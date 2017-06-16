МВД отчиталось о задержании почти полсотни "воров в законе"

В 2016 году на территории России были задержаны почти 50 "воров в законе", заявил замначальника управления по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности ГУУР МВД Андрей Гусенко.

«Принятые в 2016 году меры позволили задержать на территории России 47 «воров в законе», привлечь к уголовной ответственности 26, за пределы Российской Федерации выдворить 10, в отношении 11 лиц указанной категории принято решение о нежелательности их пребывания на территории России», - цитирует РИА Новости Гусенко.

По его словам, занимающие высшее положение в преступной иерархии лица, авторитеты уголовно-преступной среды и «воры в законе» продолжают оказывать серьезное влияние на криминогенную ситуацию в стране.