешней торговли, поддерживавшееся в конце 1980-х примерно на одинаковом уровне. А россказни про Рейгана и козни США предназначены для лопухов.
Nord!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MAN написал 16.06.2017 00:26
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1052606#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.B
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История создания
«022»
В 1946 году в поселке Управленческий, расположенном на берегу Волги в 30 км от Куйбышева, был организован опытный завод № 2. На его базе было сформировано два конструкторских бюро: ОКБ-1 (главный конструктор А. Шайбе), и ОКБ-2 (главный конструктор К. Престель), численность работающих в 1947 г. составляла около 2500 человек, из них 662 немецкие специалисты[2]. При организации завода предполагалось, что в СССР немцы продолжат работы, начатые ими в Германии — создание форсированных образцов серийных немецких ТРД
— Из письма заместителя министра авиапромышленности М. М. Лукина директору завода № 2 Н. М. Олехновичу от 6 декабря 1946 г.[2]:
В ЦАГИ было проведено исследование по определению области рационального применения турбовинтовых двигателей на скоростных бомбардировщиках.
По этим исследованиям область рационального применения турбовинтовых двигателей определяется максимальными скоростями от 600 до 900 км/час.
Наибольшая выгода получается на бомбардировщиках с максимальной скоростью порядка 750—800 км/час в зависимости от тоннажа самолета. Эта выгода выражается в увеличении дальности полета на 2000—2500 километров, что составляет примерно 80-100 % от всей максимальной дальности полета таких же бомбардировщиков с ВМГ и ТРД.
Наиболее целесообразным представляется разработка турбовинтового двигателя, обеспечивающего на высоте Н=8000 метр, при скорости 800 км/час суммарную тяговую мощность порядка 4000-4500 л.с.
Предлагаю срочно дать задание главным конструкторам г.г. Шайбе и Престелю на проектирование и постройку в 1947 году винтовой установки для двигателей «ЮМО-012» и «БМВ-018»."
После серии опытно-конструкторских работ по турбовинтовым двигателям «022» и «028», мотокомпрессионному реативному двигателю «032» и турбореактивному «003с» в 1948 году было принято решение объединить два ОКБ и сосредоточить усилия на разработке одного двигателя — «022». В середине 1948 г. проектирование двигателя завершилось, три экземпляра передали в производство. В 1949 г., в самый разгар работ по «022», на завод № 2 пришел новый руководитель — Николай Дмитриевич Кузнецов. Он уже имел опыт работы по немецким реактивным двигателям: в 1946 г. вместе с Климовым и Бранднером на заводе в Уфе осваивал производство Jumo 004.
ТВ-2 и 2ТВ-2Ф
Основная статья: ТВ-2 (двигатель)
C 1951 г. двигатель получившил русское наименование ТВ-2 («турбовинтовой двигатель-2»). Вместо обычного четырехлопастного пропеллера были применены соосные винты противоположного вращения.
Специалистам выдали новое задание: построить ТВД большой мощности — 12000 л.с. Такие двигатели требовались для нового стратегического бомбардировщика Ту-95.
Самым простым методом обеспечить требуемые характеристики новой силовой установки было соединение вместе двух форсированных ТВ-2 с передачей мощности на один общий редуктор. Однако, сначала стендовые испытания, а затем и катастрофа Ту-95 с двигателями 2ТВ-2Ф показали, что для надежной работы необходимо создавать новый двигатель.
Педуард написал 16.06.2017 00:18
Пописывал на диванчике, порнуху на компе у Токаревой смотрел за ее деньги, вот и весь жизненный путь балабола.
теперь вот тут ноешь в дырявой майке СССР.
Это маразм, Максим. Даже имя и фамилию ты себе новые придумал, смешные.
Ты будешь незначительным персонажем будущего рассказа Эдуарда Лимончука "Это я, Максимушка. Или как я просрал свою жисть марая бумагу и ничего не написал и не сделал"
Nord!!!!!!!!!!!!!!!!!!MAN написал 16.06.2017 00:17
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И они были абсолютно правы.
На средства, полученные от этого экспорта - СССР наклепал столько вооружений, что легко мог проехать Европу напродув за полтора суток - после предварительного термоядреного удара.
Вот и вырастила Европа следующего коллективного Гитлера.
А как прижмет - бегут за Атлантику с криками "спасите, помогите".
Nord!!!!!!!!!!!!!!!!!MAN написал 16.06.2017 00:12
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Труба - немецкая. Совковую - рвет на морозе.
0,6 миллиметра на 1 метр на перепаде 100 оС.
А совки на Уренгой без никакой трубы по месяцу 40 километров пробивались.
Nord!!!!!!!!!!!!!!!!!!MAN написал 16.06.2017 00:08
Под ударом, по его словам, окажется не только Nord Stream 2, но и направленная в Китай "Сила Сибири", а также "Турецкий поток". "Газпром столкнется с дополнительными трудностями в реализации проектов, так как компания ведет активные переговоры о привлечении, в том числе, иностранного проектного финансирования", - объясняет Нечаев.
В общей сложности три "мегастройки" будут стоить "Газпрому" 21,3 млрд долларов, сообщал в январе управления "Газпрома" Андрей Воробьев.
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Американцы мешают чекистам "грабить рашку".
Судят по делам.