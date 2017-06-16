Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Госдеп всё же поздравил Путинскую Россию с выходом из СССР

Опубликовано 16.06.2017 в разделе комментариев 0

сша сырьеваяимперия
Госдеп всё же поздравил Путинскую Россию с выходом из СССР

Госдеп США запоздало поздравил народ России с прошедшим национальным праздником. Письменное заявление от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона по случаю отмечавшегося 12 июня Дня России американское правительство обнародовало в ночь на пятницу по московскому времени. Ранее в дипведомстве заявляли, что при новой администрации передали эту функцию в посольства - и в итоге Россию не поздравили впервые за четверть века.

В поздравлении от имени Тиллерсона сказано: "Сегодня наши страны разделяют уникальную ответственность за поддержание международного мира и стабильности и сотрудничают по вопросам глобальной важности. Мы считаем, что у нас это получается лучше всего, когда мы стоим вместе, чтобы поддерживать фундаментальные ценности человеческого достоинства и свободы" (Цитата по ТАСС).

"От имени президента (Дональда) Трампа и американского народа я поздравляю весь российский народ по случаю Дня России нынешнего года", - говорится в заявлении.

Дипломат напомнил, что история отношений между двумя странами "простирается до первых дней существования" американской республики: "Празднуя День России, знайте, что Соединенные Штаты вместе с вами чтут вашу независимость как страны, богатой традициями и благоприятными возможностями".

На отсутствие традиционных поздравлений с американской стороны российские дипломаты обратили внимание в праздничный день 12 июня. Тогда в пресс-службе Госдепартамента США пояснили, что при новой администрации Дональда Трампа был принят "новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США" в соответствующих столицах.

День России - национальный праздник, он отмечается с 1994 года. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Напомним, 14 июня сообщалось, что посольство России в США подтвердило: впервые за 25 лет ими не было получено поздравление от властей США с Днем России: "Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", — сказал представитель посольства Николай Лахонин.

Материалы по теме:

Америка не поздравила нас с днем национального позора

Путинская Россия тратит слишком много нефтерублей на оборону и будет сокращать...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Воронежские рабочие - Путину
Воронежские рабочие - Путину
15.06.2017
Прямая линия Путина: редкостная беспомощность
Прямая линия Путина: редкостная беспомощность
15.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Жители 452-х домов будут бороться против реновации вместе с тысячами москвичей, выселяемых "за компанию" (0)
Путин заявил об отсутствии проблемы с олигархами в России (8)
Аль-Багдади объявлен в РФ почти убитым в Сирии (0)
Госдеп всё же поздравил Путинскую Россию с выходом из СССР (0)
МВД отчиталось о задержании почти полсотни "воров в законе" (3)
Холодное лето может способствовать низким урожаям и росту потребительских цен (5)
Силовигарх Якунин поспешает за Усмановым с запоздалыми оправданиями (0)
Собянин охотно расплатится за реновацию головой. Путина (12)
Дежавю 36 лет спустя (23)
В Карелии самораспустилось Костомукшское отделение КПРФ (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Донбасс, увы, потерял свою актуальность
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Продвинутая дрянь
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Два экономических наших показателя : Голод - Неголод
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Актуальные вопросы для Путина
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss