Доренко оценивает тактические перспективы Навального и его сторонников.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт на Красную площадь
Доренко оценивает тактические перспективы Навального и его сторонников.
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