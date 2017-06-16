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Московский листок

Навальному по классовой дружбе скостили и без того небольшой срок за провокаторство

Опубликовано 16.06.2017 в разделе комментариев 2

фемида либералы навальный мосгорсуд
Навальному по классовой дружбе скостили и без того небольшой срок за провокаторство

Срок административного ареста оппозиционному блогеру Алексею Навальному сокращен решением Мосгорсуда на пять суток и составляет теперь 25 суток. Навальный был задержан 12 июня в подъезде собственного дома за призывы к участию в несанкционированном митинге на Тверской улице. По оценкам столичной мэрии, в несогласованной акции протеста в День России в километре от Кремля приняли участие около 5 тыс. человек.

Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты блогера Алексея Навального на арест сроком на один месяц за призыв к участию в несанкционированной акции на Тверской улице в центре Москвы. 

Предыдущее решение вынес поздно вечером 12 июня 2017 года Симоновский районный суд Москвы. Навального признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). 

Суд постановил, что он виновен в организации несанкционированной акции протеста будучи уже привлеченным к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

На сегодняшнем заседании Мосгорсуда срок административного ареста оппозиционера был сокращен на пять суток — и составил 25 суток.

Напомним, глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил 13 июня, что мэрия Москвы не препятствовала Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией в установке сцены и колонок, передает РИА «Новости». 

«Это было не просто надуманным… Уже время показало, что это бред и блеф очередной на самом деле», — сказал он. 

По словам Черникова, в последний момент появились люди, которые начали устанавливать колонки, и при этом власти им не мешали, а, наоборот, оказывали содействие. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
и че та написал 16.06.2017 22:53
не видно,чтоб автора статейки(Бараноффа)
сажали хоть на 1 сутки за статейки
-"импа протиффф Путина"
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(без названия)
он то сидит написал 16.06.2017 22:51
а вы сидите на ОЧЕРЕДНОЙ ХАТЕ,КУПЛЕННОЙ НЕ ПАЙМЁШ НА ЧТО
И ТУТ ГОВНИТЕ...
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