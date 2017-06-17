Расстрел Романовых хотят отметить на государственном уровне

Евгений Ройзман пригласил британскую королевскую семью в Екатеринбург на мероприятия, посвящённые столетию со дня гибели царской семьи Романовых, сообщает РИА Новости. Семья Романовых была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Казнь была приведена в исполнение согласно постановлению исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
А что, у нас будут какие-то мероприятия по случаю расстрела государственного преступника гражданина Романова?
Юбилей расстрела "верховного правителя" России Колчака тоже будем отмечать?
А расстрел невинно замученных на Лубянке Власова, Шкуро, Краснова и особенно группенфюрера СС фон Паннвица?
На годовщину казни гражданина Чикатило может тоже кого пригласим, ну там президента Украины, например?
У нас точно еще республика?
А за гражданина Ройзмана ведь мы еще и голосовать призывали... Уж извините, ошибочка вышла.
А.Б.
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Мюнцер написал 17.06.2017 00:31
"Долой потуги монархической реставрации"!