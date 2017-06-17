У граждан Украины нет денег на ЖКУ, зато у коммунальщиков на красную икру нашлось

Коммунальщики Харьковской области Украины - одни из главных должников региона - решили прикупить за счет предприятия красной икры. Использовали они для этого систему госзакупок "Прозорро", а поставщиком будет почетный консул Албании - брат проректора университета радиоэлектроники, уволенного за коррупцию.

"Прозорро" - украинская государственная система госзакупок, основанная на технологии блокчейн. Благодаря этому информация о тендерах доступна всем желающим, она полностью прозрачна и не может быть изменена. Так, система информирует о заключении договора "Харьковводоканалом" на поставку 50 кг красной лососевой икры за 49500 тыс. гривен (около 115 тысяч рублей).

На сайте водоканала икра не упоминается. Харьковский ресурс Newsroom указывает на сомнительные моменты сделки.

Во-первых, "Харьковводоканал" считается одним из самых крупных должников местных энергетиков - по состоянию на февраль текущего года долг коммунального предприятия составлял более 800 миллионов гривен.

Во-вторых, фирма-поставщик "Хазар" принадлежит почетному консулу Албании в Харькове Шахину Омарову и Саадет Омаровой. До этого "Хазаром" владел брат нынешнего владельца, экс-проректор и профессор ХНУРЭ Мурад Омаров.

В 2015 году тогдашний руководитель университета радиоэлектроники Эдуард Рубин уволил Омарова и двух других проректоров по подозрению в коррупции. Отстранение он связал с тем, что во время аудита комиссия министерства образования и науки выявила нарушений на 22 миллиона гривен. Омарову удалось восстановиться на работе через суд.

Отметим, что проблема упалты по новым квитанциям за ЖКУ - одна из основных в семейном бюджете украинцев. Зарплаты не растут, а только падают, но ЖКУ, доставляемые в квартиры по советским ещё трубопроводам, выросли в цене очень сильно. У многих зарплата одного члена семьи должна вся уходить на ЖКУ. Многие подают документы на субсидию (так как всего семейного бюджета не хватает иногда) - но и субсидий не хватает на всех желающих. И вот, на таком-то фоне - красная икорка... Они там точно социалистической революции, классового трибунала и национализации дождутся.

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