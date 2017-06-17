Джеймс Ходжкинсон охотился именно на трампистов

Джеймс Ходжкинсон, ранивший 14 июня конгрессмена Стивена Скалиса во время тренировки на бейсбольном поле, имел список потенциальных жертв-республиканцев, сообщает телеканал Fox News.

Рукописный список обнаружили сотрудники Федерального бюро расследований при обыске в фургоне, который принадлежал Ходжкинсону. Среди перечисленных в нем имен - члены палаты представителей США Скотт Десжарлейс, Трент Фрэнкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит, передает ТАСС.

В среду 14 июня 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по членам конгресса США, тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния). Заместитель лидера республиканцев в палате представителей Конгресса США Стивен Скалис был тяжело ранен, его госпитализировали. По последним данным, его состояние улучшилось, но остается критическим. Помимо конгрессмена, травмы получили помощники законодателей и сотрудники полиции.

Следователи считают, что Ходжкинсон действовал в одиночку. Ранее его задерживала полиция за применение физического насилия и вождение в пьяном виде.

На произошедшее в Вирджинии уже отреагировал президент США Дональд Трамп, который на своей странице в Twitter написал: "Конгрессмен Стивен Скализе из Луизианы, настоящий друг и патриот, получил серьезное ранение, но должен полностью восстановиться. Наши мысли и молитвы сейчас только о нем".

Аналогичное сообщение появилось и на официальной странице вице-президента США Майкла Пенса. "Карен (супруга Пенса - Прим. NEWSru.com) и я молимся на конгрессмена Скализе, сотрудников полиции и всех, кто пострадал сегодня. Желаем им скорейшего выздоровления. Наши сердца в эту минуту с ними и с их близкими", - написал Пенс.

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