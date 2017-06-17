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Московский листок

Успешно засудившая "Ведомости" Роснефть решила не ссориться с британской прессой

Опубликовано 17.06.2017 в разделе комментариев 0

сми силовигархия роснефть англия
Успешно засудившая "Ведомости" Роснефть решила не ссориться с британской прессой

"Роснефть" больше не собирается судиться с британской газетой The Financial Times. В апреле этого года о намерении подать иск против издания заявили исполнительный директор компании Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Причиной для иска назывался материал журналистов о конфликте Сечина и Кадырова из-за "Грознефтегаза". 

"Это более неактуально. Как нетрудно заметить из нашего взаимодействия, имевшие место в прошлом недоразумения более неактуальны. У нас нормальные рабочие профессиональные взаимоотношения", - приводит слова официального представителя "Роснефти" Михаила Леонтьева RNS. 

Ранее Financial Times написала о конфликте Сечина и Кадырова, который возник на почве обсуждений продажи местным властям чеченских активов "Роснефти". Разговоры о продаже местного бизнеса "Роснефти" правительству Чечни настроили Сечина, "задиристого генерального директора" государственной нефтяной компании, против Кадырова, "воинственного лидера региона", написали авторы статьи Кэтрин Хилл и Генри Фой. 

По словам источника газеты, близкого к "Роснефти", столкновение сторон достигло такой эскалации, что появилась необходимость расследовать, нет ли "чеченского следа" в произошедшем 3 апреля теракте в Санкт-Петербурге, во время которого погибли 14 человек. 

Конфликт, о котором написала FT, обострился в конце марта, когда Рамзан Кадыров заявил телеканалу "Россия 24", что цена продажи Чечне 51% доли "Грознефтегаза" и другого имущества "Роснефти" в регионе завышена, а предложенную "Роснефтью" цену в 12,5 млрд рублей назвал "смешной". 

Нефтяные активы на территории республики передаются чеченским властям по просьбе Рамзана Кадырова. Процесс тянется с весны прошлого года, и "Роснефть" предложила свои варианты решения проблемы. 

В апреле этого года "Роснефть" опубликовала официальное заявление, в котором "предмет измышлений" в материале Financial Times "затрагивает чувствительные моменты личных отношений Игоря Ивановича Сечина и Рамзана Ахматовича Кадырова, оскорбляет светлую память Ахмат-Хаджи Кадырова, с которым Игорь Сечин был близко знаком с 1999 года". 

При этом в пресс-релизе компании отмечалась, что статья британского издания была "растиражирована ресурсами, финансируемыми структурами Михаила Ходорковского". "Заявления о "чеченском следе", на который некто якобы пытается навести в ходе расследования терактов в Петербурге, является как минимум разжиганием межнациональной розни, то есть уголовно наказуемым деянием", - говорилось в заявлении. 

"Удивляет участие одного из ведущих мировых бизнес-изданий, коим является FT, в обслуживании провокаций криминальных элементов так называемой оппозиции, пытающихся проецировать свой хорошо нам известный бандитский опыт на взаимоотношения между республикой и крупнейшей российской корпорацией", - резюмировали тогда в "Роснефти".

От редакции: Вот до чего доводит служение силовигархии кухонных демократов - "криминальные элементы" этом сипатому прихвостню капитализма видятся где-то далеко, а не вблизи, в "говорящем" лице работодателя. Причём ведь что забавно: Роснефть успешно засудила "Ведомости" и РБК до этого, даже добилась решения уничтожить тираж, в котором право на частную жизнь четы Сечиных было попрано... Но вот издание "старшего брата" - это другое дело, тут можно и отступить. Всё же в период распродажи акций Роснефти - надо вести себя на внешнем рынке поспокойнее. Чтоб не считали режим диктаторским, способным национализировать вдруг то, что господа иностранцы взялись финансировать в меру закупленных акций. Разгадка такой лояльности - рядом.

В Роснефти есть частичка "ВР", то есть Ротшильдов, и на фоне такой дружбы акционеров портить с британской прессой отношения нелогично, особенно в такой ситуации, когда компания имеет внутренний долг огромный - ведь в такой информационной войне легко потерять лицо "честного бизнесмена", а лицо Сечина - это давно лицо Путинской России, на него даже, по информации всё того же Леонтьева, готовили покушения "мстители за ЮКОС"... А он держится, наживает миллиард за миллиардом на зло врагам заморским - вон, как крепка нынче Россия. Пусть разевают пасти свои акулы ихнего капитализма - это блюдо мы, силовигархи, будем давать только по кусочкам и за очень большие деньги, поступающие на благо всем россиянамъ.

Д.Ч. 

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