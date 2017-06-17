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Московский листок

Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт на Красную площадь

Опубликовано 17.06.2017 в разделе комментариев 4

Доренко оценивает тактические перспективы Навального и его сторонников.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: ппп
95520 написал 17.06.2017 11:07
Да нет никаких "русских". "Русские" - это такой же оболочечный бренд-упаковка, как "советские". Туда просто напихали кучу разных народов, в основним финских. Вот ты вот "русский"? Ага. Щаз. "Отец юрист, а мама "русская". Украинка, кстати. И это - совершенно типичная ситуация.
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Re: И что?
ппп написал 17.06.2017 10:50
Это володенька путин тебе рассказал? Октябрьскую революцию вершил русский народ, в первом правительстве был единственный еврей- Троцкий
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(без названия)
ппп написал 17.06.2017 10:47
Доренко что употребляет, с глазами с речью с физиономией беда. Навальный такой же сорт де...а что и кремль,ему не нужна национализация, конфискация, такая же воровайка. В своей программке он всего лишь хочет чтобы олигархи заплатили единовременный налог и все!!!! и дальше пусть жируют, вот такой борец с коррупцией с двумя судимостями. Проект навальный создан для идиотов.
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И что?
17436 написал 17.06.2017 10:09
Будет куча фоток, как винтят на Красной площади. Кацап - он покорный. В гулагах восстания организовывали бандеровцы. Октябрьскую революцию сделали евреи со староверами и волынским полком. Да и то же Навальный - украинец, вообще-то. И Доренко) Так что нифига не будет. Будете молча гнить.
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