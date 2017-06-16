Дежавю 36 лет спустя

Путин имеет дело с той же «петлей Рейгана», что и Брежнев. Но с куда худшими шансами на успех

Последнее время живу с ощущением дежавю. Снова переживаю юношенские впечатления от экономической войны. Только теперь не против могучего СССР, а супротив хило-сырьевой Эрэфии. Как и при Рейгане, янки делают все, чтобы уменьшить валютные доходы Москвы, одновременно заставив ее нарастить расходы. Отрезая ее и от западных долгих кредитов, и от технологий, особенно для топливно-энергетического комплекса.

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«Новый законопроект США по введению дополнительных санкций нацелен на ограничение и фактически приостановку иностранного финансирования любых проектов связанных со строительством газопроводов Россией", - говорит управляющий директор BGP Litigation Алексей Нечаев.

Под ударом, по его словам, окажется не только Nord Stream 2, но и направленная в Китай "Сила Сибири", а также "Турецкий поток". "Газпром столкнется с дополнительными трудностями в реализации проектов, так как компания ведет активные переговоры о привлечении, в том числе, иностранного проектного финансирования", - объясняет Нечаев.

В общей сложности три "мегастройки" будут стоить "Газпрому" 21,3 млрд долларов, сообщал в январе управления "Газпрома" Андрей Воробьев.

Обеспечить эту сумму за счет собственных средств практически нереально: валютная выручка от продажи газа обвалилась вместе с ценами на нефть и по итогам 2016 года стала минимальной за 12 лет (31,2 млрд долларов), несмотря на то, что физические объемы поставок были рекордными. Финансовые резервы "Газпрома" сокращаются пять кварталов подряд и за это время упали в 2,2 раза (до 896 млрд рублей), поскольку свободный денежный поток не покрывает расходов на капвложения.

Дыра в бюджете "Газпрома" на ближайшие три года составляет 15 млрд долларов, подсчитали аналитики Сбербанк CIB Алекс Фэк и Валерий Нестеров. До 2019 года холдинг планировал привлечь на Западе займы на сумму 27 млрд долларов, сообщал Bloomberg в январе.

Вероятно, в случае введения санкций останется возможность для кредитования в Китае, говорит Нечаев из BGP Litigation. Впрочем, стоимость таких кредитов вырастет, а Пекин усилит рычаги давления на Россию.

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ssha-perekroyut-finansirovanie-truboprovodov-gazproma-1002092977?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com



Все это и вправду до боли напоминает времена Рейгана (1981-1988) и его экономическую войну на сокрушение СССР. То есть, ни черта Москва уроков из истории не вынесла. Ни черта не подготовилась. Ни своих длинных кредитов, ни технологий, ни источников заработков помимо сырья. На те же грабли – с разбегу…

У Советского Союза тогда были свои источники "длинных денег" (он не вкладывался в долговые бумаги США), он смог сам протянуть газопровод в Европу (Уренгой-Помары-Ужгород-Западная Европа).

Напомню, как это было (из книги Максима Калашникова "Борьба исполинов", 2009 г.

«Сражение за газопровод выиграли советские технократы. Не партийно-государственные аппаратчики, а красные менеджеры. Воспитанные еще сталинской школой, русские директоры совершили организационное чудо.

«… Соединенные Штаты добились объявления эмбарго на поставку средств управления газопроводами, арматуры, газовых кранов и другой „военно-стратегической“ продукции, принудили французов отказаться от продажи нам газовых турбин, воспользовавшись тем, что лицензия на их производство имела „американское гражданство“, и организовали антисоветскую кампанию в средствах массовой информации… В последнем случае западноевропейским обывателям внушалось, что нельзя попадать в кабальную зависимость от СССР по поставкам газа, что США завалят Европу дешевым углем, что вслед за газом придется принимать советские танки и прочая чушь. Чушь чушью, а пришлось серьезно корректировать первоначальную программу работ с учетом значительно сокращенных возможностей обеспечения газопровода перекачивающими агрегатами. Слава богу, что Италия не поддалась шантажу со стороны США и пошла на поставку нам компрессоров, а ФРГ и Франция втихаря поставляли нам новейшие технологии», – вспоминает Юрий Баталин. («ЮП, роман-хроника», журнал «Россияне», № 5-6, 1996 г. с. 142.)

