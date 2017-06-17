О "пьяном ребенке". Методика отвлечения внимания на негодный объкт

Кто только не отписался о трагедии в Балашихе. Хотя все, в общем просто и страшно в своей обыденности. 23 апреля возле дома №39 в микрорайоне Павлино (городской округ Балашиха). 31-летняя местная жительница Ольга Алисова за рулем автомобиля Hyundai Solaris, как считает следствие, нарушила правила дорожного движения и сбила ребенка, выходившего с детской площадки в направлении своего подъезда. В результате аварии мальчик скончался на месте от полученных травм.

Дальше следует история с обнаружением судмедэкспертом содержания в крови 6-летнего ребенка 2,7 промилле этилового алкоголя. И вот все только об этом. А разве это главное?

Ребенок погиб 23 апреля. Что же происходило все это время?

Отец погибшего мальчика, Роман Ш., писал в соцсетях о том, что с расследованием дела о гибели его сына не все в порядке. Вот выдержка из его поста, опубликованного «ВКонтакте» от 24 мая, то есть месяц спустя:

«У меня есть серьезные основания думать, что товарищи, которые должны защищать мои интересы, предпринимают попытки спустить дело на тормозах. А в соцсетях активно обсуждается попытка переложить вину на нас. Все это дает мне основание думать, что дело пытаются переквалифицировать в несчастный случай по вине потерпевших. Не говорю о доказательствах, которые были, а теперь их нет (исчезновение видеокамер, испарения видеозаписи с сервера системы "Безопасный город", отсутствие фото с протоколов, переделка протокола места происшествия, неисполнение законных требований по удовлетворению моих ходатайств)».

То есть в течение первого месяца следствие явным образом уничтожало или фальсифицировало доказательства. Такое уже случалось - вспомните хоть дело о столкновении автомобиля профессора-педиатра и вице-президента Лукойла, когда вдруг исчезли записи с видеокамер на Ленинском проспекте и много что еще. Тоже был большой скандал, но все умерли, причем не только две женщины в автомобиле, но и их родственник, пытавшийся добиться справедливости. И дело потихоньку закрыли в связи с тем, что во всем виноваты всегда покойники...

Да, в Балашихе перестарались с фальсификацией экспертизы - шестилетний ребенок не мог столько выпить. Но спустя почти 2 месяца даже эксгумация не даст результата, алкоголь имеет свойство выветриваться. То есть даже судмедэксперт, проводивший вскрытие, просто разведет руками - ну вот такие результаты у меня получились, ничего не знаю...

Супруг виновницы ДТП отбывает 10-летний срок и предположитеьно принадлежит к местной ОПГ. Люди предполагают, что ОПГ могла надавить на следствие.

Но перестанем барахтаться на поверхности, копнем глубже. Никто ведь не сомневается, что в Балашихе действует одна из самых сильных ОПГ, это факт и это не обсуждается.

А почему в непосредственной близости от Москвы, от средоточия высшей власти, открыто действует ОПГ? Причем именно открыто - все знают, и никто не сомневается, что ОПГ могла оказать влияние на следствие. Это разве не самое важное во всей этой печальной истории?

По злой иронии судьбы отец погибшего мальчика - офицер Росгвардии, такой мощной и всеподавляющей силовой структуры. И ничего! Балашихинская ОПГ легко "опускает" Росгвардию без единого выстрела, в отличие от "кратовского стрелка", только недавно прославившегося совсем неподалеку.

Дети гибнут под колесами, это печальный факт, и покуда ездят автомобили, будут и наезды на пешеходов. Но меня интересует иного вида "наезд" - как местной ОПГ удалось подмять под себя правоохранительную систему, что она не может даже пикнуть, даже когда ребенка офицера этой системы сбивает машина супруги сидящего 10-летний срок, видимо, не последнего человека в теневой Балашихе. Она одна воспитывает детей, ездит на автомобиле, может позволить себе адвоката и моментально переводит семье пострадавшего 50 тысяч рублей. То есть, очевидно, не бедствует. К ней, кстати, мало претензий - на ее месте может оказаться любой, беда случилась.

Претензии к системе.

Ведь так везде в России. Нет ни одного региона, ни одного города, где нет своей ОПГ. Нет деревни, где нет "смотрящего" от ОПГ. И как видим, система ОПГ весьма эффективна, куда эффективней правоохранительной.

А кого и от кого охраняет эта правоохранительная система вообще? И все ведь знают ответ...

Одно это является основанием для недоверия к государству и острого желания сменить власть. Потому что даже один факт натужного торжества справедливости не меняет общей картины.