Путин заявил об отсутствии проблемы с олигархами в России

Президент Владимир Путин считает, что в современной России нет проблемы с олигархами "как это было в 90-х или начале двухтысячных". Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, показанному в фильме "Интервью с Путиным". "Что касается, еще раз повторю, олигархии, то я сейчас в этом проблемы вообще никакой не вижу", - заявил Путин.

"Сейчас перед нами другая, гораздо более сложная задача - она заключается в разнице доходов между богатыми людьми и людьми с низким уровнем дохода", - отметил он.

Когда Путин переехал в Москву из Санкт-Петербурга, он «был потрясен и удивлен тем, как много жуликов здесь собралось», признался президент. «Причем их поведение было для меня настолько удивительным, что я не мог к этому долгое время привыкнуть. У этих людей не было вообще никаких ограничений», - сказал он.

По словам Путина, олигархия - «это сращивание власти и денег для того, чтобы влиять на власть, влиять на принимаемые решения с целью продолжения обогащения». «Моя задача заключалась в том, чтобы разделить деньги и власть», - объяснил он.