Действительно, нашим пришлось остановиться на варианте сооружения не двух «ниток» в Европу, а одной. Американское эмбарго стало стимулом для развития отечественного производства. На «Невском заводе» в 1982–1985 гг. смогли наладить выпуск своих газоперекачивающих станций мощностью сначала 16 тысяч, а затем и все 25 тысяч киловатт. Огромную роль здесь сыграли самарские (куйбышевские) двигателестроители из КБ имени Н. Кузнецова. Когда США отказались продавать нам агрегаты для перекачки газа, кузнецовцы смогли сделать свой. Они смастерили его на основе турбовинтового мотора НК-12, детища начала 50-х гг. (Эти двигатели до сих пор служат на стратегических ракетоносцах Ту-95МС.) Кстати, самарские агрегаты и в начале 2000-х гг. составляли треть газоперекачивающих двигателей на трубопроводах «Газпрома». (А. Кузнецов. Самара: тема для думских раздумий. – Журнал «Российская Федерация сегодня», ноябрь 2006 г., № 22, С. 36.)

Таким образом, советские технократы и военно-промышленный комплекс ответили на американскую попытку подрыва экономики СССР. В итоге из сорока станций на газовой трассе Сибирь – Европа 24 были советского производства, а 16 – итальянского.

А в перспективе трасса должна была состоять из семи «ниток»! Организатором огромного трубопроводного строительства стал Юрий Петрович Баталин.

Он свидетельствует: со второй половины 1982 г. трубопроводостроители вошли в ритм. Была принята целевая программа, применены передовые методы организации работы, управление процессом «по отклонениям». В 1981–1983 гг. все шло без срывов. Прокладку трассы вели особые «трудовые отряды» – комплексные технологические потоки. Они строили по 19 км «нитки» за месяц против 7, 2 км по старым нормативам. Баталин называет фамилии отличившихся начальников тех потоков: Михельсона, Пинецкого, Геворкяна, Винокурова, Решетникова, Маслакова, Рикошетова и Беляевой…

Баталин пишет, что американское эмбарго только влило в советских строителей новые силы, породило этакую фронтовую злость. Теперь наши тянули трассу, чтобы посадить врага в лужу. К июлю 1983 г. все 4650 км экспортного газопровода были в основном готовы. В сентябре восемьдесят третьего уренгойский газ поступил в Восточную Германию и Польшу. Западноевропейцы оказались не готовы к приему товара: они-то рассчитывали, что русские завершат сооружение трассы только в апреле 1984-го. Н у, а потом еще будут испытывать «нитку», заполнять ее газом. А русские пошли другим путем: завершая каждый отрезок газопровода, они его сразу испытывали и заполняли «голубым топливом»…

Австрия и Франция стали забирать газ в первых числах 1984 г. А к 1985-му СССР в полтора раза превзошел Соединенные Штаты по добыче природного газа.

Как свидетельствует Баталин, великая стройка вобрала в себя самые передовые технологии: организации работ, строительства, сварки. Применялось суперблочное сооружение технических объектов. И пусть американцы хвалятся, что своими санкциями нанесли СССР ущерб в миллиард долларов. Около 5 млрд рублей (тот же миллиард долларов) мы выиграли за счет нововведений в строительстве. Нашим удалось компенсировать потери!

Так советские менеджеры-технократы (в отличие от партийно-государственных чинуш) смогли одержать победу над американскими «ястребами», специалистами по тайным операциям и мастерами саботажа. Смогли обеспечить экспансию русского газа в Европу. Смогли дать стране необходимый приток валюты и сорвать планы Рейгана по разорению Советского Союза...»

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http://iknigi.net/avtor-maksim-kalashnikov/61103-borba-ispolinov-maksim-kalashnikov/read/page-16.html

Как видите, у СССР нашлись и деньги на стройку, и мощная промышленно-технологическая база, чтобы заместить импорт. А что есть у нынешней шайки-лейки? Разве что Песков-пиар-пропаганда. А, ну еще ОМОН и Залдостанов с елками…