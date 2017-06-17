Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Джеймс Ходжкинсон охотился именно на трампистов

Опубликовано 17.06.2017 в разделе комментариев 0

криминал сша республиканцы трампнаш
Джеймс Ходжкинсон охотился именно на трампистов

Джеймс Ходжкинсон, ранивший 14 июня конгрессмена Стивена Скалиса во время тренировки на бейсбольном поле, имел список потенциальных жертв-республиканцев, сообщает телеканал Fox News.

Рукописный список обнаружили сотрудники Федерального бюро расследований при обыске в фургоне, который принадлежал Ходжкинсону. Среди перечисленных в нем имен - члены палаты представителей США Скотт Десжарлейс, Трент Фрэнкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит, передает ТАСС.

В среду 14 июня 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по членам конгресса США, тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния). Заместитель лидера республиканцев в палате представителей Конгресса США Стивен Скалис был тяжело ранен, его госпитализировали. По последним данным, его состояние улучшилось, но остается критическим. Помимо конгрессмена, травмы получили помощники законодателей и сотрудники полиции.

Следователи считают, что Ходжкинсон действовал в одиночку. Ранее его задерживала полиция за применение физического насилия и вождение в пьяном виде.

На произошедшее в Вирджинии уже отреагировал президент США Дональд Трамп, который на своей странице в Twitter написал: "Конгрессмен Стивен Скализе из Луизианы, настоящий друг и патриот, получил серьезное ранение, но должен полностью восстановиться. Наши мысли и молитвы сейчас только о нем".

Аналогичное сообщение появилось и на официальной странице вице-президента США Майкла Пенса. "Карен (супруга Пенса - Прим. NEWSru.com) и я молимся на конгрессмена Скализе, сотрудников полиции и всех, кто пострадал сегодня. Желаем им скорейшего выздоровления. Наши сердца в эту минуту с ними и с их близкими", - написал Пенс.

Новости по теме:

Госдеп всё же поздравил Путинскую Россию с выходом из СССР

На смену недавней оттепели в отношениях Кубы и США пришли заморозки

Неподалеку от Вашингтона неизвестный открыл пальбу по элите, играющей в бейсбол



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт на Красную площадь
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт н...
17.06.2017
Игорь Стрелков VS Юрий Болдырев в "Битве за кремлевский престол"
Игорь Стрелков VS Юрий Болдырев в "Битве за кремле...
17.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У граждан Украины нет денег на ЖКУ, зато у коммунальщиков на красную икру нашлось (0)
В Ленинграде объявил голодовку правозащитник, задержанный на Дне России без СССР (0)
О "пьяном ребенке". Методика отвлечения внимания на негодный объект (6)
Джеймс Ходжкинсон охотился именно на трампистов (0)
В "Яблоке" скандал: Ройзмана за монархизм предали анафеме либералы? (1)
Хорошая новость: восстанавливается производство "Комет" (23)
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт на Красную площадь (7)
Жертвы царского ГУЛАГа (13)
Успешно засудившая "Ведомости" Роснефть решила не ссориться с британской прессой (1)
Расстрел Романовых хотят отметить на государственном уровне (35)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч - К.Сивков и В.Жуковский в студии М.Калашникова на радио "Комсомольская правда"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: О "пьяном ребенке" замолвили слово. И дело государево
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: А Борис Джонсон-то, оказывается турок !
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Уроки Лондона
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss