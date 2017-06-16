РБК у Прохорова всё-таки увели к прокремлёвскому Берёзкину

Основатель и владелец группы ЕСН Григорий Березкин приобрел РБК. Об этом телеканалу "Дождь" в пятницу, 16 июня, сообщили три источника, близкие к руководству холдинга, и информированный о ходе сделки собеседник. В то же время сам бизнесмен отказался подтвердить факт покупки. "Про сегодня или нет сказать не могу. Все-таки пятница-развратница. Но времени (до закрытия сделки) совсем немного осталось", - сказал "Дождю" Березкин. Не стала комментировать сообщения и представитель ЕСН Марианна Белоусова.

Со своей стороны, пресс-секретарь группы "Онэксим" Михаила Прохорова, которая владела РБК, Андрей Беляк отказался обсуждать эту информацию, пообещав предоставить комментарий позже.

В среду журнал Forbes со ссылкой на источник сообщил, что сделка по продаже РБК может быть завершена 15 июня. Однако Березкин тогда заявил, что вероятность этого "чрезвычайно мала". Позже он сказал RNS, что "чуда не произошло", сделка не закрыта.

В мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила структуре ЕСН Григория Березкина купить РБК. Сообщалось, что в соответствии со статьями 28 и 33 ФЗ "О защите конкуренции" ФАС России удовлетворила ходатайство АО "Сотол проект" о приобретении 65,43% голосующих акций ПАО "РБК".

Контрольный пакет РБК принадлежал группе "Онэксим" с июля 2010 года. В холдинг входят новостной сайт, телеканал, журнал, ежедневная газета, интернет-издание CNews и другие тематические проекты. Долг компании на конец прошлого года составлял 14,9 миллиарда рублей.

В апреле 2016-го в офисах группы "Онэксим" прошли обыски. Сообщалось, что в Кремле недовольны публикациями РБК о семье президента России Владимира Путина и его ближайшем окружении. После этого, по данным прессы, Прохоров получил указание продать холдинг. В мае прошлого года РБК покинули шеф-редактор Елизавета Осетинская, главный редактор газеты РБК Максим Солюс и главный редактор информационного агентства РБК Роман Баданин. Летом переговоры о продаже медиахолдинга были приостановлены.

В середине апреля 2017-го стало известно, что переговоры возобновились, сообщалось, что ЕСН планирует купить РБК. Издание Vc.ru писало, что покупка холдинга связана с давлением на Прохорова со стороны замглавы администрации президента Алексея Громова, который был недоволен освещением антикоррупционных акций 26 марта "Он нам не Димон".

В конце мая "Дождь" сообщал, что президент РФ Владимир Путин перед продажей РБК встретится с Прохоровым. Накануне после прямой линии Путин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах, сказал, что пока не встречался с бизнесменом и ни с кем не обсуждал продажу холдинга.

Березкин, который владеет издательским домом "Комсомольская правда" и ежедневной газетой Metro, в мае сообщил, что после покупки РБК планирует создать единый холдинг из принадлежащих ему медиаактивов.

От редакции: Невесёлая новость, хоть мы всегда и относились с недружественной иронией к Прохорову. РБК, проект возникший в период роста национального капитала - выражал, конечно же, позицию класса, но и части класса, оппозиционной правящему клану, позицию либералов-прагматиков. Это была, хоть и наполненная мифами о всесилии капитализма и частной собственности, но альтернативная точка зрения на политические события в РФ и за её пределами. Ну, а что такое сегодня "Комсомолка" - говорить не требуется. А уж "Метро", распространяемая и бесплатно-то с трудом - это, видимо, идеал, к которому движется вся ещё выходящая на бумаге пресса...

В агрегаторах типа Яндекса это была вообще последняя даже не оппозиционная, а альтернативная площадка освещения событий. Всё, нету её теперь. ФОРУМ.мск есть - хоть и не был он конкурентом таким медиа-лэйблам никогда. Но кроме нас? Страшновато становится - СМИ вымирают вообще, уступая место соцсетям и частным взглядам юзеров на события - не могущим собраться и обобщиться до статей и позиций (о политике даже мечтать в такой ситуации смешно)?..

Д.Ч.