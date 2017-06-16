Ворненкова убила воплотившаяся в "патриотов" идея великой Украины?

Правоохранительные органы Украины проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Следственные действия проходят в городе Павлоград Днепропетровской области.

"Офицеры проводят обыски, а также доставляют в отделы полиции подозреваемых в причастности к этому преступлению", - сообщает Национальная полиция Украины на своей странице в Facebook.

Прокуратура Киева сообщает об одном задержанном по подозрению в причастности к убийству Вороненкова. По данным ведомства, он был задержан 15 июня. Ему "сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления". Имя подозреваемого не называется. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

По данным сайта Павлоград.dp.ua, накануне обыски по делу об убийстве Вороненкова прошли у активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко. К его дому подъехала группа сотрудников Службы безопасности Украины, бойцов "Альфа", представителей киевской прокуратуры, сообщил изданию руководитель штаба общественного формирования "Павлоградская самооборона" Сергей Тищенко.

"Конкретно по какому делу проводятся обыски, мы не знаем, постановления суда не видели. Надеюсь, в скором времени мы его увидим и получим всю информацию", - заявил он.

Павлоград.dp.ua сообщает, что силовики увезли Тарасенко. Еще один сайт - АПН "Северо-Запад" - передает, что в настоящее время Ярослав Тарасенко арестован. Его жена узнала от знакомых, что мужа повезли в Киев, но точное место назначения ей неизвестно, передает TCН.

Задержанный в Павлограде активист Тарасенко - член "Правого сектора" и партии, предъявлявшей ультиматут Порошенко

Видеозаписи действий правоохранителей у дома Тарасенко были выложены на странице одного из украинских пользователей в Facebook по имени Денис Середа. По данным СМИ, он является главой павлоградского отделения партии "Национальный корпус". Strana.ua сообщает, что Тарасенко тоже является представителем "НК" в Павлограде.

Эта партия была создана в октябре 2016 года на базе батальона "Азов". Ее возглавил экс-командир "Азова", а ныне депутат Верховной Рады Андрей Билецкий. В феврале 2017 года националисты провели в Киеве "Марш национального достоинства", по итогам которого приняли совместный манифест и выдвинули ультиматум президенту Петру Порошенко, недовольство действиями которого они высказывали и ранее.

По данным АПН "Северо-Запад", Тарасенко также является членом "Правого сектора". Некоторые СМИ сообщают, что это он возглавил организацию после ухода прежнего лидера Дмитрия Яроша. Однако сменщика Яроша называли Андреем Тарасенко (в частности в интервью радиостанции "Эхо Москвы"). Что касается Ярослава Тарасенко, то он возглавлял отделение "ПС" в Павлограде, сообщил Денис Середа газете "Комсомольская правда".

СМИ отмечают, что для Тарасенко нынешний арест уже не первый. В октябре 2015 года его уже сажали под стражу по обвинению в разбое, грабеже и незаконном хранении оружия, однако в марте 2016 года освободили. По решению суда меру пресечения в виде ареста заменили на взятие на поруки. Тогда одним из защитников националиста был скандально известный нардеп Украины Владимир Парасюк, который и стал его поручителем, сообщает украинский сайт Fraza.ua.

Кто еще на подозрении в связи с убийством Вороненкова

Еще один член "Правого сектора" (запрещён в РФ) Ярослав Левенец ранее был объявлен в розыск за нарушения режима домашнего ареста по приговору в связи с обвинениями в экономических преступлениях. В 2012-м он был арестован по статьям 191 ч. 5 (Присвоение или растрата чужого имущества), 205 ч. 2 (фиктивное предпринимательство), 212 ч. 3 (уклонение от уплаты налогов, сборов). За решеткой он провел полтора года. Соратники Левенца считали его "политзаключенным режима Януковича", сообщает Strana.ua.

Известно, что Левенец (позывной "Хантер") был знаком с Тарасенко и c убийцей Вороненкова Павлом Паршовым - они вместе якобы воевали в добровольческом батальоне "Донбасс" Нацгвардии Украины. При этом ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщал, что Паршов во время службы в батальоне не принимал участия в боевых действиях вплоть до увольнения в августе 2016 года. В то же время в Сети появлялись снимки Паршова с оружием в Луганской области.

Украинские правоохранители полагают, что Левенец, как и Паршов, мог быть российским агентом. Однако его соратники по националистическому движению это отрицают.

Также сообщалось, что в деле об убийстве Вороненкова может появиться третий фигурант - "человек из России". В день убийства он якобы назначил Вороненкову встречу, но в последний момент ее отменил. В Киеве не исключают, что встреча была назначена специально, чтобы навести на экс-депутата киллера.

Ранее 16 июня начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил "Интерфаксу", что по делу об убийстве Вороненкова проведена серьезная работа: по первой составляющей (непосредственно убийству) у следствия вопросов нет, по второй (мотивы киллера и его пособников) - ведется дальнейшая работа. Расследованием занимается прокуратура Киева, однако подозрение пока никому не предъявлено.

Украинские следователи полагают, что Паршов и Левенец прибыли в Киев 21 марта и сняли квартиру на три дня, рассказал "Коммерсанту" знакомый с ходом расследования источник. Затем Левенец договорился с хозяином квартиры, что они останутся в ней до 25 марта. Следствие располагает съемками видеокамер в подъезде дома, где жил убийца Вороненкова и его предполагаемый сообщник. В гости к двум бывшим бойцам "Донбасса" приходил еще один человек, идентифицировать которого пока не удается.

В день убийства Вороненкова, 23 марта, Левенец должен был явиться в прокуратуру для дачи показаний. Еще при президенте Викторе Януковиче он проходил по двум уголовным делам, полтора года провел в СИЗО. Его освобождения требовал Комитет защиты политзаключенных. После бегства Януковича с Украины Левенца отпустили под подписку о невыезде. Тот практически сразу отправился в зону АТО на восток Украины, где несколько месяцев прослужил в 5-м батальоне "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Затем он перешел на службу в добровольческий батальон "Донбасс".

В Желтых Водах, где Левенец жил, он был одним из основателей движения "Оборона великой Украины", которое называет себя гражданской патриотической организацией. В связи с этим у подозреваемого была еще одна цель визита в Киев. Левенец 22 и 23 марта встречался в украинской столице с бывшим бойцом батальона "Азов", также уроженцем Желтых Вод, автором книги "Широкинская операция" Марком Мельником. С ним они обсуждали присоединение "Обороны великой Украины" к "Национальному манифесту", который 16 марта подписали лидеры "Азова", "Правого сектора" и партии "Свобода" Андрей Билецкий, Андрей Тарасенко и Олег Тягнибок.

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