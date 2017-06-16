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Московский листок

На смену недавней оттепели в отношениях Кубы и США пришли заморозки

Опубликовано 16.06.2017 в разделе комментариев 0

сша империализм кризис куба антикоммунизм
На смену недавней оттепели в отношениях Кубы и США пришли заморозки

Президент США Дональд Трамп объявил о частичном отказе от политики своего предшественника Барака Обамы в отношении Кубы. С таким заявлением, как передает Reuters, он выступил в Майами, где проживает значительное количество не принявших социалистическую революцию кубинских иммигрантов. 

В частности, администрация введет более жесткие ограничения в отношении американского выездного туризма на островное государство, а также запретит деловые операции лиц в юрисдикции США с кубинскими военными структурами. 

В то же время Трамп оставил в силе многие дипломатические достижения Обамы, в том числе работу посольства США в Гаване. 

«Свободная Куба — это то, что мы с божьей помощью добьемся», — заявил глава Белого дома. «Мы больше не можем молчать перед лицом коммунистического угнетения», — добавил он. 

Администрация Трампа также заявила, что действие имеющихся санкций против Кубы будет продлено, а какие-либо улучшения в этой сфере возможны лишь при условии, что Гавана предпримет шаги, направленные на политическую и экономическую либерализацию. 

В декабре 2014 года главы США и Кубы Барак Обама и Рауль Кастро объявили о начале постепенной нормализации отношений между странами. Были восстановлены дипломатические связи, возобновлены регулярные коммерческие полеты, ослаблен ряд антикубинских санкций. Наложенное американскими властями после революции 1959 года торговое эмбарго действует до сих пор. 

США в 1960 году ввели в отношении островного государства торговое эмбарго. Вашингтон пошел на этот шаг после того, как в 1959 году в результате революции к власти на Кубе пришли повстанцы во главе с Фиделем Кастро. В Госдепе посчитали, что новая власть является авторитарной, а на острове ограничиваются основные свободы и права человека, подвергаются репрессиям политические оппоненты режима.

- Слушайте, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - а ведь Трамп-то воистину наш, ведь и Путин говорил вчерась, что социалистическая революция это зло и попрание, уничтожение "нашей духовности" и про коммунистическое угнетение говорил и про божью помощь, выходит, что бездушные и угнетённые люди строили социализм и в СССР, и на Кубе, где до сих пор лучшая в Латинской Америке медицина, причём и бесплатная (дети Чернобыля с Украины, например, поныне проходят там реабилитацию совершенно безвозмездно, только билет им должны оплачивать на родине: в каких ещё странах вы такое видели?), ну, вот и Трамп встал, наконец, на путинские позиции добивания социализма, только не в своей стране, а по соседству, полагаю, трампнашисты только обрадуются этой новости...



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