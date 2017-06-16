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Московский листок

Силовигарх Якунин поспешает за Усмановым с запоздалыми оправданиями

Опубликовано 16.06.2017 в разделе комментариев 0

силовигархия классоваяненависть
Силовигарх Якунин поспешает за Усмановым с запоздалыми оправданиями

Владимир Якунин в интервью прокомментировал скандал вокруг усадьбы в Акулинино, назвав "маленькой кладовкой для шуб" шубохранилище, о котором еще в 2013 году рассказал оппозиционер Алексей Навальный. При этом в ноябре 2014 года, спустя более года после разоблачительного расследования, Якунин заверял, что продал свою усадьбу, а вырученные деньги положил в банк.

На вопрос журналиста Русской службы BBC, есть ли на территории усадьбы специальная комната для хранения шуб, Якунин ответил: "Слушайте, это анекдот, просто выдумка. Когда вы окажетесь в Москве, я приглашаю вас в это поместье, чтобы показать вам эту маленькую кладовку для шуб. Вы там не найдете каких-нибудь особых мехов. Может быть, какие-то шубы из Сибири - и так далее, и так далее".

В это же время бывший глава РЖД подчеркнул, что в 2015 году он "ушел в отставку", а не был снят с должности. При этом Якунин категорически опроверг информацию о том, что на его судьбу в РЖД повлияло расследование Навального. "О нет, не надо делать из него героя! Он не настолько, знаете, влиятелен, чтобы таким образом создать проблемы кому бы то ни было", - отметил Якунин.

Комментируя публикации в прессе и интернете о роскошной собственности его сына в Лондоне, Якунин не согласился с журналистом в том, что дом в Лондоне за почти пять миллионов фунтов стерлингов - это "огромная сумма денег". "Это очень большая сумма", - поправил экс-глава РЖД. "Притом что куплен он был, знаете, с учетом каких-то кредитов и все такое… Это как-то сильно отличается от того, как здесь живут другие люди?" - добавил Якунин.

"Вы знаете, я никогда не скрывал, что мой сын живет здесь (в Лондоне - Прим. NEWSru.com). И из-за особенностей местных правил, по закону, он получил паспорт - о чем я в должном порядке уведомил российские власти. А кроме того, вы неправы, говоря, что все россияне полагают, что "плохой Запад хочет навредить России" и так далее…" - резюмировал Якунин.

Издание опубликовало отрывки из интервью с Якуниным, которое выйдет в эфире телеканала BBC World News в следующий понедельник, 19 июня, в 6:30, 11:30, 17:30 и 22:30 по московскому времени.

В ноябре 2014 года Якунин, который на тот момент еще занимал должность главы "Российских железных дорог", в ходе интервью "Газете.ру" заявил, что продал свою усадьбу в Акулинино, получившую известность "дома с шубохранилищем" после разоблачительных публикаций оппозиционера Алексея Навального.

Во время общения с журналистами Якунин тогда заявил, что дом продал, а деньги положил в банк ВТБ. При этом журналисты не поинтересовались ни суммой продажи, ни приобретателем, ни датой сделки. Якунин, впрочем, поведал историю приобретения.

"Один мой товарищ пришел и сказал: есть не очень перспективное направление, но там прекрасный пруд, создается очень хороший коллектив, люди многие тебе известны. Земля в Подмосковье. Я (ее) выкупил, отдаю по кадастровой стоимости. Мне хочется, чтобы возникла "деревенька будущего", где будет соответствующий коллектив", - заявил Якунин.

Якунин объяснил: "Это был период, когда через 2 года должен был закончиться мой контракт (на посту главы РЖД, то есть 2007 год), не было никакой уверенности, что он будет продлен. У меня собственного большого жилья нет: я, как президент компании, живу на служебной квартире. Закончится контракт - вещи собирай. Вот решил, что надо что-то такое построить. Потом, когда контракт был заключен, дом был построен, я его продал. Благодаря чему у меня теперь есть деньги на счету - в ВТБ", - объяснил он. О каком именно знакомом шла речь, Якунин не уточнил, заявив лишь, что он не хочет называть его имя, "потому что с ним не согласовал".

При этом экс-глава РЖД уже тогда назвал "абсолютной выдумкой" термин "шубохранилище". "Ни разу, честно говоря, шубы не надевал. Шапки меховые есть. Шубы ни одной нет. Жена у меня человек элегантный, но и у нее тоже нет такого количества меховых изделий, чтобы создавать специальное шубохранилище. Ведь этот же термин - абсолютная выдумка одного из тех, кто спекулировал на тему того дома", - отметил он.

- А как же, - поражается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - знаменитый кооператив "Озеро"? что - тамошний домик уже каким-то образом утрачен миллиардером Якуниным? уж чего скромничать-то, праведные многомиллионные заработки свои силовигарх вложил не в одну только усадьбу в Акулинино, найдутся и в других регионах "пансионы" (в Сочи, например), однако ныне модно прикидываться церковными мышами - ведь и сам Путин-то по официальной декларации "заработал" только 8 миллионов рублей за год, ему и жить-то почти не на что, а уж Якунину, впавшему в немилость и подавно, надо бы устроить где-то в центре флеш-моб по сбору шуб для обнищавшей семьи силовигарха (наверное, всё Фонд Андрея Первозваного съел, благотворительность, знаете ли)!..

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