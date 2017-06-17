Национальный Лидер не планирует отвечать на новые санкции США, он выше этого

Говорить об ответных действиях на возможные новые санкции США в отношении России преждевременно, заявил президент РФ Владимир Путин. В Евросоюзе после решения конгресса призвали США координировать усилия в этой области.

Путин в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1" заявил: "Надо посмотреть, как все это будет происходить, поэтому сейчас публично говорить о наших ответных действиях преждевременно. Важно только отметить, что, чего бы ни происходило, это, конечно, наверное, - надо еще посмотреть, в конечном итоге, во что это выльется. Но чего бы не было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик".

Путин продолжил: "Что-то, наверно, придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать, на что-то обратить дополнительное внимание… Это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения. Я считаю, что это вредно".

От редакции: Вообще дистанционные взаимоотношения Путина и Трампа напоминают, извините, соитие активного и пассивного гея, причём пассивный ещё и глубоко верующий. Активный время от времени делает грубое своё дело, а пассивный всякий раз после этого заявляет в прессе: но ведь я уверен, бывает и по-другому, нежнее, дружелюбнее! Господь, ты же существуешь, мы же веруем в тебя - ты должен проявить свою о нас заботу, но почему же мы должны рушить твои храмы? Нас тут некоторые недобитки советские в этом убеждают: что трампнашизм есть глубокое заблуждение, что капитализм это система дикая и бесчеловечная - но мы-то веруем в другое. Что, наоборот, социализм был противоестественным для человека, который с чувством частной собственности рождается и умирает, правда, в гробу по последним данным карманов нет, но всё же... Не может быть "всё общее", нужны хозяева, всему хозяева нужны - причём не обязательно отечественные, вот мы и пускаем в нефтянку иностранцев-акционеров. Как либерал-идеалисты поступаем честно. Честно поступаем, как верующие в благую силу капитализма! Честнее прочих, потому что вера в капитализм наша молода, неофиты мы...

А дядя Сэм в лице Трампа только знай разуверяет народ сырьевой империи Путина в себе и в господе - мол, раз вы играете по нашим правилам, то становитесь в конце очереди, по вашему ВВП и промышленному потенциалу, по номерочку на ладошке. Вот и Кубу собрался Трамп наставить на путь истинный, то есть контрреволюционный... Но Россия - не Куба, её ядерный потенциал, доставшийся от СССР (причём вот тут почему-то, не как с Трампом, Путин платит советским истокам нынешнего инфраструктурного благополучия только чёрной неблагодарностью и открытым хамством) заставляет всё же не нагибать её ниже коленно-локтевой позиции. Но ведь можно и не нагибать вовсе - говорят трампнашисты. Мы же вроде заодно! И империализм у нас имеется - правда, сырьевой... Но Трамп как подлинный сын мирового народа-гегемона и тут вворачивает вместо православного "да приидет царствие твое" - "Ин год уи траст", в смысле, в бога мы делаем капиталовложения, и он выгоден Нам. Идея бога, вытеснившая в СССР коммунистическую, атеистическую мораль к 1991-му, разлагает общество быстрее любой другой вражеской идеологии, которые замещают друг друга неизбежно. А вот следом за недвусмысленными санкциями Трамп заявит: помните своё место, позорные сырьевые придатки! Но и тут, наверное, Путин убедит РФ, что надо веровать в лучшее - в конце концов, проклятый бездуховный "совок" оставил богатое наследство и если его проедать, уже полностью отдав нефтянку иностранцам, то годков 30 протянем. А много ли ему надо? Уж коли сами "ответные" санкци придумали - уничтожать еду в стране, где многие давно не доедают... Ну, не идиоты ли? Нет - убеждённые сторонники капитализма, они гораздо опаснее идиотов. Особенно когда управляют страной.

Д.Ч.