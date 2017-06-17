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Московский листок

У граждан Украины нет денег на ЖКУ, зато у коммунальщиков на красную икру нашлось

Опубликовано 17.06.2017 в разделе комментариев 4

украина кризис жкх классоваяненависть
У граждан Украины нет денег на ЖКУ, зато у коммунальщиков на красную икру нашлось

Коммунальщики Харьковской области Украины - одни из главных должников региона - решили прикупить за счет предприятия красной икры. Использовали они для этого систему госзакупок "Прозорро", а поставщиком будет почетный консул Албании - брат проректора университета радиоэлектроники, уволенного за коррупцию.

"Прозорро" - украинская государственная система госзакупок, основанная на технологии блокчейн. Благодаря этому информация о тендерах доступна всем желающим, она полностью прозрачна и не может быть изменена. Так, система информирует о заключении договора "Харьковводоканалом" на поставку 50 кг красной лососевой икры за 49500 тыс. гривен (около 115 тысяч рублей).

На сайте водоканала икра не упоминается. Харьковский ресурс Newsroom указывает на сомнительные моменты сделки.

Во-первых, "Харьковводоканал" считается одним из самых крупных должников местных энергетиков - по состоянию на февраль текущего года долг коммунального предприятия составлял более 800 миллионов гривен.

Во-вторых, фирма-поставщик "Хазар" принадлежит почетному консулу Албании в Харькове Шахину Омарову и Саадет Омаровой. До этого "Хазаром" владел брат нынешнего владельца, экс-проректор и профессор ХНУРЭ Мурад Омаров.

В 2015 году тогдашний руководитель университета радиоэлектроники Эдуард Рубин уволил Омарова и двух других проректоров по подозрению в коррупции. Отстранение он связал с тем, что во время аудита комиссия министерства образования и науки выявила нарушений на 22 миллиона гривен. Омарову удалось восстановиться на работе через суд.

Отметим, что проблема упалты по новым квитанциям за ЖКУ - одна из основных в семейном бюджете украинцев. Зарплаты не растут, а только падают, но ЖКУ, доставляемые в квартиры по советским ещё трубопроводам, выросли в цене очень сильно. У многих зарплата одного члена семьи должна вся уходить на ЖКУ. Многие подают документы на субсидию (так как всего семейного бюджета не хватает иногда) - но и субсидий не хватает на всех желающих. И вот, на таком-то фоне - красная икорка... Они там точно социалистической революции, классового трибунала и национализации дождутся.

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Всего комментариев к статье: 4
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Вышло плохо , видно сразу. Я работал по приказу)))
Статья для смеха? написал 17.06.2017 15:38
И оплата ЖКХ никого не пугает. Малоимущим оплачивает государство субсидиями. А кто сэкономил , тот еще 700гр получит осенью .
И ЗП растут. И пенсии с октября снова увеличивоют.
Граждане расеяне. В этом мире беспросветно плохо только в России под чутким руководством кремля с молчаливого одобрения пипла. И не нать уговаривать себя , что в Украине хуже.
Кстати , сегодня заявлено , что в течении года Евросоюзом и Штатами будет обьявлен "план маршалла" для Украины. И в этом нет ничего нового или неожиданного. Идет ежедневная рутинная работа. Что может кремль противопоставить благополучию и развитию Украины? Новый путь? Идеи? Сотрудничество? Нет. Только войну.
А нам тут втирают про украинские зарплаты.
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(без названия)
еб тыть. написал 17.06.2017 15:26
Так это 100% о России.
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какло = туп ! какло= глуп! какло просто = дуб!( см. на мЫьбкой/звать
ДОКТОРЪ жЫдоведоФФ ДальССки,й... написал 17.06.2017 15:16
РЖАЛ!
Автор гимна майдана " Никогда мы не будем братьями..."
помните такой и такую?
Так она, эта настя дмЫтрук = уже давно, не дожидаясь безвиса смылась с дУркаины в Чехию .
У неЁ, там = кружавные труселя,- в этой самой ЕСе.
мЫтька, а чего добился ты = скакло?
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(без названия)
..Дмитрий..г..Запорожье... написал 17.06.2017 14:28
Это что за бред?Как это коммунальщики могут быть должниками,когда должны наоборот им(если должны)?
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