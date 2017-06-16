Аль-Багдади объявлен в РФ почти убитым в Сирии

Лидер террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, по предварительным данным, был уничтожен в конце мая в южном предместье города Ракки в Сирии российской авиацией. Об этом в пятницу, 16 июня, официально сообщили в Минобороны России.

Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проходило совещание лидеров ИГИЛ*, цитирует ТАСС заявление ведомства. Атака проводилась в 00:35 до 00:45 после подтверждения беспилотниками данных о месте и времени встречи главарей ИГ*. "О времени и месте действий российской авиации по каналам взаимодействия была заранее уведомлена американская сторона", - подчеркнули в Минобороны РФ.

По данным Минобороны, на собрании боевики обсуждали маршруты выхода из Ракки через так называемый южный коридор. "По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ (запрещена в РФ) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - заявили российские военные.

В результате авиаудара были ликвидированы и другие высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны, добавили в Минобороны РФ. "Среди ликвидированных террористов - эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж, контролировавшие район от города Ракка до населенного пункта Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГИЛ* Сулейман аль-Шауах", - уточнили в российском ведомстве.

Еще в конце прошлой недели британская Daily Mail писала, что сирийское телевидение сообщило о смерти Багдади в результате авиаудара по сирийскому городу Ракка. Факт атаки с воздуха был подтвержден активистами, работающими на земле. При этом британское издание выразило сомнение в достоверности информации об убийстве Багдади, поскольку о его ликвидации сообщалось уже неоднократно.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но позже она не находила подтверждения.

Напомним, 11 июня сирийское телевидение сообщало, что аль-Багдади был уничтожен в ходе авиаудара по сирийскому городу Ракка. Факт удара подтвержден активистами, работающими на земле: Raqqa24 сообщала о гибели семи мирных жителей в этом городе накануне.

Daily Mail обращает внимание, что данные о гибели аль-Багдади в Ракке противоречат прежним публикациям о его местонахождении: считалось, что главарь "Исламского государства"* прячется где-то в окрестностях иракского города Мосул.

Пропагандистский ресурс исламистов Amaq пока не опубликовал подтверждения этих сообщений.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ (запрещена в РФ) городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но позже она не находила подтверждения.

Например, в мае 2015 года появились данные о том, что аль-Багдади был ранен в результате налета коалиционной авиации. Утверждалось, что он был тяжело ранен и даже парализован. Однако спустя несколько дней в Сети появилось обращение главаря ИГ, сделанное уже после авианалета.

А в ноябре 2014 года источник в американском командовании сообщил, что в ходе налета ВВС США удар был нанесен по собранию командиров ИГ. Судьба аль-Багдади несколько дней оставалась неизвестной.

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