Хорошая новость: восстанавливается производство "Комет"

Россия возобновила производство судов на подводных крыльях типа «Комета» и готова поставлять их за рубеж, заявил министр транспорта Максим Соколов в ходе встречи сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, сообщает «РИА Новости». По словам Соколова, судно назвали именем «Чайка» и сейчас оно почти готово. Рыбинский завод «Вымпел» осваивает производство «Комет» уже два года.

Правда и тут "продаем" то, чего еще не сделали, торгуем продектами.

«Продажи еще нет, а вот производство "Комет" возобновилось», — сказал он в ответ на вопрос о том, возобновились ли продажи подобных судов Греции, которая закупала их 30 лет назад.

Ранее сообщалось, что Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область) планирует в 2017 году спустить на воду корабль на подводных крыльях. В советское время выпускались речные катера на подводных крыльях «Ракета», "Метеор" и морские аналоги — «Комета», однако затем в РФ технология производства «Комет» была утеряна, поскольку заводы по их производству остались на Украине.

От редакции: А теперь о том, что такое "Комета" и другие суда на подводных крыльях - ведь выросло поколение, которое о них даже и не слыхало (для советских школьников покататься на "Ракете" было делом обычным, кажется, даже последний звонок мы отмечали поездкой на "Ракете" по каналу имени Москвы).

В Москве первая «Ракета» появилась в дни проведения VI международного фестиваля молодёжи и студентов летом 1957 года. «Ракету» привёл в столицу главный конструктор судна — Р. Е. Алексеев — и лично продемонстрировал её Н. С. Хрущёву. Позже семейство судов на подводных крыльях было очень популярно, были построены сотни таких судов. Но важно помнить - это чисто советская разработка, от идеи до серийного воплощения, и совершенно не ясно, как могли быть утрачены технологии, если все это создавалось в ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева (тогда еще не имени его, а им самим) в Сормово.

Скорость таких судов была фантастической - 60 километров в час, автономность хода около 600 километров. То есть за 7 часов можно было легко слетать в тот же Нижний. Для страны с очень проблемными дорогами, большими расстояниями и огромным количеством водных путей это было, можно сказать, цивилизационным прорывом.

Почему 30 лет назад это рухнуло?

И почему за последние лет 15 "поднимания с колен" производство этих судов не было возобновлено? Деньги были - покупка одной миллиардерской яхты съедает средств больше, чем проект возобновления производства судов на подводных крыльях.

Разговоры о возобновлении двух великих проектов Алексеева - судов на подводных крыльях и экранопланов (да, этот великий конструктор является автором двух изобретений, каждое из которых обессмертило бы его имя) велись в ВПК лет 20. И все никак. Государству это было совсем не интересно. Хотя вот министр Соколов уже с гордостью предлагает грекам покупать еще не законченные суда.

Кстати, первый "Метеор" заложен в Рыбинске еще в 2013 году, четыре года прошло...

Кстати, ведь и это инициатива не министрерства, а скорее завода. У государства по-прежнему если и есть планы на "Метеор", то скорее внешнеторговые. Что важно в условиях дефицита средств, а когда нефтегазовые деньги текли рекой, было не интересно...

Ну а как для внутреннего употребления?

Вот, к примеру, из Ростова-на-Дону или Таганрога в Крым "Метеор" мог бы добираться за 5 часов. Ни один автомобиль, ни один поезд ничего подобного сделать не смогут, потому что "Метеор" пойдет по прямой, а наземный транспорт будет нарезать петли по дорогам Дона и Кубани. Про комфорт даже не говорю. Те же 5 часов из Петербурга в Хельсинки. Опять же 5 часов из Геленджика в Ялту. 15-16 часов до Калининграда, не связываясь ни с какими границами. А из Ялты или Севастополя в Турцию - и вовсе часа четыре, а за 10 часов и даже в Стамбул... Меньше суток из Астрахани в Иран. Из Владивостока хоть в Японию, хоть в Корею тоже за считанные часы, пять часов с Сахалина на Курилы.

Но, похоже, быстро и комфортно ездить с одного морского курорта на другой будут в Греции...

Может, кто и экранопланом заинтересуется, греки или китайцы?

Десантный экраноплан «Орлёнок» предназначен для переброски морских десантов на дальность до 1500 км, он взлетает при высоте волн до 2 метров и развивает скорость 400—500 км/час. Погрузка и выгрузка людей и техники осуществляется через откидывающуюся вправо носовую часть. Аппарат способен принять на борт до 200 морских пехотинцев с полным вооружением или две бронированные машины (танк, БТР, БМП). Произведено в Сормово 5 таких машин, проект закрыт в 1993 году, то есть еще живы те, кто над ним работал...

Допустим, проблема снабжения Курил или экстренной переброски людей и техники в Крым решается очень легко. Ну и, вероятно, как с любой военной техникой, появятся и гражданские аналоги, например, для быстрой доставки людей и техники в труднодоступные районы, где нет аэродромов, но есть водоем, на который может приводниться экраноплан...

Но это все мечты. Пока что минтранс мечтает продать еще не построенные "Метеоры" за границу. На вырученные деньги понастроить домиков для уточек и накупить б.у. яхт для начальства?..

Анатолий Баранов