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Московский листок

В "Яблоке" скандал: Ройзмана за монархизм предали анафеме либералы?

Опубликовано 17.06.2017 в разделе комментариев 0

регионы выборы либералы вертикаль свердловск яблоко
В "Яблоке" скандал: Ройзмана за монархизм предали анафеме либералы?

Попытка утвердить мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы обернулась скандалом: региональное отделение партии "Яблоко" не смогло провести голосование, а его глава и еще десяток членов заявили о выходе из партии. Ранее в федеральном "Яблоке" вопрос утверждения кандидатуры Ройзмана, который мог бы стать серьезным конкурентом действующему губернатору-единороссу Куйвашеву, называли чисто организационным. Прибывший в Екатеринбург основатель "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что выдвижением Ройзмана в понедельник будут заниматься в Москве.

В соответствии с уставом партии, кандидатуру Ройзмана должна утвердить региональная конференция, а затем - федеральный совет. В субботу должен был пройти первый этап. Однако, как передает Znak.com, лидер регионального отделения Юрий Переверзев перед началом конференции сделал заявление о том, что он и еще 10 делегатов - большинство членов регионального отделения - выходят из "Яблока" в связи с "волюнтаристской позицией" федерального руководства партии.

Znak пишет, что им не понравилось представление кандидатуры Ройзмана на безальтернативной основе. При этом МК сообщает, что в зале находится "второй кандидат в губернаторы от партии Сергей Тюриков". ТАСС утверждает, что Переверзеву с соратниками не понравилась сама кандидатура Ройзмана. "Ура.ру" напоминает, что региональное "Яблоко" готовилось выдвинуть Тюрикова, главу екатеринбургского Союза малого и среднего бизнеса, своим кандидатом в губернаторы. Однако федеральное руководство запретило отделению это делать.

После ухода Переверзева с соратниками в зале осталось лишь трое из необходимых 20 делегатов. Представитель облизбиркома также покинул конференцию.

Ройзмана на конференции не было. Накануне в своем Twitter он приглашал желающих "бегать на Плотинку" и пить чай.

Утром в субботу в Екатеринбург прилетел основатель "Яблока" Григорий Явлинский.

Twitter екатеринбургского издания "Политсовет" приводит фото с совместной пресс-конференции Ройзмана и Явлинского, которая проходит вместо сорванной конференции. Ройзман заявил, что ожидал подобного развития ситуации и пообещал "идти до конца". Явлинский намерен решить вопрос с выдвижением Ройзмана в понедельник в Москве. Он указал, что федеральное "Яблоко" знает, как действовать в подобных случаях и уточнил, что лично на него давление никто не оказывает.

Ройзман участие в выборах губернатора области называл для себя "личным". Тем не менее, ему необходима поддержка партии: самовыдвижение на выборах не предусмотрено. Кроме того, для допуска к предвыборной гонке кандидатам необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами. Каждый претендент должен предоставить не менее 126 подписей.

Предвыборная кампания в Свердловской области началась 9 июня. 10 июня "Единая Россия" утвердила своего кандидата на пост губернатора - им стал нынешний глава региона Евгений Куйвашев.

Выборы губернатора назначены в Свердловской области на 10 сентября - единый день голосования в 2017 году.

Напомним, вчера Евгений Ройзман пригласил британскую королевскую семью в Екатеринбург на мероприятия, посвящённые столетию со дня гибели царской семьи Романовых, сообщает РИА Новости. Семья Романовых была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Казнь была приведена в исполнение согласно постановлению исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

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