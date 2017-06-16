"Два процента дерьма" потребовали на Петровке-38 привлечь соловья силовигархии к ответу

Участники акции протеста против коррупции 12 июня на Тверской улице в пятницу, 16 июня, обратились в приемную дежурной части ГУ МВД России по Москве с заявлениями по поводу заявлений теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, который в эфире передачи "Полный контакт" объявил их "детьми коррупционеров" и "вечными двумя процентами дерьма". Об этом сообщается в Twitter московского избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального.

В заявлениях говорится, что Соловьев "распространил ложные и порочащие честь и достоинство" сведения об участниках протестных акций, и содержится просьба о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 и 5 ст. 128.1 и ч. 1 статьи 213 УК РФ (клевета и хулиганство).

Шаблоны заявлений о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Соловьева были размещены накануне в аккаунте "Команды Навального" волонтерами его штаба.

"Владимир Рудольфович, считайте это открытым письмом. Мы считаем, что своими действиями Вы позорите профессию журналиста. Было бы неплохо, если бы Вы как минимум публично извинились перед молодыми участниками протестной акции 12 июня. Еще лучше будет, если Вы покинете профессию - на это мы, впрочем, не рассчитываем", - говорится в заявлении волонтеров.

Отметим, что молодёжь и в Ленинграде после 12 июня серьёзно "воспитывают" в судах. В Санкт-Петербурге полиция признала средством агитации игрушечную желтую утку, которую активисты принесли на митинг против коррупции, проходивший 12 июня на Марсовом поле. Об этом сообщает издание "Фонтанка", ознакомившись с протоколами, составленными на участников.

Во время митинга у активистов изъяли большую желтую утку. Полицейские намеревались доставить ее в суд в качестве вещественного доказательства. В составленных полицейскими протоколах говорится: "Находился в непосредственной близости (менее 10 метров) от других участников митинга, которые скандировали лозунги "Путин надоел" и "Позор", а некоторые имели средство наглядной агитации в виде желтой игрушечной утки, то есть участвовали в несогласованном митинге".

А ранее сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Петербургу задержали подозреваемого в нападении на полицейского во время митинга 12 июня. Как сообщает "Фонтанка", задержанному нет 18 лет.

Молодой человек был задержан утром 14 июня у себя дома в Петербурге и доставлен в 78-й отдел полиции Центрального УМВД. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Насилие в отношении представителя власти"). Поводом послужил инцидент, произошедший во время митинга 12 июня на Марсовом поле. Тогда неизвестный ударил кулаком в лицо сотрудника патрульно-постовой службы и выбил ему зуб.

Имя подростка в статье не упоминается. Сообщается лишь, что утром 14 июня в Telegram-каналах политических активистов появились сообщения о задержании несовершеннолетнего участника "Молодежного Яблока" Дмитрия Мякшина. "Сейчас оперативники повезут его к следователю", - уточняют авторы информации.

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