Расстрел Романовых хотят отметить на государственном уровне

Евгений Ройзман пригласил британскую королевскую семью в Екатеринбург на мероприятия, посвящённые столетию со дня гибели царской семьи Романовых, сообщает РИА Новости. Семья Романовых была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Казнь была приведена в исполнение согласно постановлению исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

А что, у нас будут какие-то мероприятия по случаю расстрела государственного преступника гражданина Романова?

Юбилей расстрела "верховного правителя" России Колчака тоже будем отмечать?

А расстрел невинно замученных на Лубянке Власова, Шкуро, Краснова и особенно группенфюрера СС фон Паннвица?

На годовщину казни гражданина Чикатило может тоже кого пригласим, ну там президента Украины, например?

У нас точно еще республика?

А за гражданина Ройзмана ведь мы еще и голосовать призывали... Уж извините, ошибочка вышла.

А.Б.