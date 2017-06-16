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Московский листок

Путин заявил об отсутствии проблемы с олигархами в России

Опубликовано 16.06.2017 в разделе комментариев 8

Путин заявил об отсутствии проблемы с олигархами в России

Президент Владимир Путин считает, что в современной России нет проблемы с олигархами "как это было в 90-х или начале двухтысячных". Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, показанному в фильме "Интервью с Путиным". "Что касается, еще раз повторю, олигархии, то я сейчас в этом проблемы вообще никакой не вижу", - заявил Путин.

"Сейчас перед нами другая, гораздо более сложная задача - она заключается в разнице доходов между богатыми людьми и людьми с низким уровнем дохода", - отметил он.

Когда Путин переехал в Москву из Санкт-Петербурга, он «был потрясен и удивлен тем, как много жуликов здесь собралось», признался президент. «Причем их поведение было для меня настолько удивительным, что я не мог к этому долгое время привыкнуть. У этих людей не было вообще никаких ограничений», - сказал он.

По словам Путина, олигархия - «это сращивание власти и денег для того, чтобы влиять на власть, влиять на принимаемые решения с целью продолжения обогащения». «Моя задача заключалась в том, чтобы разделить деньги и власть», - объяснил он.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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Полит-олигарХАНат !
Valeriy Bondarik. Edmonton. написал 16.06.2017 12:19
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
Полит-олигарХАНат!
Вот КТО Россиею управляет!
*А кто "это" возглавляет
А кто - ПО-ПРАВУЮ руку
от Главного восседает?
*Да ЭТО КАЖДЫЙ ЗНАЕТ!
>Эта СВОРА - Россию
РАЗГРАБЛЯЕТ и РАЗРУШАЕТ
*КТО в России эту КОДЛУ
(олигархотическую)
возглавляет...
>КАЖДЫЙ в России(Мире)
ЭТО ЗНАЕТ!"странно"...
что САМЫЙ "КозырнОЙ"
человек в России -
этого "НЕ" замечает...
>>>[о...УЖ-Ж-ЖАС-то
какОЙ...ГОВОРЯТ,что
Этот Человек...ЭТУ
"категорию" - САМЫХ
"уважаемых"...
и ВОЗГЛАВЛЯЕТ...]<<<
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так...мысли
мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
*Хорошего Вам(ВСЕМ...)
настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий
Бондарик.Эдмонтон.
Канада. 16-6-17.
P.S. Почему господин
Путин ПРИТВОРЯЕТСЯ...
что он "не" знает -
КАКИЕ Проблемы для России от ОЛИГАРХОВ=
ПАРАЗИТов?...Неужто
Правы те,кто ГОВОРЯТ,
что Путин УЖЕ...
СТАЛ ЗАВИСИМ от этих
ПАРАЗИТОВ,которых
ПОДДЕРЖИВАЕТ Гундяев
Кирилл...и его Влияние,
благодаря олигархам -
УЖЕ СТАНОВИТСЯ больше,
чем..."хозяина" ВВП...
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&#171;Моя задача заключалась в том, чтобы разделить деньги и власть&#187;
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 16.06.2017 12:18
Что тут еще можно комментировать!Вот он и делит-кому деньги,кому власть.А всем остальным шиш, теперь уже даже без масла.
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(без названия)
Коммунист....1 написал 16.06.2017 12:18
Эту гниду даже комментировать не хочется!
Только мыло и веревка!!!)))
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ВВП, наверное, вспомнил старый советский анекдот.
Eva Ete написал 16.06.2017 12:16
Встреча Рейгана и Брежнева.
Рейган:
- Как вы решаете проблему проституции?
Брежнев:
- А проституция для нас не проблема.
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(без названия)
..Дмитрий...г...Запорожье. написал 16.06.2017 11:55
Кацапье,нация тупорылых недочеловеков.У диктаторов не бывает конфликта с олигархами,ибо олигархи существуют только при диктатуре.В демократических странах никаких олигархов нет и быть не может.От слова СОВСЕМ.
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пусть с сечиным обсудит проблемму
корнхолио написал 16.06.2017 11:51
"разницы доходов между богатыми людьми и людьми с низким уровнем дохода". В РФ самые богатые - все поголовно друзья солнцеликого.. Те что не друзья давно отсидели и иммигрировали
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(без названия)
3авидоновв Никодим написал 16.06.2017 11:27
Когда Путин переехал в Москву из Санкт-Петербурга, он "был потрясен и удивлен тем, как много жуликов здесь собралось"
---------------------
Рыбак рыбака видит из далека.
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No problem!
Григорьич написал 16.06.2017 11:24
Нет никаких проблем. Есть полное взаимопонимание.
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