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Московский листок

Дорогим россиянам мало праздников - нужен День отца, желательно сразу Нации

Опубликовано 16.06.2017 в разделе комментариев 1

дети детство праздники
Дорогим россиянам мало праздников - нужен День отца, желательно сразу Нации

Почти две трети россиян хотят появления в стране нового праздника - Дня отца, показал опрос, проведенный социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 62% респондентов высказались за то, чтобы утвердить в России этот праздник как официальный. При этом доля таковых выше эта среди женщин - 67% и молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет - 78%, отмечают исследователи. 

16% опрошенных хотят отмечать этот праздник в третье воскресенье июня, когда День отца официально празднуют во многих странах мира: США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Японии, Канаде и других. 

Столько же предлагают отмечать День отца в РФ в последнее воскресенье октября (дата, приближенная к 25 октября, - дню рождения князя Дмитрия Донского, который был многодетным отцом). 

12% полагают, что празднование Дня отца в России должно совпадать с Днем матери (последнее воскресенье ноября), столько же согласны отмечать его в последнее воскресенье февраля (дата, приближенная к Дню защитника Отечества 23 февраля), а 9% высказались за третье воскресенье ноября (за неделю до Дня матери). 

Большинство опрошенных считают значимыми семейные праздники - День матери, День отца, День семьи, любви и верности. 44% респондентов уверены, что такие дни помогают задуматься о семейных ценностях, 39% считают такие дни хорошим поводом провести время с семьей, 36% - поблагодарить близких за тепло и заботу. 

Опрос был проведен 10-11 июня методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%, утверждает ВЦИОМ. 

В конце 2015 года пресса сообщала, что Министерство труда РФ во исполнение указа президента Владимира Путина работает над проектом появления празднования Дня отца в России в целях "повышения роли отцовства в семейном воспитании и формирования позитивного образа отца". 

День матери в РФ был учрежден в 1998 году указом президента Бориса Ельцина. Цель праздника - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение матери в жизни человека.

Тем временем и недавний День независимости России от СССР существует в календаре под большим вопросом с социологической точки зрения. Более половины россиян (51%) не смогли вспомнить официальное название отмечаемого 12 июня праздника, показал опрос "Левада-центра". Правильный ответ дали 49% опрошенных, при этом 32% заявили, что в этот день отмечают День независимости России. Еще 3 % считают, что 12 июня празднуется годовщина принятия декларации о государственном суверенитете России, 2 % россиян считают, что в ближайший понедельник они будут отмечать годовщину выборов первого президента России. 11 % признались, что не знают, что за праздник отмечается 12 июня, еще 3% россиян не считают этот день праздником. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Отец наш!
Григорьич написал 16.06.2017 16:46
Разумеется, День Отца нужен.
И можно не указывать имя-фамилию - мы все его прекрасно знаем.
И тогда, даст Бог, в остальные дни можно будет не славить Его.
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