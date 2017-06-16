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Московский листок

Холодное лето может способствовать низким урожаям и росту потребительских цен

Опубликовано 16.06.2017 в разделе комментариев 2

кризис экономика правительство рынок хозяйство
Холодное лето может способствовать низким урожаям и росту потребительских цен
Аномально холодные и дождливые месяцы отодвинули дату появления раннего урожая, что вызвало отклонение инфляции в большую сторону от прогноза на 0,1-0,2 процентных пункта, подсчитали в Минэкономразвития. Сейчас инфляция находится выше целевого показателя Центробанка – на уровне 4,1% в годовом выражении. В июне ситуация не улучшилась: в центральной части страны по-прежнему стоит неблагоприятная для посевов погода, и продолжение дождей может поставить под угрозу урожай картофеля. Агроэксперты надеются на хороший урожай зерновых, который должен замедлить инфляцию ближе к концу лета.
 
В мае годовая инфляция составила 4,1%, сохранившись на уровне апреля. Хотя обычно в конце весны на рынок поступает ранний урожай, что позволяет несколько снизить годовой уровень прироста цен. На это рассчитывали в МЭР, прогнозируя инфляцию в мае на уровне 3,9-4%. Однако итоговое отклонение составило 0,1-0,2 п.п. в большую сторону.
 
"Основной причиной отклонения стала динамика цен на плодоовощную продукцию. Рост цен на нее ускорился с ‑3,1% год к году в апреле до 2% год к году в мае, что обусловлено нетипично холодной погодой в апреле-мае и, соответственно, задержкой в поступлении раннего урожая", - указано в майской «инфляционной картине» МЭР.
 
По данным синоптиков, нынешний апрель был самым холодным с 2010 года и самым влажным за 30 лет. Эта тенденция продолжилась в мае, когда средняя температура воздуха в центральных регионах была на 3-4 градуса ниже нормы, а в отдельные дни – и на 10 градусов, и в июне. По данным Росстата, во вторую неделю июня цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,2%, тогда как годом ранее – всего на 0,3%. Сильнее всего дорожают капуста, морковь, картофель и яблоки. 
 
- На самом деле у нас уже давно продукты нового урожая оказываются почему-то дороже, чем предыдущего, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И от погоды или урожая это не слишком зависит. Покупательная способность рубля падает, независимо ни от чего - ни от погоды или урожая, ни от роста цен на нефть или ее снижения, ни даже от курса долллара, устанавливаемого центробанком. Я напомню - год назад за доллар давали 65 рублей, сейчас 57. То есть рубль очевидным образом укрепился к мировым валютам. А цены в рублях выросли! Причем на всё, а не только на раннюю клубнику или морковку. Все почему-то забывают, что национальная валюта обеспечивается только и исключительно национальной экономикой, показатели которой хотя и иллюстрируются насквозь фальшивой статистикой, но очевидным образом ее падение демонстрирует постоянно падающая покупательная способность рубля. А лета нет только в центральной России, которая в это время года еще ничего не дает, кроме редиски. На юге страны солнца достаточно, более того, и дождей тоже хватает. Но клубника по 150 рублей, черешня около 180, помидоры где-то около сотни. Это уже свое, выросшее в открытом грунте. Уже вишня кое где созрела... А доллар всё зеленый.


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Всего комментариев к статье: 2
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Однозначно хаарп
Э То что ?! написал 16.06.2017 10:32
2010-аномальная жара, 2017-аномальный холод...Ясен перец, что будет отмазка для роста цен...
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банкстеры сильнее всех
Григорьич написал 16.06.2017 10:31
Затеять соревнование отечественного сельхозпроизводителя с европейскими, и тем более, с турецкими, "на равных" могли лишь глупцы или преступники.
У нас и без финансистов-вредителей урожаи меньше - и холодный климат, и бедные почвы тому причиной.
Но с воцарением банкиров-"фглонистов" (как тут выражается один уважаемый автор) положение становится почти катастрофическим. И надо бы, "всем миром, всем народом" объединиться в борьбе за выживание всей нации, ан нет.
Финансисты-рыночники (а других уже и нет?) навязывают конкурентную борьбу друг с другом, "игру" с заранее известным результатом.
Результат - прост: монополизация, да еще с административным подавлением всех нелояльных.
Поневоле вспоминается И.А.Крылов: "Смотри, стрекоза, зима скоро!.."
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