В Ленинграде объявил голодовку правозащитник, задержанный на Дне России без СССР

Петербургский правозащитник Динар Идрисов, который ранее на этой неделе был арестован на 14 суток, уже второй день держит сухую голодовку, рассказала на своей странице в Facebook активистка Ирина Яценко. Идрисова ранее признали виновным в мелком хулиганстве после инцидента в Дзержинском районном суде, где он пытался заступиться за нескольких задержанных в ходе антикоррупционного митинга 12 июня.

"Он второй день терпит сухую голодовку. Вода в организм попадает только с лекарством от давления. Его требование: отправить в отставку руководство УМВД Санкт-Петербурга - Умнова, Власова, Подколзина и Федоренко - за нарушение закона по время акции на Марсовом поле", - пишет Яценко.

По ее словам, Идрисов просил передать, что вместе с ним находятся еще 15 административно задержанных: их было 17, двоих отпустили. "У всех в нарушение закона в постановлениях об аресте не указано место отбывания наказания. Сказал, что в Ленобласти есть другие административно задержанные, искать их в Кингисеппе", - цитирует активистка своего соратника. Она также добавила, что пыталась отговорить Идрисова от голодовки, но тот ответил: "Что мне тут еще 14 дней делать?"

Идрисов был задержан 13 июня. Утром того дня он прибыл в суд для защиты девушки, которая пробыла в задержании всю ночь. На ознакомление с материалами дела судья дал 10 минут, а затем вынес активистке приговор - 10 суток административного ареста и штраф 10 тысяч рублей. После заседания Идрисов направился к выходу, но заметил группу из нескольких задержанных за участие в антикоррупционном митинге.

Со слов Яценко, правозащитник попытался подойти к ним и поговорить, но ему стал препятствовать в этом человек в штатском, как потом оказалось, начальник местного отделения полиции. Затем в процесс вмешался председатель Дзержинского суда, который начал выгонять Идрисова и препятствовать осуществлению защиты. В итоге на него составили протокол о неподчинении распоряжению судьи или пристава. Однако на этом инцидент себя не исчерпал.

Как пишет портал "ОВД-Инфо", когда Идрисова отпустили после составления протокола, в него из здания суда кто-то бросил бутылку. Он бросил ее обратно в сторону здания, после чего оттуда выбежали полицейские, призвали на помощь ОМОН и затолкали правозащитника обратно. В итоге на него составили протокол о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), а 15 июня суд признал его виновным. Заседание проходило в закрытом режиме.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, представляющий партию "Яблоко", отметил, что проблемы с допуском адвокатов и общественных защитников на рассмотрение жалоб происходят после протестов 12 июня повсеместно. Так, по его словам, в расписании дел были указаны арестованные, у которых был один защитник, а рассмотрение назначалось на одно время в разных залах: адвокаты даже теоретически не могли успеть к ним.

Кроме того, время рассмотрения дел начиналось с 11-12 часов дня, а расписание адвокатам предоставили только в 13:00. "Когда адвокаты кинулись по этим залам, им с ухмылочкой сообщили: а все уже рассмотрено. В скоростном режиме", - пишет Вишневский у себя в Facebook. По его словам, правозащитники, не попавшие к своим клиентам, намерены жаловаться уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову.

"Полное впечатление отданной сверху команды - "не давать пощады!" И полное впечатление того, что в Петербурге в эти дни перестал действовать закон. Вообще. Раньше власть жила по принципу "друзьям - все, остальным - закон". Теперь у нее принцип "друзьям все, остальным - ничего, даже закона", - констатировал депутат.

Отметим, что Идрисов в начале весны участвовал в пикете против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Депутат Госдумы Михаил Романов, единоросс 1984 года рождения, сравнил действия правозащитника с действиями группы Pussy Riot и призвал возбудить на него и его сторонников дело об оскорблении чувств верующих.

Между тем главного "застрельщика" акции 12 выпустят на свободу раньше, чем через присуженные 30 суток. Срок административного ареста оппозиционному блогеру Алексею Навальному сокращен решением Мосгорсуда на пять суток и составляет теперь 25 суток. Навальный был задержан 12 июня в подъезде собственного дома за призывы к участию в несанкционированном митинге на Тверской улице. По оценкам столичной мэрии, в несогласованной акции протеста в День России в километре от Кремля приняли участие около 5 тыс. человек.

Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты блогера Алексея Навального на арест сроком на один месяц за призыв к участию в несанкционированной акции на Тверской улице в центре Москвы.

Предыдущее решение вынес поздно вечером 12 июня 2017 года Симоновский районный суд Москвы. Навального признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

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