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Московский листок

Жители 452-х домов будут бороться против реновации вместе с тысячами москвичей, выселяемых "за компанию"

Опубликовано 16.06.2017 в разделе комментариев 0

беспредел москва собянин реновация
Жители 452-х домов будут бороться против реновации вместе с тысячами москвичей, выселяемых "за компанию"

Против включения домов в список реновации проголосовали жители 452 домов Москвы. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил РБК.  По словам заместителя мэра Москвы Марата Хуснулина, против сноса пятиэтажек проголосовали жители кирпичных домов — 84% из числа тех, кто не поддержал программу реновации.

За снос пятиэтажек высказались жители более 4 тысяч домов. Напомним, что срок голосования по вопросу включения домов в программу реновации был продлен до 15 июля.

А 6 июня глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, в свою очередь, заявил о поддельных подписях против законопроекта о реновации, поступивших в Госдуму в течение недели. По его словам, из 20 тысяч подписей более 6 тысяч оказались дублями, а реальным жителям районов, попадающих под реновацию, принадлежит только 4 тысячи подписей. Все остальное, заявил Москвичев, "подделка", а в числе упомянутых 4 тысяч подписей "50 процентов тех, кто на самом деле за снос".

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