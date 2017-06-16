Госдеп всё же поздравил Путинскую Россию с выходом из СССР

Госдеп США запоздало поздравил народ России с прошедшим национальным праздником. Письменное заявление от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона по случаю отмечавшегося 12 июня Дня России американское правительство обнародовало в ночь на пятницу по московскому времени. Ранее в дипведомстве заявляли, что при новой администрации передали эту функцию в посольства - и в итоге Россию не поздравили впервые за четверть века.

В поздравлении от имени Тиллерсона сказано: "Сегодня наши страны разделяют уникальную ответственность за поддержание международного мира и стабильности и сотрудничают по вопросам глобальной важности. Мы считаем, что у нас это получается лучше всего, когда мы стоим вместе, чтобы поддерживать фундаментальные ценности человеческого достоинства и свободы" (Цитата по ТАСС).

"От имени президента (Дональда) Трампа и американского народа я поздравляю весь российский народ по случаю Дня России нынешнего года", - говорится в заявлении.

Дипломат напомнил, что история отношений между двумя странами "простирается до первых дней существования" американской республики: "Празднуя День России, знайте, что Соединенные Штаты вместе с вами чтут вашу независимость как страны, богатой традициями и благоприятными возможностями".

На отсутствие традиционных поздравлений с американской стороны российские дипломаты обратили внимание в праздничный день 12 июня. Тогда в пресс-службе Госдепартамента США пояснили, что при новой администрации Дональда Трампа был принят "новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США" в соответствующих столицах.

День России - национальный праздник, он отмечается с 1994 года. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Напомним, 14 июня сообщалось, что посольство России в США подтвердило: впервые за 25 лет ими не было получено поздравление от властей США с Днем России: "Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", — сказал представитель посольства Николай Лахонин.

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