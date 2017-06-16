Собянин охотно расплатится за реновацию головой. Путина

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что лично будет контролировать реализацию программы реновации жилищного фонда Москвы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», комментируя поручение президента РФ Владимира Путина в ходе «прямой линии».

«Президент РФ Владимир Путин поддержал программу реновации в Москве. При этом дал поручение обеспечить надлежащую реализацию проекта и соблюдение законности. Буду лично контролировать этот сложный и очень важный проект и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение», - написал мэр.

Путин ответил - он не станет отправлять в отставку Собянина

Честно говоря, я вот не услышал в словах Путина безоговорочного одобрения программы реновации. Наоборот, я услышал в его словах множество оговорок: "гладко было на бумаге — вы забыли про овраги"; "мы знаем как у нас на практике часто получается", "конечно, все нельзя предусмотреть" и так далее.

Понятно, что Путин очень сильно недоволен тем общественным резонансом, который сопровождает проект реновации. Ему, я полагаю, представили его как однозначно позитивный, такой, что поднимет его рейтинг перед выборами, а вышло ровным счетом наоборот.

Можно по-разному относиться к Путину. У меня, как у простого горожанина, очень мало причин относиться к нему хорошо и очень много - наоборот. Но идиотом В.В.Путин определенно не является, и выдать ему старую седую крысу за белого пушистого хомячка не получится. Но и обвинять себя самого в том, что это именно он создал систему, порождающую такие монтруозные прожекты, как та же пресловутая реновация, он, конечно же, не станет. Будет чисто подсознательно "искать крайнего". А крайний - это, видимо, Собянин с присными. Они ж просунули эту реновацию.

И теперь эта "оленеводческая артель" устами самого Собянина чего-то там гарантирует! "Буду лично контролировать"... А может не надо лично? Человек только что облажался, и тут же, не меняя выражения лица, апеллирует к собственному несуществующему авторитету! "Буду лично"!

Ну прямо как в тусовке возле винного магазина какой-нибудь тип в раваных трениках: "Это Я тебе говорю! Ты понял, не? Я сказал!"

Да кто ты есть, прыщ на полупопии!

И ведь сначала путин сам что-то такое говорил, что лично проконтролирует, чтобы никакие права москвичей не ущемлялись реновацией. А теперь уже уровень гарантий спустился ступенькой ниже - до Собянина. Потом, надо полагать" гарантировать будет уже префект или глава управы. А дальше кто? Старший по дому?

Может и мне что-нибудь вам гарантировать? "Клянемся разным чем, и черным, и простым..."

Да, и кстати об ответственности. Вот об этом: "отвечать перед горожанами и президентом".

Чем Собянин ответит, если что? В старое время, при московских князьях, формулировка была такая - "головой ответишь". И правда, если дело проваливалось, то голову ответственного товарища аккуратно отделяли от туловища при помощи топора. Обычно это происходило на Болотной площади, где теперь митинги.

Иногда отвечали имуществом - за менее важные обещания. А могли отсечь не голову, а что-нибудь менее ценное - например, язык или уши... Я ни к чему подобному, конечно, не призываю, но поясняю, что ответственность была не пустым звуком, она реальной была, отвечали чем-то ценным.

Чем мэр Москвы ответит, если что? Ответит по закону? Так по закону ему положен приличный пенсион за беспорочную службу. И возраст уже вот-вот.

Вот Путин - тот и в самом деле рискует. Ему, если что, отвечать за ошибки жизнью, как Хусейну или Каддафи. А его приближенные охотно расплалятся за свои грехи его головой...

Анатолий Баранов

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