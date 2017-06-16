Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Собянин охотно расплатится за реновацию головой. Путина

Опубликовано 16.06.2017 в разделе комментариев 1

москва собянин анатолий баранов
Собянин охотно расплатится за реновацию головой. Путина

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что лично будет контролировать реализацию программы реновации жилищного фонда Москвы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», комментируя поручение президента РФ Владимира Путина в ходе «прямой линии».

«Президент РФ Владимир Путин поддержал программу реновации в Москве. При этом дал поручение обеспечить надлежащую реализацию проекта и соблюдение законности. Буду лично контролировать этот сложный и очень важный проект и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение», - написал мэр.

Путин ответил - он не станет отправлять в отставку Собянина

Честно говоря, я вот не услышал в словах Путина безоговорочного одобрения программы реновации. Наоборот, я услышал в его словах множество оговорок: "гладко было на бумаге — вы забыли про овраги"; "мы знаем как у нас на практике часто получается", "конечно, все нельзя предусмотреть" и так далее.

Понятно, что Путин очень сильно недоволен тем общественным резонансом, который сопровождает проект реновации. Ему, я полагаю, представили его как однозначно позитивный, такой, что поднимет его рейтинг перед выборами, а вышло ровным счетом наоборот. 

Можно по-разному относиться к Путину. У меня, как у простого горожанина, очень мало причин относиться к нему хорошо и очень много - наоборот. Но идиотом В.В.Путин определенно не является, и выдать ему старую седую крысу за белого пушистого хомячка не получится. Но и обвинять себя самого в том, что это именно он создал систему, порождающую такие монтруозные прожекты, как та же пресловутая реновация, он, конечно же, не станет. Будет чисто подсознательно "искать крайнего". А крайний - это, видимо, Собянин с присными. Они ж просунули эту реновацию.

И теперь эта "оленеводческая артель" устами самого Собянина чего-то там гарантирует! "Буду лично контролировать"... А может не надо лично? Человек только что облажался, и тут же, не меняя выражения лица, апеллирует к собственному несуществующему авторитету! "Буду лично"! 

Ну прямо как в тусовке возле винного магазина какой-нибудь тип в раваных трениках: "Это Я тебе говорю! Ты понял, не? Я сказал!"

Да кто ты есть, прыщ на полупопии!

И ведь сначала путин сам что-то такое говорил, что лично проконтролирует, чтобы никакие права москвичей не ущемлялись реновацией. А теперь уже уровень гарантий спустился ступенькой ниже - до Собянина. Потом, надо полагать" гарантировать будет уже префект или глава управы. А дальше кто? Старший по дому?

Может и мне что-нибудь вам гарантировать? "Клянемся разным чем, и черным, и простым..."

Да, и кстати об ответственности. Вот об этом: "отвечать перед горожанами и президентом".

Чем Собянин ответит, если что? В старое время, при московских князьях, формулировка была такая - "головой ответишь". И правда, если дело проваливалось, то голову ответственного товарища аккуратно отделяли от туловища при помощи топора. Обычно это происходило на Болотной площади, где теперь митинги.

Иногда отвечали имуществом - за менее важные обещания. А могли отсечь не голову, а что-нибудь менее ценное - например, язык или уши... Я ни к чему подобному, конечно, не призываю, но поясняю, что ответственность была не пустым звуком, она реальной была, отвечали чем-то ценным.

Чем мэр Москвы ответит, если что? Ответит по закону? Так по закону ему положен приличный пенсион за беспорочную службу. И возраст уже вот-вот. 

Вот Путин - тот и в самом деле рискует. Ему, если что, отвечать за ошибки жизнью, как Хусейну или Каддафи. А его приближенные охотно расплалятся за свои грехи его головой...

Анатолий Баранов

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
собянин от наглости потерял берега.за ним его хозяева-
замкадыш написал 16.06.2017 01:00
Он ставленник Абрамовича и Мамута.
Все проекты-их.
Хреновация для них-клондайк, нефтепромыслы !
Бабла немерено-пили не хочу!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Воронежские рабочие - Путину
Воронежские рабочие - Путину
15.06.2017
Прямая линия Путина: редкостная беспомощность
Прямая линия Путина: редкостная беспомощность
15.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Собянин охотно расплатится за реновацию головой. Путина (1)
Дежавю 36 лет спустя (9)
В Карелии самораспустилось Костомукшское отделение КПРФ (2)
Русские наци готовили "белых братьев" к терроризму и борьбе с левыми в Швеции? (1)
Прямая линия Путина: редкостная беспомощность (10)
Путин ответил - он не станет отправлять в отставку Собянина (20)
Бла-бла-мэйкер Путин уже улучшил оплату труда учителей в Иркутской области (2)
Правящий класс продолжает "прессовать" испортивших "праздник": Мальцев в тяжёлом состоянии (6)
В КНР взрыв бытового газа разворотил детский садик, есть погибшие дети и родители (3)
Правительство Димона планирует сэкономить на военных пенсионерах, но после перевыборов шефа (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк-кoмментатoр
Максим Калашников Максим Калашников: В Останкино ищут вредителя, превратившего "Прямую линию" Путина в посмешище
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: напрасно г-н Путин записывается в подельники к г-ну Собянину
Максим Калашников Максим Калашников: Прямая линия ВВП: редкостная беспомощность
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Уже 17 сгоревших в Лондоне
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss